El ciclista Oscar Sevilla creía que un "policía acostado" eran dos policías sentados en la vía

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El proceso de adaptación del ciclista Óscar Sevilla al país fue duro. Aprendió a correr al lado de los escarabajos y a entender el comportamiento cultural del país a punta de golpes, literalmente. Entender qué era un tinto, un piñón, la pacha, parce y hasta un "policía acostado", o sea un reductor de velocidad.

En su primera participación en la Vuelta a Colombia, en el 2008, la etapa salía de Bucaramanga y subía a Pescadero.

"Venía sorprendido y asustado por las cuestas tan largas, que por la altura y la extensión, son más complicadas que las europeas. Miré la ruta y traté de averiguar para saber cómo debía ir en el lote. Yo corría con el Rock Racing (EE.UU.) y hablé con el papá de Víctor Hugo Peña para que me diera algunas indicaciones puntuales. Me dijo que había que descender y luego tomar el ascenso largo, me habló de varios puntos de referencia de unos policías acostados. Y así hice la jornada.

La etapa empezó y mantuve la línea de ruta que me dijeron. Al final fui segundo por detrás de Jhon Freddy García. Después se me acercó el papá de Víctor Hugo y me preguntó que cómo me había ido, que si había encontrado todo. Le dije que sí, pero no los policías acostados. Me respondió que cómo no los había visto si por ahí habíamos pasado. Volví y le respondí que no.

Entonces me replicó, cómo que no, los reductores de velocidad estaban en tal punto. Ahí fue cuando le dije que yo creía que los policías acostados de los que me habían hablado, eran en realidad dos policías sentados y eso fue lo que busqué en la etapa (risas). El hecho terminó siendo un chiste y todos nos "morimos" de la risa.

Hoy, 12 años después de haber pisado suelo colombiano y con 43 años, Óscar no solo ha ganado 4 clásicos RCN y 3 vueltas a Colombia, sino también, aquí encontró el amor de su vida y formó su hogar. Y sigue en el lote nacional como el jefe de filas, así se les dice en el ciclismo, en el grupo deportivo del Team Medellín.

Su primera victoria en el país fue en Manizales.