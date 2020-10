El campeón de Francia, Arnaud Démare, prolonga logra triplete en el Giro de Italia

EFE | LA PATRIA

Arnaud Démare (Groupama FDJ), campeón de Francia, sigue en dinámica intratable al esprint y con otra exhibición logró un triplete en el Giro 2020 en la séptima etapa, disputada entre Matera y Brindisi, de 143 kilómetros, en la que el portugués Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) mantuvo la maglia rosa.

Démare se siente poderoso, en un estado de forma impresionante que le ha permitido erigirse como emperador del esprint. El de Beauvais, de 29 años, no da tregua. En Brindisi volvió a pulverizar a sus rivales, entre ellos el eslovaco Peter Sagan (Bora) y el australiano Michael Matthews (Sunweb), de nuevo relegados.

Un desenlace previsto dentro de una etapa que se cerró a una velocidad elevada, de 51,2 km/h y con un ligero cambio en la general.

Almeida sigue su sueño rosa, pero ahora seguido por el holandés Wilco Kelderman (Sunweb), quien aprovechó un corte de última hora para desplazar al español Pello Bilbao (Bahrain) a la tercera plaza, a 49 segundos.



Démare doesn’t have rivals and wins the third sprint out of three in Brindisi. Watch now the Last Km!

Arnaud Demare non ha rivali e vince la terza volata su tre a Brindisi. Ecco l'ultimo chilometro!#Giro pic.twitter.com/Vw0Jed3gaY

