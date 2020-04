El baldado de agua fría para Reinaldo Rueda en Belgrado

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

Estrella Roja es el equipo más importante de Belgrado, hoy Serbia y antes Yugoslavia. En la década del 90, este equipo causó furor por la calidad de su fútbol, los jugadores que juntó y los resultados que logró. Fue también la base del seleccionado nacional que participó en el Mundial de Italia 90, incluso le ganó 1-0 a Colombia con gol de Davor Jozic. Muchos jugadores y técnicos de ese país trascendieron a otros países.

Esta escuela, la yugoslava, no es desconocida en Colombia. Y por eso llegaron al país orientadores como Vladimir Popovic y por eso fue a dar allá el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda, quien en esa época, 1990, dirigía a su departamento.

La conexión se dio en Cali, donde Popovic dirigió al Deportivo Cali en 1989 y un año después regresó a su país para dirigir a Estrella Roja. Rueda, hoy, técnico del seleccionado nacional de Chile, le pidió permiso a Popovic para ir a Belgrado a ver lo entrenamientos que ya para instante era orientado por Dragoslav Šekularac y tenía jugadores como Robert Prosinecki, Dejan Sevicevic, Sinisa Mihajlovic, Darko Pancev y Vladimir Jugovic, entre otros. Ese equipo ganó la Copa Europea (Liga de Campeones) al Olympique de Lyon, con el que empató 0-0 y luego lo venció 5-3 desde el punto penal, partido disputado en Roma.

El profe Rueda dice que nunca olvidará el trago amargo que le hizo pasar Popovic cuando apenas llegaba a Belgrado: "Llegué el aeropuerto y el profesor Popovic fue a recibirme. Me acuerdo que, como siempre, estaba muy bien vestido. Habló con la policía de allá, les explicó quién era yo y pasé sin ningún tipo de control.

Seguidamente me saludó con un abrazo y me preguntó... "cuándo me regresa". Fue lo primero que me dijo. Me quedé frío, me desmoralicé mucho y pensé que si eso era la bienvenida, cómo sería la despedida. Después con el paso del tiempo y después de conocerlo mejor creo que usó mal el español. De ahí en adelante todo fue amabilidad y atención.

Estando allá me pasó otro "cacharro" con un instructor de la UEFA, que para uno inexperto en esa época es muy incómodo. Cuando yo llegué, también lo hizo un tipo rubio, alto, muy elegante, que iba a la tribuna todos los días a ver todos los trabajos del equipo.

Un día, bajé desde las gradas a la cancha, al final de un entrenamiento y me encontré con Šekularac y la pregunté por ese "gringo" que estaba en la tribuna, pero no me percaté que estaba detrás de mí y escuchó todo. Ahí supe que era instructor de la UEFA, que venía de Sudamérica, donde vio al Atlético Nacional y al Sao Paulo, entre otros. Me dio mucha pena, porque uno no conocía esas culturas. Después nos hicimos amigos y me invitó a Suecia, su país".

Vladimir Popovic.