El atleta caldense que se empapeló en Estados Unidos por falta del inglés

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

El primer viaje del atleta caldense William Naranjo Jaramillo a Estados Unidos fue complicado. Lo realizó en el 2003, para participar en la Cherry Blosson Ten 10 K, en la que quedó cuarto detrás de tres africanos.

"No hablaba ni pizca de inglés. Llegué a Washington y allá me esperaba un señor que conversaba solo inglés y lo necesario. Recuerdo que me recogió y me llevó a un restaurante chino; se dio cuenta que tenía hambre", recuerda el atleta nacido en Riosucio (Caldas), pero formado en Antioquia.

"Entramos al restaurante, cogí la carta y era todo en inglés. Pedí una sopa y arroz con pollo. Me la trajeron, me metí la primera cucharada a la boca y sentí que me quemaba. No supe qué hacer. No leí bien, no me di cuenta que a un lado estaba la opción con picante y así me llegó", explica el especialista en distancias intermedias, casado con la también atleta Natalia Alarcón, padres de Esteban y Federico.

"Me tocó hacerlo empacar, el señor, creo yo, pensó que no tenía hambre".

La historia por no saber inglés continuó. Al día siguiente se fue a comer solo a un restaurante: "Entré y pregunté por alguien que hablara español para pedir mejor la comida, esperé media hora y apareció un señor grande y gordo, me llevó para la cocina y me preguntó qué sabía hacer. Se equivocó, esperaba a alguien para un trabajo y no era yo".

Ese día, William Naranjo entendió que debía aprender inglés para poderse desempeñar bien en el exterior: "Lo aprendí y mejoré mucho, sobre todo para esos países en los que no se habla nada de español".

William, hoy con 41 años, no solo es deportista, fue a la universidad y se graduó como licenciado en educación física y es entrenador en Guarne (Antioquia).