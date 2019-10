El Arkea y los nuevos retos para Nairo Quintana en el 2020

Carlos Gama

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

La temporada 2020 será inusual para Nairo Quintana, considerado por muchos el mejor ciclista latinamoericano de la historia. Pasó del Movistar Team al Arkea-Samsic, que no tiene licencia UCI World Tour. La transferencia es objeto de análisis de cara a su mayor objetivo, ganar el Tour de Francia.

La Unión Ciclística Internacional (UCI) tiene dos categorías profesionales que, haciendo un paralelo con el fútbol, serían la Primera y la Segunda División. En el ciclismo la Primera se llama UCI World Tour y la segunda UCI Pro Continental, en esta es en la que correrá del 2020 al 2022 el Arkea-Samsic al no conseguir la licencia para estar en la primera.

Eso quiere decir que para poder participar en las grandes carreras por etapas, Tour de Francia, La Vuelta a España y el Giro de Italia, Nairo y su nuevo equipo deberán esperar una invitación de los organizadores y esforzarse en cada prueba menor para conseguir buenos resultados.

Una controvertida decisión

Nairo pasó de estar en el pelotón élite del mundo a estar en el segundo nivel, situación de la que tenía conocimiento antes de firmar. En el tema calendario no le llevaría mayor problema, pero sí podría ser un obstáculo a la hora de armar un grupo competitivo para pelear por los objetivos del año.

"Él pedía hace rato ser el único capo en una de las grandes, en el Arkea le pondrán todo el equipo a disposición para que pueda actuar. Es lo que necesitaba", comentó el periodista argentino Mario Sabato (ESPN).

Dijo que es "partidario de que si hay una máxima división mundial las estrellas deben estar ahí" y agregó: "No estoy en la cabeza de Nairo, no sé qué lo llevó a tomar la decisión, pero cuando bajan de categoría terminan modificando su manera de andar".

Al respecto, el periodista Anselmo 'Chemo' Quiróz añadió que "estos cambios generalmente hay que hacerlos con cuidado porque, bien o mal, en el Movistar Nairo lo tenía todo. Sin embargo, por lo que estaba pasando con él ahí era bueno cambiar de aire".

Por otro lado, y con el ánimo de bajarle importancia al tema de la licencia World Tour, el especialista Héctor Urrego (RCN Radio) también dejó su punto de vista: "Es una decisión personal que está bien, él sabe porqué lo hizo, sabe las conveniencias e inconveniencias de estar en el Movistar o pasar a este u otro equipo. No me parece grave que no esté en la primera división, finalmente su máximo objetivo es el Tour y aparentemente tendrán la invitación".

Un calendario Pro Continental no es problema

Un tema polémico que podría suscitar el cambio de categoría para Quintana es el hecho de no presentarse a las tres grandes carreras, pero teniendo en cuenta el calendario que tuvo en el 2019, las cosas no cambiarían sustancialmente.

Nairo, con Movistar Team, corrió este año cinco carreras menores (Vuelta a San Juan, Tour Colombia, París-Niza, Vuelta a Cataluña y Critérium del Dauphiné) así como el Tour y La Vuelta, en las que terminó octavo y cuarto, respectivamente.

De momento, se estima que el Arkea-Samsic será invitado al Tour 2020 al ser un equipo francés y por las conexiones que tienen su gerente Yvon Caër y el director general, Emmanuel Hubert, pero queda la duda de qué pasará en el 2021 y 2022, años en los que el Arkea seguirá sin ser World Tour.

"Ya los anunciaron en San Juan y en el Tour Colombia para el próximo año, ellos solo necesitan unas seis carreras y será suficiente para correr el Tour de Francia. Nairo tiene un nombre y un prestigio, seguramente los invitarán. El equipo es competitivo, tampoco es que salió de la noche a la mañana", señaló Urrego.

Además, agregó Mario que a pesar de que el boyacense ha "ganado la mitad de las carreras por etapas que ha corrido, todos le pedían que ganara el Tour. Si lo consigue a nadie le va a importar si corre o no otra carrera ¿O alguien dijo algo porque Egan (Bernal) no estuvo en Vuelta y Giro este año?"

'Chemo' Quiróz indicó que "tres años es mucho tiempo para Nairo sin estar en la élite, pero eso le va a poner un mayor esfuerzo para ganarse la licencia. Va a ir a luchar, a buscar puntuación y a ganarse el derecho de ser World Tour".

¿Puede pelear el Tour de Francia en el Arkea?

Sabato aseguró que "por cómo viene el Tour el próximo año, por sus características, creo que será el gran objetivo de Nairo" y lo mismo opinó Anselmo: "El Tour tendrá una contrarreloj subiendo, montaña larga y montaña corta, así que es una buena posibilidad para él".

Sin embargo, un problema en este punto -y lo plantea también 'Chemo'- es la compañía que tendrá Quintana en dicha carrera: "no tiene equipo suficiente para respaldarlo en los momentos difíciles que se presenten en la ruta", aseguró.

Warren Barguil, Winner Anacona y Dayer Quintana son hombres de confianza del boyacense y lo acompañarán en el Tour.

No obstante, Quiróz fue crudo al segurar que no le gusta "que crean que con Dayer, con todo respeto, y Winner, corredores colombianos, va a tener respaldo. Tendrá cariño familiar, camaradería, pero no son los corredores que necesita para ganar el Tour. No creo que el Arkea sea el equipo para esto, ojalá me equivoque, pero no va a ser fácil".

"Nairo dice que está contento con el equipo, con los entrenadores y el staff técnico. Hay que aceptar que así se armó el equipo y con eso van a luchar en la temporada, esa es una realidad. Es como cuando uno se vincula a una empresa y mira los computadores, las instalaciones. Cada quien se arropa a su manera a la empresa a la que llega", concluyó el 'Profe' Urrego.

Confía en luchar por el Tour

Emmanuel Hubert, director general del Arkea, le dijo al diario El País que "el hecho de estar en un equipo que no hace parte del World Tour puede ejercer un poco de presión en cuanto a que se depende todo el tiempo de los resultados. Creo que Nairo necesitaba sentir y obtener nuevos retos a superar".

Y agregó: "Se necesita un acople con el equipo. Después de haber realizado una excelente preparación y si las condiciones están a su favor, perfectamente puede llegar a consagrarse ganador del Tour de Francia".

El dato

Según la disposición de la UCI las invitaciones a las grandes vueltas (corren 22 equipos) pasaron de ser cuatro a dos, ya que el Cofidis amplió la lista de equipos World Tour de 18 a 19 y el campeón del Pro Continental se gana el derecho a participar en ellas.

Los equipos

World Tour: Son aquellos que, por licencia, resultados individuales y colectivos, disputan el circuito World Tour.

Pro-continentales (Profesionales continentales): Son las escuadras profesionales de cada continente que pueden acceder por invitación a las carreras World Tour, pero deben hacer el calendario internacional.

Continentales (Profesionales): Son los equipos que participan en las carreras de su país, en las de su continente y en las internacionales, pero no del circuito World Tour.

Selecciones Nacionales (Profesionales o aficionados): Los representativos de cada país que llegan a las carreras por invitación de cada organización.