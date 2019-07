Egan Bernal, nuevo líder del Tour de Francia

LA PATRIA | Manizales

El colombiano Egan Bernal se convirtió este viernes en el nuevo líder del Tour de Francia. Además es el líder de los jóvenes.

La organización de Tour anunció que no habrá ganador de la etapa 19, aunque los tiempos de paso por la cima del Iseran sí serán tenidos en cuenta para la clasificación general. Egan Bernal (INS), nuevo maillot amarillo de la carrera.

La jornada se terminó 22,4 kilómetros antes de la meta por malas condiciones de la vía. En la página del Tour se indica:

"El motivo es el mal estado de la carretera a las puertas de Val d'Isère (granizo). Los tiempos serán los marcados en la cima del Col de l'Iseran".

The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019

— Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019