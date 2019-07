Egan Bernal acaricia el título del Tour de Francia

Carlos de Torres

EFE | LA PATRIA | Tignes (Francia)

Solo una tormenta de granizo, que acabó con la etapa en Val D'Isere, a 22 kilómetros de la meta de Tignes, pudo parar ayer a Egan Bernal, quien se fue solitario desde las pendientes del Iseran por el liderato del Tour de Francia.

La naturaleza detuvo el ataqué demoledor del joven de 22 años, que reventó la etapa y el Tour en la cima más alta de la presente edición, por cuyo alto pasó volando con 59 segundos sobre un grupo con todos los hombres de la general menos el líder, Julian Alaphilippe, que lo hizo a 2,08.

En pleno descenso se encendieron las alarmas de seguridad. La carretera quedó inutilizada por una tormenta de granizo. La organización dio por terminada la decimonovena que empezó en Saint Jean de Maurienne y debía finalizar en la estación de Tignes en la cima del Iseran. Bernal, que no obtuvo el premio de la victoria de etapa, si se convirtió en nuevo maillot amarillo.

Con los tiempos fijados en la azotea del Iseran, Bernal subió a enfundarse el amarillo. Ante la definitiva etapa alpina le sigue en la general Alaphilippe a 48 segundos, Geraint Thomas a 1.16 minutos, Steven Kruijswijk a 1.28 y Emanuel Buchmann a 1:55. Landa es sexto a 4.35.

Tercer escarabajo líder

Egan Bernal se convirtió en el tercer colombiano en vestir el maillot amarillo que identifica al líder de la ronda francesa. Víctor Hugo Peña, defendiendo los colores del US Postal, fue el primer escarabajo en tener este honor. Lo logró en la cuarta etapa de la edición 2003. El bogotano mantuvo la camiseta.

Pasaron 15 años para que otro cafetero volviera a vestir el amarillo. Esta vez le correspondió a Fernando Gaviria, quien, tras estrenarse como el ganador de la primera fracción en el año 2018, asumió el liderato hasta el día siguiente.

Ahora, en el 2019, le toca el turno a Egan, quien a sus 22 años se viste de amarillo a falta de dos etapas. Siempre y cuando defienda hoy su lugar en la última jornada de montaña, Bernal podrá recorrer las calles de París como líder de la carrera más importante del mundo y pondrá al país a celebrar con la gesta más grande del ciclismo colombiano, cuando corone su sueño amarillo con el paseo por los Campos Elíseos.

Val Thorens, recortada también

Val Thorens es la estación de esquí más alta de Europa, situada por encima de los 2 mil metros. Será una etapa más corta aún de los 130 kilómetros iniciales, ya que según anunció la organización será reducida hasta un recorrido de 59 kilómetros por las condiciones meteorológicas adversas y los desperfectos en algunos tramos de la carretera por la tormenta de granizo que obligó a acortar la etapa de ayer.

La salida de la penúltima etapa se mantiene en Albertville a las 7:30 a.m. y la llegada será en la estación invernal de Val Thorens, pero con 71 kilómetros menos que en el trazado original. Todos los puntos y bonificaciones intermedias fueron suprimidos salvo los puntos al mejor escalador en la llegada de Val Thorens.

Tras tres semanas de competición y 3 mil 500 kilómetros en las piernas, la general final quedará pendiente de los 33,4 kilómetros de ascenso a Val Thorens, con una pendiente media del 5,5 % de desnivel en cuya cima se conocerá el podio que al día siguiente se consagrará en los Campos Elíseos.

Es una subida suave: Cacaíto

Nelson Cacaíto Rodríguez ganó hace 25 años en Val Thorens, donde hoy finalizará la penúltima etapa del Tour. En aquella ocasión, el 20 de julio de ese año, el pedalista manizaleño venció al lituano Piotr Ugriúmov y el italiano Marco Pantani, carrera que finalmente ganó el español Miguel Induarin.

¿Qué tal es el ascenso? Cacaíto responde: "Es un subida, para que la gente me entienda, como de La Violeta a La Siria, tendida, pero siempre de para arriba".

Otro ejemplo que puso Cacaíto fue el repecho de Lusitania a La Enea.

La general

1. Egan Bernal (COL/Ineos), 78.00,42; 2. Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) a 48; 3. Geraint Thomas (GBR/Ineos) a 1,16; 4. Steven Kruijswijk (NED/Jumbo-Visma) a 1,28; 5. Emanuel Buchmann (GER/Bora-Hansgrohe) a 1,55; 6. Mikel Landa (ESP/Movistar) a 4,35; 7. Rigoberto Urán (COL/Education First) a 5,14; 8. Nairo Quintana (COL/Movistar) a 5,17; 9. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) a 6,25; 10. Richie Porte (AUS/Trek-Segafredo) a 6,28.

Esto dijeron

Egan Bernal (Ineos)

Es increíble, soy líder del Tour de Francia, no me lo creo, espero no despertar mañana y que se trate de un sueño. Ahora a darlo todo, si me quitan este maillot amarillo lo van a tener que sufrir mucho.

Geraint Thomas (Ineos)

Egan llega de amarillo a la última etapa. Seguro que tendrá una ventaja importante sobre los demás. Le apoyo completamente ahora. Ha hecho un trabajo increíble desde el principio y es un talento fenomenal.

Alejandro Valverde (Movistar)

Ha sido un día un poco raro. Por delante en todo momento íbamos en la escapada con la mente enfocada en el grupo de atrás, pensando en dónde venía Mikel Landa para ayudarle si era posible.

Julian Alaphilippe (Deceuninck)

No creo que pueda ya recuperar el amarillo. He luchado, pero me ha superado un rival más fuerte que yo y hay que aceptarlo. Me esperaba que sucediera, he dado el máximo y no tengo nada que reprocharme.