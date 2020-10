Dueño del Chicó señala a directivos del Once Caldas

LA PATRIA | Manizales

Otro escándalo reventó hoy en el fútbol colombiano. Eduardo Pimentel, máximo accionista del Boyacá Chicó, denunció varias irregularidades en las que involucró al Once Caldas, a sus dos máximos accionistas, Jaime Pineda y Tulio Mario Castrillón, y al técnico, Hubert Bodhert.

Las denuncias fueron publicadas por Fútbolred. Pimentel asegura que la demanda que el Pereira le ganó al Once Caldas por la utilización indebida de un jugador, fue una confabulación.

Dijo Pimentel: "A Hubert Bodhert lo aprecio, pero está inmiscuido en una situación cochina del fútbol. La carga la tienen Once Caldas y él. Ningún equipo la embarra con una inscripción con un jugador que no podía entrar, eso fue algún enredo que hicieron. Le regalaron esos puntos a Pereira".

El dirigente dice que detrás del hecho hay una intención de quedarse con el Pereira.

"Yo siento que hay un ordenamiento para que Pereira se quede. Los únicos equipos que se pronunciaron por el tema del descenso fueron Águilas, Jaguares y nosotros. Nadie nos escuchó y determinaron hacer cosas escabrosas y llevaron todo a puntos distintos y lograron dividir porque ya tenían una votación organizada. Pereira nunca se pronunció estando en zona de descenso. Yo me puse a averiguar de por qué Pereira no pelea", contó Pimentel.

Incluso, Pimentel aseguró que el Pereira ya tiene dueño: "Alguien me comentó que Pereira ya es de Tulio, el presidente del América".

Sobe el tema, comentó: "Hablando del descenso y el promedio el presidente del Pereira, o el encargado, saltó y dijo yo no soy ningún llorón solo que utilizo los recursos regulares para defender al Pereira. Pero yo recuerdo que él se me acercó en la asamblea del 2019 que había que acabar con el promedio y a los tres meses ya no le importaba. Le dije ¿qué será el negocio que tiene? Y como ya me habían dicho que había otro negocio del que no sabremos sino en un futuro porque ni Tulio (Gómez), ni Jaime (Pineda), ni Raúl (Giraldo) van a ser tan brutos de poner al Pereira a nombre de ellos porque va a quedar en evidencia que fueron ellos los que manejaron a Hubert Bodhert para regalarle los tres puntos a Pereira".

Finalmente, Eduardo Pimentel también indicó que a lo largo de la semana hubo amenazas: "Esto está grabado. Algún dirigente acusó a Jaime Pineda, máximo accionista de Once Caldas, de haberlos amenazado, no sé si de muerte o de qué, según tengo entendido de muerte porque hablaron de armas cortopunzantes y de pistolas. Yo quiero que pongan la grabación porque la Dimayor la debe tener. Ahí mismo dijo el señor Tulio Castrillón ‘aquí no nos vayamos a ponernos a atacar entre todos porque hay muchos equipos que le piden los puntos a otros’. Eso lo pasaron por encima como si nada. El fútbol colombiano es una cochinada y se aprovechan de la situación de la situación del país".