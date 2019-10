Dimayor modificó la programación de la fecha 20 de la Liga y Final de la Copa

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció el cambio en la programación de la Fecha 20 de la Liga y la Final de la Copa, justo cuando se había anunciado el cese de actividades por parte de Acolfutpro, como una manera de exigir que se cumplan los puntos expuestos en un pliego de peticiones de jugadores de fútbol.

De acuerdo a la información, la última jornada de la Liga Águila ya no se disputará el fin de semana del 2 y 3 de noviembre sino que se jugará completa el miércoles 29 de octubre.

A las 5:30 de la tarde se disputarán los duelos que definen el descenso, es decir los que tienen que ver con Atlético Huila, Rionegro Águilas, Unión Magdalena y Jaguares de Córdoba.

Por su parte, desde las 7:30 de la noche quedaron programados los demás duelos, incluidos los que darán sentencia a los ocho clasificados a la segunda fase del campeonato; quedan cuatro cupos para cinco equipos.

Con esta modificación en la Liga, los partidos de la Final de la Copa Águila entre Deportivo Cali e Independiente Medellín serán el 2 de noviembre en Palmaseca y el 6 de noviembre en el Atanasio Girardot.

Por el momento no ha habido pronunciamiento de la Asociación de Futbolistas sobre la posibilidad de adelantar el cese de actividades planteado para el 2 de noviembre una vez la Dimayor hubiese tenido tenido su Asamblea General y la reunión con el Mintrabajo, la cual será mediada por la CETCOIT, el primero del mismo mes.

Programación - Fecha 20 - Liga Águila II - Rionegro Vs. Millonarios - 5:30 p.m. - Once Caldas Vs. Unión Magdalena - 5:30 p.m. - Jaguares de Córdoba Vs. Atlético Huila - 5:30 p.m. - Patriotas Boyacá Vs. Alianza Petrolera - 7:30 p.m. - Atlético Junior Vs. Cúcuta Deportivo - 7:30 p.m. - América de Cali Vs. Deportivo Pasto - 7:30 p.m. - Envigado Vs. Deportivo Cali - 7:30 p.m. - Atlético Bucaramanga Vs. La Equidad - 7:30 p.m. - Independiente Santa Fe Vs. Atlético Nacional - 7:30 p.m. - Independiente Medellín Vs. Deportes Tolima - 7:30 p.m.