Diana Carolina Peñuela corre hoy su sexto mundial de ciclismo

LA PATRIA I Manizales

La ciclista manizaleña Diana Carolina Peñuela competirá hoy en el Campeonato Mundial de Ruta que se disputa en Flandes (Bélgica).

Será su sexta participación. No obstante la experiencia, la pedalista del equipo Team TIBCO-SVB de categoría UCI Women's Continental Team, no ha tenido un año fácil por las fracturas, las operaciones y los protocolos que ha seguido en medio de la pandemia.

- ¿Qué preparación hiciste para el Mundial?

Hice carreras como Plouay (Francia) y la Vuelta a España enfocadas en ayudar al resultado de mi equipo. Luego me dediqué en mejorar mi forma para hacer una buena representación en el Mundial.

- ¿Qué sabes del recorrido?

El recorrido será una clásica belga, con dos circuitos muy técnicos después de los primeros 60 kilómetros en los que esperamos los ataques principales.

- ¿En qué momento de tu carrera llegas al Mundial?

Ha sido un año difícil, por las fracturas, las cirugías y el covid-19, que me han obligado a tener pausas durante la preparación. Así que no ha sido el mejor año para mi, pero este Mundial me lo he soñado desde que empecé a correr las clásicas de primavera en Bélgica. Me motiva mucho abrazar ese sueño, olvidando lo malo y sacando lo que más me identifica: la resiliencia.

- ¿Se depende mucho del trabajo en equipo para estar en el embalaje final, teniendo en cuenta que carrera de una día?

El trabajo en equipo en el ciclismo es fundamental, especialmente a nivel profesional, pero los circuitos que tendremos harán que el pelotón se seleccione naturalmente y el esprínt final se verá reducido a una pequeña cantidad de corredoras. El trabajo en equipo será importante para la ubicación antes de los sectores determinantes de selección.

- ¿Qué significa personalmente, esta presencia en el Mundial?

Este Mundial significa mucho para mi. Cuando llegué a Europa y conocí las clásicas, se me abrieron los ojos a un mundo totalmente distinto a la camiseta de pepas rojas o los escarabajos subiendo míticos puertos. Las clásicas de primavera me enamoraron, son carreras entre gladiadoras, con una agresividad e intensidad en la que la capacidad física no es suficiente para vencer. Por eso el Mundial en Bélgica y especialmente la región de Flandes es un sueño para quienes amamos las clásicas.

Sus mundiales







Año Sede Posición 2013 Florencia (Italia) 68 2015 Ritchmon (EE.UU.) 38 2016 Doha (Qatar) 42 2017 Bergen (Noruega) 53 2019 Yorkshire (Inglaterra) 81

Por TV

La carrera se puede ver a partir de las 7:00 de la mañana por Señal Colombia.

El equipo

Lina Marcela Hernández (Colombia Tierra de Atletas GW), Paula Andrea Patiño (Movistar Team), Diana Carolina Peñuela (Team Tibco Silicon Valley Bank), Lorena Colmenares (Colombia Tierra de Atletas GW) y Erika Milena Botero (Colnago CM Team).