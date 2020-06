Deportistas caldenses recuerdan sus peores caídas

Oscar Giraldo

Caídas entrenando o en plena competencia que resultaron dolorosas e incluso les hicieron perder la conciencia quedaron en los recuerdos de deportistas caldenses en distintas disciplinas. Ellos cuentan sus historias.

Santiago Ordóñez, ciclismo

Foto Cortesía ciclismoenlinea.com/Q'HUBO

La que más recuerdo fue el año pasado en la Vuelta a Tolima, corría con EPM, era el primer día y salí bastante rápido, la carretera era angosta y caí por el costado derecho de la vía, nos enredamos varios, me golpeé la rodilla, se me abrió la piel, pero no alcanzó a lesionarse ningún tendón.

No podía pedalear mucho, pero así acabé la carrera. Los otros cuatro días hice maromas con la herida y pude ayudar a mi equipo a estar en el podio con casi todos los corredores. Por fortuna nunca he tenido lesiones graves.

Tatiana Rivera, enduro con Giant Liv Colombia

Foto Instagram @cuartasfotografo/Q'HUBO

Hace siete años compito, inicié con down hill y hace dos, con enduro. La caída más dura fue hace cinco años en una carrera del Departamental de Down Hill en Lusitania, tuve varias lesiones que llevó a que me intubaran y tuve fractura de cuatro costillas.

En un salto, la suspensión de adelante me falló y salí por delante de la bicicleta, caí sobre una roca y una costilla me perforó un pulmón, recuerdo absolutamente todo. Antes se había accidentando un chico y me tocó esperar que regresara la ambulancia.

Fue un golpe fuerte, traté de levantarme para seguir y no pude, fue esa sensación de ver que entrenas mucho y por descuido o error pierdes.

Fueron seis meses de recuperación, tuve además luxación de cadera y trauma lumbar.

Maira Vargas, triatlón

Fotos Cortesía/Q'HUBO

Sufrí una luxación de clavícula izquierda en el velódromo. Fue en el 2010, apenas empezaba a hacer triatlón, estábamos en un test y fue falta de habilidad. Llevaba apenas un mes montando bicicleta.

Ya iba a terminar, ya entraba en la última vuelta, el entrenador me dijo que rematara, clavé la cabeza y le pegué a otro usuario, reboté y caí. A él no le pasó nada. Sentía que me ardía el hombro, tenía levantado un hueso en el hombro, me fui en la bicicleta para mi casa y mi mamá me llevó al hospital.

El doctor me movió el brazo para acomodar los huesos. A los dos días ya estaba haciendo terapia y al mes ya estaba compitiendo.

Leonardo Quintero, campo traviesa

Foto Instagram @cuartasfotografo/Q'HUBO

Fue hace tres años, estaba entrenando y bajaba por la carretera destapada de Gallinazo. Bajaba al Bosque Popular, había una piedra muy grande, la golpeé con la llanta trasera y salí expulsado. Quedé inconsciente en el piso, solo recuerdo cuando desperté con el uniforme roto y el casco partido en tres pedazos.

Sufrí fractura de muñeca derecha, estuve tres meses sin entrenar porque fue con cirugía, la recuperación fue lenta y dolorosa porque tenía un clavo. Después de eso y con la fisioterapia volví con normalidad.

Mateo Castellanos, motociclismo

Foto Facebook Mateo Castellanos/Q'HUBO

En enero me golpeé un ojo y no podía ver bien. Me caí y me atropellaron. Fue durante los entrenamientos previos a la final del Departamental de Cauca, en Popayán.

En una curva se me fue la moto, venía otro atrás y me pegó. Me pasó por encima y en el casco me quedó la marca. Al principio no recordaba nada, estaba mareado, luego tuve dolor de cabeza, almorcé, dormí y al despertar veía doble, me tuvieron que llevar al hospital y me diagnosticaron diplopía.

Jhon Freddy Salazar, futbolista

Foto Dimayor/Q'HUBO

Fue el año pasado terminando el torneo. Yo llevaba la pelota, la adelanté y un rival me tiró una plancha, me volteó el tobillo, me dolió mucho y pensé que era una fractura. Por fortuna fue un esguince grado dos.

Me tocó quedarme un tiempo haciendo terapia. Fue una lesión muy maluca, toca fortalecer mucho, tener mucha quietud. Gracias a Dios se pudo superar.