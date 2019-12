Definido el calendario de la Selección Colombia para buscar el cupo al Mundial de Catar 2022

Colprensa | LA PATRIA

Luque, Paraguay, fue la sede del sorteo de las Eliminatorias de la Conmebol al Mundial de Catar 2022 en el que todas las selecciones de la Confederación conocieron su calendario de partidos que iniciará en marzo de 2020 con las dos primeras jornadas.

Cuando parecía que Argentina y Brasil quedarían sembradas en los puestos 4 y 5 para que no existiera la posibilidad de que algún equipo tuviese que enfrentarlos en una misma fecha FIFA, la organización decidió a última hora que todos los equipos estuvieran en el mismo bombo sin distinción.

La Selección Colombia salió en el quinto turno y quedó ubicada como Equipo 2, por lo cual iniciará el camino a esta nueva Copa del Mundo como local ante Venezuela. Además, se definió que en la segunda jornada el equipo enfrentará en Santiago de Chile a los 'Australes', así como que en el 2020 se medirá a Brasil, Uruguay, y Argentina en Barranquilla.

De la primera jornada nos quedan duelos emocionantes como Uruguay ante Chile, en Montevideo, Paraguay Vs. Perú, en Asunción y, claramente, el juego de la 'Tricolor' en Barranquilla ante la 'Vinotinto', un rival que siempre le complica las cosas.

Primera jornada - Marzo 2020 - Eliminatorias a Catar 2022

Uruguay Vs. Chile

Colombia Vs. Venezuela

Brasil Vs. Bolivia

Paraguay Vs. Perú

Argentina Vs. Ecuador

Calendario de partidos a Catar 2022 - Selección Colombia

Jornada 2: Chile Vs. Colombia (marzo 2020)

Jornada 3: Colombia Vs. Uruguay (septiembre 2020)

Jornada 4: Ecuador Vs. Colombia (septiembre 2020)

Jornada 5: Colombia Vs. Brasil (octubre 2020)

Jornada 6: Paraguay Vs. Colombia (octubre 2020)

Jornada 7: Perú Vs. Colombia (noviembre 2020)

Jornada 8: Colombia Vs. Argentina (noviembre 2020)

Jornada 9: Bolivia Vs. Colombia (marzo 2021)

Jornada 10: Colombia Vs. Chile (marzo 2021)

Jornada 11: Uruguay Vs. Colombia (junio 2021)

Jornada 12: Colombia Vs. Ecuador (junio 2021)

Jornada 13: Brasil Vs. Colombia (septiembre 2021)

Jornada 14: Colombia Vs. Paraguay (septiembre 2021)

Jornada 15: Colombia Vs. Perú (octubre 2021)

Jornada 16: Argentina Vs. Colombia (octubre 2021)

Jornada 17: Colombia Vs. Bolivia (noviembre 2021)

Jornada 18: Venezuela Vs. Colombia (noviembre 2021)