De suplente de los suplentes a figura del Once Caldas en la Copa del 2015

Osvaldo Hernández

LA PATRIA |Manizales

A Cristian Osorio le sobraron condiciones para consolidarse en el fútbol profesional. Quizá, le faltó suerte, estar en la llamada "rosca" o tener cédula de otra región para una mejor oportunidad. Pero técnica, habilidad e inteligente no le faltaron para brillar donde jugó.

Hoy, con 29 años, este chinchinense, que jugó con los seleccionado de Caldas y los equipos de Chinchiná en la rama aficionada, no olvida la vez que lo mandaron a entrenar con los porteros, lo convocaron sorpresivamente al partido con el Huila y pasaron a los octavos de final de la Copa Águila con gol suyo.

"Empezamos la semana pensando en el partido del miércoles por los octavos de final de la Copa. Se trabajó mucho el espacio reducido y me acuerdo que rendí en los diferentes entrenos. Pero el profesor Flabio Torres no me tenía en cuenta y para ese partido no me miraron. Paró los dos equipos, titular y suplente y no aparecí en ninguno de los dos", cuenta el volante caldense.

"Quedé triste y me quedé pensando que ni siquiera al banco iría. Y peor todavía, me mandaron a entrenar con los porteros, a patearles balones. Ese día trabajé al lado de Juan Carlos Henao y José Fernando Cuadrado. Lo hice triste, no lo voy a negar, pero con el profesionalismo que le imprimí a mi carrera profesional. Y hubo un instante que el profe Flabio se quedó mirando mi trabajo".

Se acabó el entrenamiento, leyeron la lista de convocados y "Chinchiná", así le dicen a Cristian, no apareció en la lista de 16: "Cuando voy saliendo, ya duchado, me encontré en el pasillo con el profesor Flabio, me despidió y me preguntó que si me daría miedo jugar mañana, le respondí que no, que para eso era que estaba trabajando, para jugar. Y me dio la noticia de que sí iba concentrado".

Cristian llamó a su familia y a sus amigos a Chinchiná y contó la buena nueva: "jugaba al otro día. Me acuerdo que muchos me decían que era la mejor forma de agarrar camerino y aprender de los experimentados".

Al otro día, el partido, al finalizar el primer tiempo estaba empatado 1-1: "El profe mandó a todo el mundo a calentar. Yo era el más feliz a pesar del empate parcial porque,aunque no había entrado, estaba en el partido. Cuando corría el minuto 25 del complemento escuché el grito ¡Chinchiná!. Claro, el llamado era para mí y entré al campo".

Cristian entró en el minuto 28 del complemento en un tiro de esquina. ¿Y qué pasó? Chinchiná hizo el 2-1 y el equipo clasificó a la siguiente fase de la Copa: "Tiraron la pelota, la cabeceó Marino García, pegó en el palo y volvió a Marino que volvió a rematar y yo me anticipé a los rivales para meterla con la cabeza".

Osorio, que pasó por el Once Caldas, Pereira, Real Cartagena, Alianza Petrolera, Vigía FC (Venezuela) y La Paz FC (Bolivia). En este momento espera la operación de su rodilla derecha y participa de algunas actividades comerciales en Chinchiná.