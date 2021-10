Consulte la guía deportiva para ver y para asistir

Fin de semana de ciclomontañismo

Manizales. Hoy se disputará la prueba de descenso en La Florida. La programación empezará a las 8:00 de la mañana, pero después de las 2:00 de la tarde llegarán las finales. Mañana (de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.) será la competencia de campo traviesa en el Bosque Popular. Participan 500 deportistas llegados de todo el país, 80 de ellos de Caldas. El certamen es organizado por la Comisión Colombiana de este deporte con el apoyo de la Liga de Caldas y la Gobernación de Caldas.

Baby fútbol en la Baja Suiza

Manizales. Hoy: 7:45 a.m. Asofútbol - Aranjuez; 9:00 a.m. Sporting - Alexánder Rozo; 10:00 a.m. Sporting - Asofútbol; 10:00 a.m. Parceiros - Estrellas Caldas; 11:00 a.m. Alexánder Rozo - Copas FC; 11:00 a.m. Asofútbol - Alexánder Rozo; 12:00 m. Sporting - Huracanes; 1:00 p.m. Valfor - Fortaleza; 12:00 m. Asofútbol - Mi Casita Ravasco.

En la Copa Panamericana de Bolos

Manizales. Se disputa en Armenia y Caldas participa con Gloria Osorio, Sandra Hernández y Alba Gallego. El torneo es convencional, se juega en las pistas de la bolera Soledén y Caldas participa con el equipo Paralímpico Auditivo que llevará a los Juegos Nacionales.

En el Interligas de San Andrés

Manizales. Andrés Felipe Rendón le dio la primera medalla de oro a Caldas en la justa que es selectiva al Panamericano de Uruguay y al Mundial de Dubai. Caldas participa Juan Jacobo Puentes, Juan Felipe Astudillo, Jhon Ríos, Rubén Henao, Sergio Rodríguez, Sergio Mosquera, Samuel Vargas, Daniela Trejos, Dayanna Martínez, Sharon Torres, Laura Pescador, Shane Torres, Mara Abril, Sofía Cárdenas, Valentína Morales y Luisa Henao.

Sigue el Senior Máster en San Isidro

Manizales. Se juega con los jugadores más importantes de la ciudad mayores de 50 años. Los juegos para mañana: 7:45 a.m. Litoarte - Alta Suiza; 9:20 a.m. Catalanes - Once Amigos; 10:45 a.m. Inmedent - Construgama; 12:15 m. Autos Naessa - Universidad de Caldas; 1:45 Taller Adelmo - Tenis Láser.

Empieza en Arrayanes

Manizales. Arranca la IX edición del torneo Marquesinas Manizales. Los juegos para hoy: 12:00 m. Fortaleza Puntualcar - River Manizales; 2:00 p.m. Fortaleza Manizales - Formadores; 4:00 p.m. Unión Manizales - Campeones Manizales; 6:00 p.m. Cantera Caldense - Cafeteros.

Segunda en La Asunción

Manizales. El torneo de La Asunción - Copa Full Reto Aladino Salas de Juego - tendrá hoy la segunda jornada. Los partidos: 8:00 a.m. 602 Sandra Óptica - Tenis Láser La Curva del Pan; 10:00 a.m. Dimas Barbería Style - Selección La Carola; 12:00 m. Banda Sinaí Justeam Distrideportes - Deportivo La 20; 2:00 p.m. Donde Gallo Peliplásticos - MR Broaster.

Tercera fecha en el élite Femenino

Manizales. Se juega en la escuela de Carabineros y los dos primeros llegarán al Campeonato de la Feria de Manizales. Josué Jaramillo, su organizador, anunció la programación para hoy y para mañana. Hoy: 1:30 p.m. Club Caldense - Carmensusuerte; 3:30 p.m. Enea FC - Supía. Mañana: 9:00 a.m. DC Coxti - Serna FC; 11:00 a.m. 11. a.m. Wicam América - Atlético Manizales.

Preparan Nacional de Baloncesto

Manizales. 984 deportistas, en 82 clubes, llegarán desde el lunes a la ciudad para participar en la IV Copa Nacional Interclubes de Baloncesto, que se jugará en la Unidad Deportiva Palogrande. Organiza Manizales Basquetball con el apoyo de la Alcaldía de Manizales. Se jugará en Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Sub-18 años.

En La Bombonera de El Carmen

Manizales. Hoy: 6:30 p.m. La 33 - River; 9:00 p.m. Gafas y Lentes - World Pizza.

Mañana: 11:00 a.m. El Carmen Polifase - Sttugart Polifase; 12:30 m. Super Arroz La Paralela - Los del Mono Polifase; 2:00 p.m. Bosques del Norte - Ardyco Construcciones; 4:00 p.m. Selección Colombia - Selección Brasil; 6:30 p.m. El Carmen - Tienda de Pablito.

Circuito de Observación en Bici

Manizales. Será el próximo sábado y es organizado por los 100 años de LA PATRIA. Irá de 7:30 de la mañana a 2:00 de la tarde, saldrá de Colonizadores a la Glorieta de Milán. Los interesados pueden ir a la sede principal de LA PATRIA, carrera 20 número 46-35, barrio Sáenz, teléfono: 8932880 extensiones 116 y 400.

Fútbol de hoy por TV

11:00 a.m Suecia - Kosovo (Directv).

11:00 a.m. Ghana - Zimbabue (Fifa).

11:00 a.m. Escocia - Israel (Espn y Star+).

1:45 p.m. Suiza - Irlanda del Norte (Espn y Star+).

1:45 p.m. Andorra - Inglaterra (Directv).

2:00 p.m. Once Caldas - Deportes Tolima (Win+)

2:15 p.m. Portugal - Catar (Directv)

4:00 p.m. Banfield - River Plate (Star+).

4:00 p.m. Deportivo Cali - Equidad (Win).

6:00 p.m. Millonarios - América (Win+).

6:15 p.m. Boca Juniors - Lanús Espn y Star+).

8:10 p.m. Atlético Huila - Atlético Nacional (Win+).

Fútbol por TV para mañana

8:00 a.m. Italia - Bélgica (Diectv).

1:45 p.m. España - Francia (Directv).

3:00 p.m. Bolivia - Perú (Caracol Play).

3:30 p.m. Venezuela - Ecuador (Caracol Play).

4:00 p.m. Colombia - Brasil (Caracol).

6:30 p.m. Argentina - Uruguay (Caracol).

7:00 p.m. Chile - Paraguay (Caracol Play).

En El Tablazo

- Hoy

1:00 p.m. Escuela Deportiva La Linda - Escuela Deportiva Tablazo.

2:00 p.m. Escuela Deportiva La Linda - Escuela Deportiva Tablazo.

3:00 p.m. Escuela Deportiva La Linda - Escuela Deportiva Tablazo.

4:00 p.m. Escuela Deportiva La Linda - Escuela Deportiva Tablazo.

- Mañana, microfútbol en Javas

11:00 a.m. Los Amigos - Newells

12:00 m. Talleres - Japón Korea

1:00 p.m. Jenavi Machete FC - Los Parceros.

2:00 p.m. Los de Tino - Real Sociedad

- Mañana, Copa de Fútbol 7

8:00 a.m. Hostal Piedra del Ocaso - Discoteca El Poblado.

9:10 a.m. Praga . Reencauche.

10:20 a.m. Combo FC - Arsenal.

11:30 a.m. Escarlata - Javas.