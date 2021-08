Consulte la guía deportiva para hoy y mañana en la región

Copa Occidente de BMX en Chinchiná

Chinchiná. Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Parque de la Rueda, se disputará la Copa Occidente de BMX en el municipio. A la cita llegarán deportistas de todo el Eje Cafetero. Será la primera de las cuatro paradas de la Copa, las demás serán en Pereira, Santa Rosa y Cartago o Armenia.

Debuta Real Caldas

Manizales. Real Caldas debutará hoy como local en la Liga Nacional de Fútbol de Salón o Microfútbol. A las 7:30 de la noche recibe a Milagroso de Buga. El partido se disputará en el Coliseo Menor con todos los protocolos de bioseguridad: tapabocas, alcohol y distanciamiento social. El bono de ingreso vale $5 mil. Real Dorada, el otro equipo de Caldas en competencia, visitará a Tolima Ibagué Vibra- SysCafé en Ibagué.

Los Máster corren en Barrancabermeja

Manizales. Los ciclistas recreativos de Caldas, que corren con Asomanizales, participan en el Nacional de Barrancabermeja (Santander). Fueron: Categoría A: Oscar Villada y Ricardo Arias; B: Hernán Guarín, Juan Guillermo López y James Soto; D: Emiliano Mahecha, Wilson Sánchez, Reinaldo Gaviria, Rubert Albeiro Marín, Álvaro Mejía y Hernán Cuadros.

Deporte en las comunas

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales anunció la actividad que tendrá este fin de semana en las comunas y corregimientos del Municipio. Hoy: 8:00 a.m. actividad física en la Media Torta de Chipre; 10:00 a.m. actividad recreativa en la vereda Lisboa; 10:00 a.m. actividad recreativa en Chipre Viejo. Mañana: 8:30 a.m. ciclopaseo en la comuna La Fuente, desde Fundadores hasta el Cerro de Oro.

Pelea Manny Pacquiao

Miami. El ícono del boxeo filipino se enfrentará hoy, a las 8:00 p.m., por Espn, al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) Yordenis Ugás, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea que se armó después de que el rival inicial Errol Spence Jr. sufriera una lesión en el ojo.

En la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Mañana se jugará la segunda fecha de la segunda fase en el Polideportivo. Los partidos: 8:00 a.m. Celumovil La 21 - Taberna Bávara; 10:00 a.m. Academia H.S. - Once Caldas; 12:00 m. Mabe C. Manizales - Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta; 2:00 p.m. Academia FM - Masiaz Alcaldía de Villamaría; 4:00 p.m. Universidad de Manizales - La Posada FC; 6:00 p.m. Futsal Umanizales - Rusticar Burger.

Aproveche las ciclovías

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales hará mañana las ciclovías habituales. El programa recreativo operará en la Avenida Santander, entre la Calle 62 y Fundadores; también se efectuará en La Sultana, La Enea y Chipre. La programación va de 8:00 a.m. a 12:00 del día.

Presentan el torneo de La Asunción

Manizales. El próximo jueves será presentada la Copa Full Reto Aladino Salas de Juego. Los equipos: Aguas Manizales, Mega Papa, Academia La Fiera, Semenor, Vidrio Listo, El 602, Real Sinaí, MR Broster, La Finca, Abogados, Café Redes, La Curva del Pan, Heladería La Viña, Puerta del Sol, Sporting, Neira, La 20, Donde Gallego, 101 Perros, Germán Delgado y Policía.

Torneo del Inem

Manizales. Mañana habrá fecha en la recta final del torneo del Inem que se disputa en la cancha de San Isidro. Los partidos: 10:00 a.m. Metálicas Salazar - Forewagen; 12:00 m. Once Amigos - Tenis Láser; 2:00 p.m. Inmedent - Universidad de Caldas.

Microfútbol y fútbol en El Tablazo

Manizales. Microfútbol mañana en la vereda Javas: 3:00 p.m. Los Amigos - Los de Tino; 4:00 p.m. Newells - Japón Korea; 5:00 p.m. Talleres - Real Sociedad; 6:00 p.m. Los Parceros - Motoexpress. Fútbol 7: 8:30 a.m. Juventus - Combo; 9:40 a.m. La Minga - Javas; 12:00 m. Green House - Celtic; 1:10 p.m. Escarlata - Burger Pizza; 2:20 p.m. Praga - Discoteca El Poblado; 3:30 p.m. Maderas San José - Compañía Bolívar.

Miguel Ángel y Egan se sostienen

Balcón de Alicante (Alicante). El australiano Michael Storer (DSM) ganó la séptima etapa de la Vuelta a España, en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantuvo el jersey de líder. La noticia ayer fue la caída del español Alejandro Valverde (Movistar), quien se desestabilizó en una curva y se salió de la vía. Roglic supera por 8 segundos al austríaco Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) y por 25 al español Enric Mas (Movistar). Miguel Ángel López (en la foto) (Movistar) es cuarto a 36 y Egan Bernal (Ineos Grenadiers), sexto a 41. Hoy se disputa la octava etapa, entre Santa Pola y La Manga del Mar Menor, de 173 kilómetros.

En El Carmen

- Hoy

6:00 p.m. Los de Papas - Bosques del Norte.

7:30 p.m. Gafas y Lentes Vidrialum - Inversiones Espejo.

9:00 p..m. La 33 - Los de Tito.

- Mañana

9:30 a.m. Real Sociedad - Los del Mono.

11:00 a.m. United - Racing.

12:30 m. Los Pelaos de la Esquina - Claro FC.

2:00 p.m. Los de Hito - Bosques del Norte.

3:30 p.m. Sttugart Polifase - Inversiones Espejo.

5:00 p.m. Real San José - La Isla Compuser.

6:30 p.m. El Carmen - River.

8:00 p.m. Ardyco Costrucciones - Los de Tito.

Fútbol del mundo para hoy

6:30 a.m. Liverpool - Burnley (Espn).

8:30 a.m. Hertha Berlín - VfL Wolfsburg (Espn).

8:30 a.m. VfL Bochum - FSV Mainz (Espn).

8:30 a.m. Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (Espn).

9:00 a.m. Leeds United - Everton (Espn).

9:00 a.m. Manchester City - Norwich (Espn3).

10:00 a.m. Mónaco - Lens (Espn).

11:30 a.m. Hellas Verona - Sassuolo (Espn).

11:30 a.m. Inter - Genoa (Espn).

12:30 m. Espanyol - Villarreal (Directv).

1:00 p.m. PSV Eindhoven - Cambuur (Espn).

1:45 p.m. Torino - Atalanta (Espn3).

2:00 p.m. Saint Etienne - LilleLille (Espn).