Consulte la guía deportiva para el fin de semana

Caldas cierra hoy con Chocó

Manizales. El seleccionado sub-19, ya clasificado, finalizará hoy su participación en el Grupo Dos del Nacional de la categoría que se juega en Pereira. Chocará con Chocó a las 12:00 del día. En el otro juego Antioquia rivalizará con Guaviare. Mañana cerrarán Guaviare - Chocó, y Risaralda - Antioquia.

Se corre el Gran Premio de Azerbaiyán

Madrid. Max Verstappen, vencedor hace dos domingos en Mónaco, y su escudería, Red Bull, estrenan hoy y mañana (6:00 a.m.) el liderato en el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en su capital, Bakú. El holandés ganó la prueba más icónica del calendario por delante del español Carlos Sainz, segundo en Montecarlo, donde logró el mejor resultado en lo que va de año para Ferrari.

Baby fútbol de Asofútbol

Manizales. 7:45 p.m. Campeones B1 - Cafeteros; 9:00 a.m. Cafeteros FC - Aranjuez; 10:00 a.m. Atlético Manizales - Parceiros; 11:00 a.m. Licorera - Racing; 12:00 m. Licorera - Asofútbol; 1:00 p.m. Campeones - Fortaleza; 2:00 p.m. Fortaleza - Aranjuez; 3:00 p.m. Racing - Asofútbol; 4:00 p.m. Cafeteros - Asofútbol; 5:00 p.m. Fortaleza - Mi Casita Ravasco.

En acción el Chiquiprofesionales de Fútbol Sala

Manizales. 15 equipos participarán en la justa que irá de sábado a lunes. Entre ellos, Athletics F. C., Semenor, Colseñora, Puerto Salgar, Itagüí Futsal Club, Selección Quindío, Club Huracanes, Club Huracanes, más 5 equipos de la Liga Caldense de Fútbol. Organiza Corcade con el apoyo de la Liga Caldense de Fútbol.

Risaralda - Caldas, en baloncesto

Manizales. Las dos ligas rivalizarán hoy en todas las categorías en el coliseo mayor Jorge Arango Uribe de la Unidad Deportiva Palogrande. Los enfrentamientos los encabezarán los equipos que hacen el proceso para los Juegos Deportivos Nacionales del 2023. Por eso este fin de semana no habrá programación de la Copa Manizales Basketball.

Mañana hay ciclismo

Manizales. Con el circuito en el sector de Las Pavas y luego el ascenso hacia la Plaza de Toros celebrará mañana la droguería Santa Ana sus 21 años de vida. Está programado para los recreativos de la A, B, C y D, Damas Aficionadas, Damas Élite y Novatos. La ruta será entre la sede del Once Caldas y la Plaza de Toros. Informes: 3146029682 y 8846127.

Sigue el Día Mundial de la Bicicleta

Manizales. Aranzazu y Filadelfia serán los dos últimos municipios, de los 14 que lo celebraron, que harán el Día Mundial de la Bicicleta. Ambos, mañana, a las 6:00 a.m. y 7:00 a.m., programaron ciclopaseos con salidas en la Plaza Principal de cada uno. Los apoya la Gobernación de Caldas con el programa Rueda Caldas por tu salud.

Travesía MTB Fresno

Manzanares. Para 13 de este mes está programada la Travesía MTB Fresno (Tolima) que organiza Trocheros Fresno. La salida será en el restaurante Fonda del Arriero. Serán 36 kilómetros de recorrido. Informes: 3105092056, 3225390914 y 3007277590.

La quinta del B en el Inem

Manizales. El líder es Forewagen con 13 puntos, seguido por Inmedent y Construgama con 8, cada uno. Los partidos en la cancha de San Isidro: 8:00 a.m. Trofeos Leo - Once Amigos; 10:00 a.m. Catalanes - Universidad de Caldas; 12:00 m. Metálicas Salazar - Aquamaná; 2:00 p.m. Alta Suiza - Empanadas Mauro.

En El Tablazo

Manizales. Partidos de 44 Torneo de microfútbol: Hoy: 7:00 p.m. Talleres FC - Ferretería Tablazo; 8:00 p.m. Escarlata - El Parche; 9:00 p.m. La Bodega - SJ. Mañana: 2:00 p.m. San Peregrino - River; 3:00 p.m. Tercera Edad - Fotoexpres; 4:00 p.m. Corinto - Japón Korea; 5:00 p.m. Los de Tino - Los Amigos; 6:00 p.m. La Bodega - Santacruz Motos; 7:00 p.m. Real Sociedad - Tablazo. Fútbol 7: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. intercambio entre El Tablazo, El Guineo y La Linda.

Copa Ciudad de Villamaría

- Hoy

4:00 p.m. Taberna Bávara - Academia FM

- Mañana

10:00 a.m. La Posada - Tenis Láser

12:00 m. Estudiantes de Caldas - Real Caldas

2:00 p.m. Masiaz FC Justeam - Rusticas Burger

4:00 p.m. Ideas Constructivas - Mabe Campeones Manizales

* Los dos últimos juegos van en directo por el Facebook Live de Ernesto Naranjo.

- Lunes

10:00 a.m. Alcaldía de Villamaría - Llanitos Aquamaná

12:00 m. Universidad de Manizales - Casitas Marmato

2:00 p.m. Futsal Umanizales - Celumovil La 21

4:00 p.m. Masiaz Alcaldía de Villamaría - Alcaldía de Chinchiná

* Los dos últimos juegos van en directo por el Facebook Live de Ernesto Naranjo.

En La Bombonera de El Carmen

- Hoy

6:00 p.m. Heladería La Viña - Super Arroz La Parelela

7:30 p.m. Gafas y Lentes La 17 - Los del Mono

9:00 p.m. Supermercado del Centro - Los Pelaos

- Mañana

8:00 a.m. Ardyco Construcciones - River

9:30 a.m. Heladería La Viña - Work Pizza

11:00 a.m. Los de Papas - United

12:30 p.m. Racing - Chuletas Argenis

2:00 p.m. Rapitienda Medellín - Los de Hito

3:30 p.m. New Campo - Inversiones Espejo

5:00 p.m. Piratas del Caribe - Real San José

6:30 p.m. Los de Liborio - El Carmen

8:00 p.m. Supermercado del Centro - La Isla

- Lunes

8:00 a.m. Efrec Justeam - Athetics Club

9:30 a.m. Década FC - Efrec Justeam

11:00 a.m. Claro FC - La Alcaldía

12:30 m. Los de Hito - Cereales Kids

2:00 p.m. Gafas y Lentes La 17 - Sttugart

3:30 p.m. Rapitienda Medellín - Compraventa El Paisa

5:00 p.m. Bosques del Norte - La 33

6:30 p.m. Super Arroza - El Carmen

8:00 p.m. Supermercado del Centro - River

Fútbol de la Liga para hoy

- Cancha de La Asunción: 2:00 p.m. Once Caldas - Campeones Manizales; 4:00 p.m. Comercial Galería - River Manizales.

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Campeones Manizales - Manizales FC; 9:30 a.m. Fortaleza - Alexánder Rozo; 11:00 a.m. Wikam - Cafeteros; 12:30 m. Mi Casita Ravasco - Titanes; 2:00 p.m. South Fork United - La Cantera; 4:00 p.m. Super Arroz - Fama.

- Cancha de Arrayanes: 12:00 m. Wikam - Once Caldas; 12:00 m. Cafeteros - Once Caldas; 4:00 p.m. Aranjuez Papi Pan - Colonia Pensilvania; 6:00 p.m. Real Manzanares - Merostyle.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 12:00 m. Academia FC - Revista La Red; 2:00 p.m. Once Caldas - Academia H.S.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Asofútbol - Felinos Independiente Manizales; 4:00 p.m. Independiente FC - Once Deportivo.

- Cancha de la U. de Caldas: 10:00 a.m. Atlético Manizales - Unión Manizales; 12:00 m. Titanes FC - Campeones Manizales; 2:00 p.m. Once Caldas - Futuros Neira; 4:00 p.m. AV Villas - Morales Abogados.

- Cancha de Minitas: 10:00 a.m. Once Caldas - Mi Casita Ravasco; 12:00 m. Alexánder Rozo - Deportivo Formadores.

Fútbol de la Liga para mañana

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Campeones Manizales - Fortaleza; 10:00 a.m. Comersano Manizales - Coxti FC; 12:00 m. Juligans - Pasión Futbolera; 2:00 p.m. Sanlac - Ariel FC; 4:00 p.m. Muebles Gary - Churrasco Loco y Más.

- Cancha de la Universidad de Caldas: 10:00 a.m. Tecnielec FC - Constructora Collazos; 12:00 m. Huracanes - Fortaleza; 2:00 p.m. Pinturas Gamatex - Real Vélez; 4:00 p.m. Panadería Octavios - Minitas.

- Cancha de Arrayanes: 10:00 a.m. ML Abogados - Alianza Manizales; 12:00 m. Peralonso GFC - Asesorías Ocupaciones; 2:00 p.m. El Descache - Salazar Construcciones; 4:00 p.m. Centro Comercial Sancancio - Dimas Barber; 6:00 p.m. Juventus - Gensa.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Asofútbol - Holocausto Norte FC; 4:00 p.m. Cafeteros - Bambinos.

- Cancha de la Baja Suiza: CYC Construcciones - Halcón Imperial; 10:00 a.m. Rusticas Burger - Holocausto Norte; 12:00 m. Buldos El Vélez - Global Ingeniería; 2:00 p.m. Salamina - Amigos de Robin; 4:00 p.m. Bajozero - Constructora Gómez Pavón.

En Marchagas

- Hoy

5:00 p.m. Enea FC - Compured Manizales.

5:00 p.m. Streef Soccer - Mackdiesel

6:00 p.m. Piamonte - Tienda Naturista

6:00 p.m. Aluminios - La Curva

7:00 p.m. Gallo Store - Francia

7:00 p.m. Spurs Aranjuez - Hotspurs

8:00 p.m. Taller JYD - MYM

8:00 p.m. Isomet - S.T. Pauli

- Mañana

10:00 a.m. Nacional de Consumo - FC Young

11:00 a.m. Aluminios Cartab - Turín

11:00 a.m. Cootransnorcaldas - UM Automotriz

4:00 p.m. Streef Soccer - Besiktas

4:00 p.m. Panamericana - Real Sociedad

5:00 p.m. La Pesada - Vodka Juniors

5:00 p.m. River - Ingenieros

6:00 p.m. Dukes Garaje - La Family

6:00 p.m. Manizales City - Concejal Orlando

7:00 p.m. Jogo Bonito - La 39

7:00 p.m. FC Bosque - Restaurante Gran China

7:00 p.m. Colchonería La 23 - Alcaldía de Villamaría

- Lunes

3:00 p.m. Taller de Planos - Mundo Móvil

3:00 p.m. Futboleros FC - Mecatrónicos

4:00 p.m. AGG Ingeniería - Maestri

4:00 p.m. Taller JYD - Ingenieros

5:00 p.m. River - Villa City

5:00 p.m. Combo FC - Aluminios Fer

6:00 p.m. La 11 - Amigos - Amigos Chec

6:00 p.m. Spurs Aranjuez - Nacional de Consumo

8:00 p.m. Euro Repuestos El Bombi - Compured Manizales

8:00 p.m. Mocho Caspa - Piamonte