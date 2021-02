Consulte la guía deportiva en Manizales

En bici hasta Marulanda

Manizales. La Alcaldía de Marulanda realizará el próximo 3 de abril el Desafío Marulanda La Rodada. La invitación para los amantes del ciclomontañismo incluye dos recorridos: 86 kilómetros desde Manizales por la vía a Cementos Caldas y 34 kilómetros desde la finca El Guayabo. El evento es preparatorio para la competencia el 5 de junio. Inscripciones: 3215857212-3208186770.

Regresa la ciclovía

Manizales. Mañana volverá la ciclovía dominical a la Avenida Santander, La Sultana, La Enea y Chipre. El programa irá de 8:00 a.m. a 12:00 del día. Finalmente, la Alcaldía de Manizales firmó el contrato con Cre-Ser, la empresa que quedó seleccionada después de descartar con diferentes motivos a Bonga, de Bogotá, y a Recreando, de Manizales.

Parques abiertos

Manizales. Alcázares y Bosque Popular estarán abiertos hoy y mañana. El Instituto de Cultura y Turismo anunció que abrirá, entre las 6:00 a.m. (el Bosque) y a las 5:00 p.m., Alcázares y Bosque Popular el Prado. La idea es evitar que otros espacios de la ciudad se aglomeren de personas. Exigirán el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Seis partidos tendrá hoy el 43 torneo de fútbol de salón: 2:00 p.m. Corinto - US Abogados; 3:00 p.m. Tercera Edad - Los Amigos; 4:00 p.m. Inter - Santa Cruz; 5:00 p.m. Llantas y Rines - Los de Juancho; 6:00 p.m. Japón Korea - Llantas y Rines; 7:00 p.m. Los de Tino - Niupy.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. La versión de la Copa de Fútbol Siete: 9:30 a.m. Real Unión - El Parche; 10:40 a.m. Praga - El Combo; 11:50 a.m. El Tablazo - Ajax; 1:00 p.m. Inter - Javas; 2:10 p.m. Inter - Real Unión; 3:20 p.m. Tablazo - Arsenal; 4:30 p.m. Covid - La 2.

Fútbol sala de la Liga

Manizales. El festival de fútbol sala que organiza la Liga Caldense de Fútbol avanza en el Coliseo de Aranjuez. Hoy: 2:00 p,m. Colseñora - Unión Manizales; 3:00 p.m. Crosbe Terranova - Huracanes. Mañana: 2:00 p.m. Cafeteros - Deportivo La Asunción; 3:00 p.m. Formadores - Cafeteros.

Arranca La Asunción

Manizales. La Copa de Fútbol en La Asunción arrancará mañana con los mejores equipos del sector. Los partidos: 8:00 a.m. Botero y Abogados Asociados - Donde Gallo; 10:00 a.m. Marubar Construcciones - Deportivo La 20; 12:00 m. Rosco Burger - La Curva del Pan; 2:00 p.m. Store Vanner - Fútbol Club; 4:00 p.m. Diabetes Estore - Real Sinaí.

Cuatro juegos en baloncesto

Manizales. Sigue la Copa de Manizales Basquetball. Hoy, en el Coliseo Mayor: 11:00 a.m. Simple La Dorada - MBC Juvenil; 3:30 p.m. Simple La Dorada - Cerveceros; 4:45 p.m. Power - Álex Deportes; 6:00 p.m. U. de Caldas - Más Magia.

Posiciones

- Femenino

P. Equipos Ptos

1. Power Élite 6

2. Power Mix 4

3. Milenium 2

4. MBC Juvenil 2

5. MBC Infantil 2

- Masculino

P. Equipos Ptos

1. Más Magia 8

2. Power 6

3. Simple La Dorada 5

4. Águilas Pereira 5

5. Osos de Caldas 5

6. MBC Juvenil 4

7. Cerveceros 4

8. Retadores 4

9. Álex Deportes 2

10. U. Caldas 0

Sigue en La Enea

Manizales. La programación para mañana. 8:00 a.m. La Toscana - Emas; 10:00 a.m. Ingelec Taller Zava - Llantas y Rínes Bolivia Heladería La Viña Panasonic; 12:00 m. Cidecal - Hugo Franco Ing. Panasonic; 2:00 p.m. Capitano Sport Son de la Loma - Universidad de Caldas; 4:00 p.m. Vidrialum - World Pizza

- Posiciones

Grupo A

P. Equipos Puntos

1. Viejo Loco 16

2. La Toscana 11

3. Son de la Loma 11

4. Emas 9

5. U. de Caldas 7

6. Alta Suiza 4

7. Combo de Víctor 4

8. Independiente 3

9. Cidecal 2

10. Hugo Franco 2

- Grupo B

P. Equipos Puntos

P. Equipos Puntos

1. Cereales Kids 16

2. Osorno 13

3. Aseguramos 12

4. Ingelec Taller 7

5. Su Desvare 7

6. World Pizza 6

7. Llantas y Rínes 4

8. Vidrialum 4

9. Sintrauniversidad 4

10. Forewaguen 1

Copa Tenis Láser

Manizales. La justa en la categoría juvenil es dominada por Atlético Manizales. Hoy: 12:00 m. Atlético Manizales - CD Campeones; 2:00 p.m. Taiger - Enea; 4:00 p.m. Aranjuez 2 - Once Deportivo. Mañana: 8:00 a.m. Atlético Manizales - Independiente Villamaría; 10:0 a.m. Selección Caldas - Formadores; 2:00 p.m. Fortaleza Manizales - Campeones Manizales.

- Posiciones

P. Equipos Puntos

1. Atlético Manizales 25

2. I. Villamaría 23

3. Formadores 21

4. Fortaleza 18

5. Selección Caldas 18

6. Fortaleza Manizales B 15

7. Marines 14

8. Aranjuez 14

9. Campeones Manizales 10

10. Taiger 10

11. Once Deportivo 7

12. Enea FC 6

13. Futuros Neira 0

Los Tenis Láser, arriba en la Baja Suiza

Manizales. Los dos equipos tienen los mismos puntos arriba. Para hoy: 8:00 a.m. La Élite - Tenis Láser Ultradoll; 10:00 a.m. Tenis Láser José Ñiñi - Médicos de Caldas; 12:00 m. Emas Dínamo - Ferretería El Barreno; 2:00 p.m. Rusticas Burger - Automotores Japón Korea; 4:00 p.m. Cochexcars - Tropicana Orquesta; 6:00 p.m. Vidrio Listo - MR Broaster. Ernesto Naranjo transmitirá los juegos de las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. por Facebook Live.

- Posiciones

P. Equipos Ptos

1. Tenis Láser Ultradoll 19

2. Tenis Láser José Ñiñi 19

3. Vidrio Listo Dot 14

4. Tropicana Orquesta 13

5. Cochexcars 12

6. Automotores Japón 12

7. MR Broaster 10

8. Rusticas Burger 9

9. C.L. La Élite 7

10. Emas Dínamo 3

11. Ferretería El Barreno 1

12. Médicos Caldas 0

Fútbol de Liga Hoy

La Asunción: 2:00 p.m. La Cantera Sooccer Club - Asofútbol.

Aranjuez: 8:00 a.m. Cantera Caldense - Academia FC; 10:00 a.m. Alianza Manizales - Santa Cruz; 12:00 m. Atlético Manizales - Fortaleza; 2:00 p.m. Fortaleza - Unión Manizales 4:00 p.m. Once Deportivo - Real Manzanares.

Luis Fernando Montoya: 12:00 m. Enea - Coch; 2:00 p.m. Abogados Manizales - Abogados Pereira; 4:00 p.m. Coch - Enea FC.

Fátima: 2:00 p.m. New Castellel - Cafeteros FC; 4:00 p.m. Cafeteros FC - Wikam.

Universidad de Caldas: 10:00 a.m. Kumanday Caldense Élite - Cantera Caldense; 12:00 m. Enea FC - Serna FC; 2:00 p.m. 2:00 p.m. Futuros Neira - Cantera Caldense; 4:00 p.m 4:00 p.m. River Manizales FC - Manizales FC.

Polideportivo: 2:00 p.m. Quiñones FC- Semenor; 12:00 m. 12:00 m. Wikam - Licorera; 4:00 p.m. La Cantera Sooccer Club - Atlético Manizales.

Fútbol de Liga, mañana

Aranjuez: TPC Familia - Los Galgos; 10:00 a.m. Bajozero - Comer Sano; 12:00 m. Juventus - River Fensecoop; 2:00 p.m. Taller Alejo - Catalanes; 4:00 p.m. Deportes Santa - Deport Manizales.

Universidad de Caldas: 12:00 m. Estudiantil Villamaría - Kumanday Caldense; 2:00 p.m. Cantera Caldense - Alianza Manizales FC; 4:00 p.m. San Miguel - Alianza Manizales FC.

Fátima: 2:00 p.m. Formadores - Asofutbol; 4:00 p.m. River Manizales - Campeones Manizales.

Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. IM Abogados - Jugar Aprende y Crear; 10:00 a.m. Churrasco Loco y Más - Salazar Constructores; 12:00 m. Halcón Imperial - Tasca Burguer;

2:00 p.m. Ingeodril - Estudiantes.

Polideportivo de Villamaría: 12:00 m. Masiaz FC - Independinte FC; 2:00 p.m. Titanes - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Atletico Manizales - Campeones Manizales; 11:00 a.m. Club Deportivo Alexander Rozo - Reales; 3:00 p.m. Arcila FC - Constructora Gómez Pavón.

Fútbol del mundo por TV

- Hoy

7:30 a.m. Leicester City - Liverpool (Espn)

8:00 a.m. Granada CF - Atlético de Madrid (Directv)

8:00 a.m. Trabzonspor - Gaziantepspor (Win)

9:00 a.m. Torino - Génoa

9:30 a.m. Borussia Dortmund - Hoffenheim (Win+)

10:00 a.m. Crystal Palace - Burnley (Espn)

10:15 a.m. Sevilla - Huesca (Espn)

11:00 a.m. Karagumruk - Fenerbache (Win)

11:00 a.m. París Saint-Germain - Niza (Directv)

12:00 m. Nápoles - Juventus (Espn)

12:30 m. Manchester City - Tottenham Hotspur (Espn)

12:30 m. Union Berlín - Schalke 04 (Win)

2:45 p.m. Spezia - Milán (Espn)

3:00 p.m. Barcelona - Alavés (Espn)

3:00 p.m. Lyon - Montpellier (Directv)