Consulte la guía deportiva en la región

Bronce en bolos

Foto I Cortesía Gustavo Duque I LA PATRIA

Manizales. La ganó Aida Marín López en el Campeonato Nacional Senior que se disputa en Medellín. Lo hizo en individual femenino. También participaron Julio Enrique Soto (técnico), Aida Marín López, Jairo Sepúlveda Pérez, José Olver Marín, Gustavo Duque Toro y Jorge Eduardo García Loaiza.

Inauguran el Senior Máster en Villa Beatriz

Manizales. Hoy empezará el VIII Campeonato de Fútbol Senior Máster - Copa Pastelería Venecia-, para mayores de 50 años, en la cancha de Villa Beatriz. Primera fecha: 8:00 a.m. La Toscana - Los Pelaos; 10:00 a.m. JCR - Coocalpro; 12:00 m. Jer Pub Oral Total - Metálicas Salazar; 2:00 p.m. Láser Productos - JJ Abogados, y a las 4:00 p.m. Universidad de Caldas - Los Amigos.



El hockey compite en Bogotá

Manizales. Se disputa el Nacional Interclubes en Bogotá (Parque Nacional, Parque El Salitre y Corazonista). Por Caldas, en las tres categorías, Abierta Damas, Sub-23 y Sub-17 Varones, van Manizales Hockey Club y FCM Rolling.

Cenicafé - Plaza de Toros, mañana

Manizales. El ciclismo del Eje Cafetero se reunirá mañana para celebrar la cronoescalada de 18 kilómetros entre Cenicafé Plaza de Toros. La etapa, organizada por Acompañamientos Manizales, está reglamentada para los recreativos A, B, C y D, Novatos, Élite y Sub-23, Damas Aficionadas y MTB. Informes: 3216069286.

La contrarreloj define el podio del Tour

Libourne (Francia). Hoy se correrá la penúltima jornada del Tour. Será una contrarreloj de 30 kilómetros entre Libourne y Saint-Émilion. Si nada extraordinario sucede, el esloveno Tadej Pogacar quedará listo para recibir mañana, a los 22 años, la segunda corona en París. La disputa es por la segunda y tercera casilla: Hay 6 segundos de diferencia entre el danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) perdió toda opción y es décimo a 16,25.

Se corre el GP de Gran Bretaña

Madrid. Max Verstappen (Red Bull) saldrá -pase lo que pase- líder del Mundial de F1 de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Donde el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que corre en casa, espera recortar hoy y mañana (9:00 a.m.) la diferencia respecto al holandés para evitar más complicaciones en el certamen; que estrena formato de calificación con una prueba esprint.

Semifinales en La Enea

Manizales. Mañana se disputarán las semifinales del Dominical en La Enea. El pasado fin de semana finalizaron los cuadrangulares de los cuartos de final. Los juegos: 1:00 p.m. Osorno Inmob- Taberna Bavara - Ingelec Taller Zava; 3:00 p.m. Cereales Kids Panasonic Arca - Vidrialum.

Torneo del Inem

Manizales. Se juega la octava etapa para el Grupo B en la cancha de San Isidro. Partidos para mañana: 8:00 a.m. Trofeos Leo - Metálicas Salazar; 10:00 a.m. Universidad de Caldas - Empanadas Mauro; 12:00 m, Nano F.C. - Once Amigos; 2:00 p.m. Aquamaná - Tenis Láser; 4:00 p.m. Catalanes - Alta Suiza.

Por el baby fútbol

Manizales. Los partidos: 8:00 a.m. Asofútbol - Mi Casita Ravasco; 9:00 a.m. Fortaleza - Asofútbol; 10:00 a.m. Fortaleza - Mi Casita Ravasco; 11:00 a.m. Pibes - Mi Casita Ravasco; 12:00 m. Mi Casita Ravasco - Titanes; 1:00 p.m. Holocausto - Campeones; 2:00 p.m. Formadores - Titanes; 3:00 p.m. Titanes - Fortaleza; 4:00 p.m. Fortaleza - Campeones; 5:00 p.m. Titanes - Asofútbol.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. El torrneo de microfútbol. Hoy: 6:00 p.m. Los de Pinocho - San Peregrino; 7:00 p.m. Unión USM - Talleres FC; 8:00 p.m. Escarlata - Javas FC; 9:00 p.m. Combo FC - Santacruz Motos. Mañana: 2:00 p.m. Inter - Delicias Estambul; 3:00 p.m. Los Amigos - Newells; 4:00 p.m. Corinto - Real Sociedad; 5:00 p.m. Japón Korea - Santacruz Motos; 6:00 p.m. Motoexpres - Los de Tino; 7:00 p.m. Ferretería Tablazo - La Bodega.

Sí hay ciclovías

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales anunció que mañana hará las ciclovías habituales. El programa recreativo operará en la Avenida Santander, entre la Calle 62 y Fundadores; también se efectuará en La Sultana, La Enea y Chipre. La programación va de 8:00 a.m. a 12:00 del día.

Fútbol Siete en El Tablazo

Manizales. Se juega la versión 40 del campeonato. Juegos para mañana: 8:00 a.m. Green Hause - Discoteca El Poblado; 9:10 a.m. La Recocha - Juventus; 10:20 a.m. Burger Pizza - La Minga; 11:20 m. Reencauche FC - Escarlata; 12:40 m. Hostal Piedra del Ocaso - Javas FC; 1:50 p.m. Combo FC - SJ; 3:00 p.m. Arsenal - NN; 4:00 p.m. Maderas San José - Praga.

En la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Mañana: 8:00 a.m. Tenis Láser Materiales Caldas - Alcaldía de Villamaría; 10:00 a.m. Futsal Umanizales - Masiaz Alcaldía de Villamaría; 12:00 m. Llanitos Aquamaná - Universidad de Manizales; 2:00 p.m. Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta - La Posada; 4:00 p.m. Casitas FC Marmato - Celumovil La 21; 6:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Estudiantes de Caldas.

Sigue la primera fecha de la Liga

Manizales. Empezó anoche con Medellín - Águilas Doradas. Y sigue hoy con 3:30 p.m. América - Junior; 5:40 p.m. Deportes Quindío - Jaguares, y 8:00 p.m. Santa Fe - Deportivo Cali. Mañana: 3:30 p.m. Envigado - Nacional; 5:40 p.m. Patriotas - Bucaramanga; 8:00 p.m. D. Pasto - Millonarios. Lunes: 7:40 p.m. Alianza Petrolera - La Equidad; 7:30 p.m. Once Caldas - Atlético Huila. Martes: 7:30 p.m. Deportes Tolima - Deportivo Pereira.

En La Bombonera de El Carmen

- Hoy

6:00 p.m. Los de Hito - Super Arroz.

7:30 p.m. River - El Resbalón La 19.

9:00 p.m. Pirataa del Caribe - Los Pelaos de la Esquina.

- Mañana

8:00 a.m. Gafas y Lentes Vidrialum - El Carmen.

9:30 a.m. New Camp - Real Sociedad.

11:00 a.m. United - Los de Hito.

12:30 m. Los de Papas - Claro FC.

2:00 p.m. Racing FC - La 33.

3:30 p.m. Resbalón La 19 - Ardyco Construcciones.

5:00 p.m. Los de Hito - Sttugart.

6:30 p.m. La Isla Compuser - El Carmen.

8:00 p.m. Bosques del Norte - Piratas del Caribe.