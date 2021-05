Consulte la guía deportiva del fin de semana

LA PATRIA I Manizales

Fútbol sala de la Liga

Manizales. Mañana, en Aranjuez: 8:00 a.m. Semeor - Semilleros; 9:00 a.m. Semileros - Independiente; 10:00 a.m. Semilleros - Cafeteros; 11:00 a.m. Semilleros - Semilleros; 12:00 m. Semilleros Hugo - Rozo; 1:00 p.m. Semenor - Rozo; 2:00 p.m. Semenor - Manizales FC; 3:00 p.m. Manizalitas - Manizales FC.

Corren los recreativos

Manizales. Mañana habrá un nuevo chequeo para los ciclistas recreativos de Caldas. Saldrán en la estación de servicio Brío, ida hasta Irra y regreso hasta San Peregrino (El Tambo). Informes: 3216069286. Organizan Juan Alejandro García y Daniel Patiño.

Se corre el Gran Premio de Mónaco

Madrid. El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo, llega hoy y mañana (8:00 a.m.) líder, con 14 puntos -94 a 80- sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull), al Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula Uno en el mítico circuito urbano de Montecarlo. Determinante para la carrera dominical, en las estrechas y sinuosas calles del principado de la Costa Azul. Donde es prácticamente imposible adelantar.

En La Bombonera de El Carmen

Manizales. Hoy: 6:30 p.m. Real Sociedad - Gafas y Lentes; 8:00 p.m. La Alcaldía FC - Real San José. Mañana: 8:00 a.m. Racing - Bosques del Norte; 9:30 a.m. Work Pizza - Real Sociedad; 11:00 a.m. 20 de Julio - New Camp; 12:30 m. New Camp - Los de Hito; 2:00 p.m. Claro FC - Los de Hito; 3:30 p.m. El Carmen - Los de Buseta; 5:00 p.m. Inversiones Espejo - Compraventa El Paisa; 6:30 p.m. La Alcaldía - Ardyco Construcciones; 8:00 p.m. Chuletas Argenis - El Carmen.

Invitan a la Cronoescalada

Manizales. Están abiertas las inscripciones para los pedalistas interesados en la Primera Cronoescalada MTB que se realizará en Chinchiná. Todos los participantes saldrán desde la Plaza Principal de Chinchiná y llegará, después de una ruta por el Paisaje Cultural Cafetero, a El Chuscal. Informes: 3215857212 y 3004439348.

En la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Se completa la primera fecha de la Copa Ciudad de Villamaría. Mañana: 8:00 a.m. Taberna Bávara Aurora Quiñones - Real Caldas Uno 27; 10:00 a.m. Academia FM Representaciones - Mabe Campeones Manizales; 12:00 m. Ideas Constructivas All Wok Latino - Masiaz Justeam Deportes; 2:00 p.m. Academia Harlen Santiago - Rusticas Burger; 4:00 p.m. Universidad de Manizales - Futsal Umanizales. Ernesto Naranjo transmite los dos últimos juegos por Facebook Live.

Dos líderes en el Inem

Manizales. Forewagen, con 12 puntos, y Trofeos Leo, con 7, son los líderes del torneo del Inem que se disputa en la cancha de San Isidro. Juegos mañana: 8:00 a.m. Trofeos Leo - Aquamaná; 10:00 a.m. Universidad de Caldas - Metálicas Salazar; 12:00 m. Empanadas Mauro - Nano FC; 2:00 p.m. Catalanes - Tenis Láser; 4:00 p.m. Universidad de Caldas - Once Amigos.

Se define en La Asunción

Manizales. Se juega la última fecha de la primera fase. Mañana: 8:00 a.m. Diabetes Estore - BS Fútbol Club; 10:00 m. Rosco Burhuer - Real Sinaí; 12:00 m. Deportivo La 20 - Tenis Láser; 2:00 p.m. Marubar Construcciones - Botero y Abogados; 4:00 p.m. La Curva del Pan - 602 Sandra Óptica.

Avanza en La Enea

Manizales. El Dominical de La Enea tendrá mañana cuatro partidos en su cancha sintética: 9:00 a.m. World Pizza - Independiente; 11:00 a.m. Vidrialum - La Toscana Color Print; 1:00 p.m. Aseguramos - Emas; 3:00 p.m. Son de La Loma Capitano Sport - Ingelec Taller Zava.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Hoy: 6:00 p.m. Escarlata - Talleres FC; 7:00 p.m. Ferretería Tablazo - Javas FC; 8:00 p.m. Tejares - SJ; 9:00 p.m. Heladería El Encuentro - El Parche. Mañana: 3:00 p.m. Inter - Corinto; 4:00 p.m. Japón Korea - Independiente; 5:00 p.m. Súper Mario Bross - Los de Tino; 6:00 p.m. Tercera Edad - Real.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. Mañana: 10:00 a.m. Club Promotor El Tablazo - El Guineo; 11:00 a.m. Club Promotor El Tablazo - El Guineo; 12:00 m. Club Promotor El Tablazo - El Guineo; 1:00 p.m. Club Promotor El Tablazo - El Guineo.

Fútbol del mundo hoy por TV

8:00 a.m. Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (Win)

8:30 a.m. Wolfsburgo - Mainz 05 (One Football)

8:30 a.m. Bayern Munich - F.C. Augsburgo (Win)

8:30 a.m. Colonia - Schalke 04 (One Football)

8:30 a.m. Unión Berlín - RB Leipzig (One Football)

8:30 a.m. Eintracht Frankfurt - Friburgo (One Football)

8:30 a.m. Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (One Football)

8:30 a.m. VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld (One Football)

8:30 a.m. Hoffenheim - Hertha Berlín (One Football)

11:00 a.m. Elche - Athletic Club (Espn)

11:00 a.m. Real Madrid - Villarreal (Espn)

11:00 a.m. Celta de Vigo - Real Betis (Directv)

11:00 a.m. Osasuna - Real Sociedad (Directv)

11:00 a.m. Huesca - Valencia CF (Directv)

11:10 a.m. Éibar - Barcelona (Espn)

11:10 a.m. Valladolid - Atlético de Madrid (Directv)

1:45 p.m. Sampdoria - Parma (Espn)

1:45 p.m. Cagliari - Génoa (Espn)

1:45 p.m. Crotone - Fiorentina (Espn)

5:10 p.m. Colón - Independiente (Espn)

Fútbol del mundo por TV mañana

8:00 a.m. Inter - Udinese (Espn)

10:00 a.m. Leeds - West Bromwich Albion (Espn)

10:00 a.m. Fulham - Newcastle (Espn)

10:00 a.m. West Ham Utd. - Southampton (Espn)

10:00 a.m. Leicester City - Tottenham Hotspur (Espn)

10:00 a.m. Liverpool - Crystal Palace (Espn)

10:00 a.m. Wolverhampton - Manchester United (Espn)

10:00 a.m. Aston Villa - Chelsea (Espn)

10:00 a.m. Manchester City - Everton (Espn)

10:00 a.m. Arsenal - Brighton & Hove (Espn)

10:00 a.m. Sheffield United - Burnley (Espn)

11:30 a.m. Granada CF - Getafe (Espn)

1:30 p.m. Racing Club - Boca Juniors (Espn)

1:45 p.m. Torino - Benevento (Espn)

1:45 p.m. Sassuolo - Lazio (Espn)

1:45 p.m. Spezia - Roma (Espn)

1:45 p.m. Nápoles - Hellas Verona (Espn)

1:45 p.m. Bolognia - Juventus (Espn)

1:45 p.m. Atalanta - Milán (Espn)

2:00 p.m. Lyon - Niza (Espn)

2:00 p.m. Stade Brestois - Paris Saint-Germain (TV5)

2:00 p.m. Sevilla - Alavés (Espn)

Fútbol aficionado hoy

- Cancha de La Asunción: 2:00 p.m. Real Carmen - Cafeteros; 4:00 p.m. Libertad Manizales - Atlético Manizales.

- Cancha de Aranjuez: 10:00 a.m. Wikam - Fútbol Pasión; 12:00 m. Holocausto Norte - Once Caldas; 2:00 p.m. Atlético Manizales - Talentos Caldas; 4:00 p.m. Wikam - América;

- Cancha de Arrayanes: 12:00 m. River Manizales - Once Caldas; 2:00 p.m. Semenor - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Once Caldas - Wikam.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 12:00 m. La Cantera - Wikam; 2:00 p.m. Kumanday - Kumanday; 4:00 p.m. Atlético Manizales - Futuros Neira.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Atlético Manizales - Unión Manizales; 4:p.m. Campeones Manizales - Bambinos.

- Cancha de La Enea: 12:00 m. Talentos Caldas - Cantera; 1:30 p.m. Serna FC - La Carola; 10:00 a.m. Formadores - Real Carmen; 12:00 m. Once Caldas - Aranjuez; 4:00 p.m. Remodelarq - Justeam Distrideportes.

Fútbol aficionado mañana

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Cafeteros - Aranjuez; 10:00 a.m. Comer Sano - Forza FC; 12:00 m. Fátima - Panatek; 2:00 p.m. Tecnilec - Chatarrería Mellizos; 4:00 p.m. Jugar Aprender y Crear - Vergara.

- Cancha de Arrayanes: 8:00 a.m. Salazar Construcciones - Centro Comercial Sancancio; 10:00 a.m. Churrasco Loco y Más - TPC Familia; 12:00 m. Deport Manizales - Constructora CYC; 2:00 p.m. Gensa - Dimas Barber; 4:00 p.m. Global Ingeniería - Halcón Imperial.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Alexánder Rozo - Quiñones; 4:00 p.m. Alexánder Rozo - Quiñones.

- Cancha de la Baja Suiza: 12:00 m. Selección Juvenil - Real Carmen; 2:00 p.m. Formadores - Once Deportivo; 4:00 p.m. Once Caldas Castillo - Once Caldas Renso.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 10:00 a.m. Selección Caldas Sub-19 - Coch; 12:00 m. Holocausto - Estudiantes FC; 2:00 p.m. Quiñones - Semenor; 4:00 p.m. Mazias - Coch.

- Cancha del Bosque Popular: 9:00 a.m. ML Abogados - Pinturas Gamatex.

- Cancha de Santagueda: 9:00 a.m. Taller Alejo - Choropinturas; 11:00 a.m. Todo Renault - EIC Ingeniería; 1:00 p.m. Instituto Cardiovascular - Emas; 3:00 p.m. Fama Mantenimiento - Cody.

- Cancha de Betania (torneo de Confa): 8:00 a.m. Cooperativa Cesca - Deportes Santa; 10:00 a.m. Teogym - Troqueles Caldas; 12:00 m. Asesorías Tributarias y Contables - Vordolagas; 2:00 p.m. Polifase Ingeniería - Municipio de Palestina; 4:00 p.m. Electroluz - Asporcal.