Consulte la guía deportiva del fin de semana

Semifinales de la Champions

Madrid. Se hizo ayer el sorteo de la Liga de Campeones de Europa. Los juegos: Manchester City (ING) - Borussia Dortmund (GER); Oporto (POR) - Chelsea (ING); Bayern Múnich (GER) - París Saint Germain (FRA), y Real Madrid (ESP) - Liverpool (ING). 6 y 7, 13 y 14 de abril, los partidos.

Fútbol sala de la Liga

Manizales. En el Coliseo de Aranjuez: 9:00 a.m. Holocausto - Independiente B; 10:00 a.m. Por definir - Colseñora; 11:00 a.m. Por definir - Huracán; 12:00 m. Manizales FC - Licorera; 1:00 p.m. Por definir - Huracán.

Se corre Milán - San Remo

Roma. Llega hoy el primer "Monumento" de la temporada: la "classicissima" Milán San Remo en su 112 edición con el cartel de lujo encabezado por el belga Wout Van Aert, defensor del título, el neerlandés Mathieu Van der Poel y el campeón mundial francés Julian Alaphilippe. Fernando Gaviria y Sergio Higuita están por Colombia. 9:00 a.m., por Espn.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Hay fecha hoy y mañana: Hoy: 6:00 p.m. SJ - San Sebastián; 7:00 p.m. Llantas y Rínes - Santacruz Motos; 8:00 p.m. El Parche - Javas F.C.; 9:00 p.m. Tejares - Menores. Mañana: 4:00 p.m. Inter - Los de Juancho; 5:00 p.m. Japón Korea - US Abogados; 6:00 p.m. Los Amigos - Niupy.

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. Se juega la edición 39 del torneo. Mañana: 8:30 a.m. El Tablazo - Tigres; 9:30 a.m. Tablazo - Tigres; 10:30 a.m. Tablazo - América; 11:30 a.m. Javas F.C. - El Parche; 12:40 p.m. Arsenal - Correcaminos; 1:50 p.m. Combo F.C. - Borussia Durtmond; 3:0 p.m. Real Unión - Praga.

Finales en La Bombonera

Manizales. Mañana se jugarán las finales de los torneos de Veteranos y Mayores en La Bombonera de El Carmen. Los partidos: 12:00 m. Solteros - Casados; 1:00 p.m. La 27 - Bosques del Norte (Mayores); 3:30 p.m. La Posada - Heladería La Viña (Veteranos).

En el INEM

Manizales. Mañana: 7:30 a.m. Trofeos Leo - Empanadas Mauro; 9:30 a.m. Metálicas Salazar - Alta Suiza; 11:30 a.m. Aquamaná - Nano FC; 1:30 p.m. Tenis Láser - Universidad de Caldas; 3:30 p.m. Catalanes - Once Amigos. Lunes: 7:30 a.m. Deportivo Veracruz - Forewagen; 9:30 a.m. Inmedent - Litoarte; 11:30 a.m. Kenedy Fátima - Taller Adelmo; 1:30 p.m. Construgama - Fundigonzález; 3:30 p.m. Gran Combo - Surtiagro.

Segunda en la Baja Suiza

Manizales. Se juega la segunda fecha de los cuadrangulares en la Copa Andino Home. Los partidos para mañana: 10:00 a.m. Rusticas Burger - Tenis Láser Ultradoll; 12:00 m. Tenis Láser José Ñiñi - Cochexcars; 2:00 p.m. Automotores Japón Korea - MR Broaster Asadero San Antonio; 4:00 p.m. Vidrio Listo - C.L. La Élite Cocteles. Ernesto Naranjo transmite los juegos de la tarde por Facebook Live.

- Posiciones

Grupo A

P. Equipos Ptos

1. Tenis Láser José Ñiñi 3

2. Vidrio Listo Dot 1

3. Cochexcars 1

4. C.L. La Élite 0

Grupo B

P. Equipos Ptos

1. Rusticar Burger 3

2. MR Broaster 3

3. Tenis Láser Ultradoll 0

4. A. Japón Korea 0

En la Copa de Baloncesto

Manizales. Se juega en el Coliseo Mayor con los lideratos de Power Élite en femenino y Más Magia en masculino. Hoy: 5:00 p.m. Milenium - Power Mix; 6:15 p.m. Álex Deportes - Cerveceros. Mañana: 4:00 p.m. Power - Retadores.

- Posiciones

(Femenino)

P. Equipos Ptos

1. Power Élite 6

2. Milenium 6

3. Power Mix 5

4. MBC Juvenil 4

5. MBC Infantil 3

(Masculino)

P. Equipos Ptos

1. Más Magia 12

2. Power 11

3. Cerveceros 10

4. U caldas 9

5. Simple la dorada 9

6. MBC Juvenil 9

7. Osos de Caldas 8

8. Alex deportes 7

9. Aguilas Pereira 4

10. Retadores 4

Quedan dos fechas en La Enea

Manizales. Al Torneo Dominical le quedan dos fechas en la ronda clasificatoria. Mañana hay programación: 8:00 a.m. La Toscana Color Print - Viejo Loco Rest; 10:00 a.m. Son de La Loma Capitano Sport - Cidecal; 12:00 m. Su Desvare - Forewaguen Innova; 2:00 p.m. Emas - Independiente; 4:00 p.m. Alta Suiza - Hugo Franco Ingenierías Panasonic.

- Posiciones

Grupo A

P. Equipos Ptos

1. La Toscana Color Print 17

2. Viejo Loco 17

3. Son de la Loma 16

4. Emas 12

5. Hugo Franco Ing 8

6. Universidad de Caldas 8

7. Alta Suiza 7

8. Combo de Víctor 7

9. Cidecal 5

10. Independiente 3

Grupo B

P. Equipos Ptos

1. Cereales Kids 19

2. Osorno Inm. 16

3. World Pizza 13

4. Llantas y Rínes 13

5. Ingelec Taller Zava 13

6. Aseguramos 12

7. Su Desvare 10

8. Vidrialum 8

9. Sintrauniversidad 7

10. Forewaguen 1

Fútbol de la Liga, hoy

- Cancha de La Asunción: 2:00 p.m. Estudiantil Villamaría - Wikam; 4:00 p.m. Filadelfia - Borusshua.

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Fútbol Pasión - Independiente; 9:30 a.m. Unión Manizales - Huracanes; 11:00 a.m. Holocausto - Coch; 12:00 m. Semenor - Wikam; 2:00 p.m. River Manizales - Cafeteros; 3:30 p.m. Asofútbol - Campeones Manizales; 5:30 p.m. Escarlata - Formadores.

- Cancha de Arrayanes: 12:00 m. Holocausto - Atlético Manizales; 2:00 p.m. Once Deportivo - Coch; 4:00 p.m. Super Arroz - River Manizales; 6:00 p.m. Once Deportivo - Sanduchería Hello.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 12:00 m. América - Atlético Manizales; 2:00 p.m. NAJ - AV Villas.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Bambinos . Mazias; 4:00 p.m. Holocausto - Semenor.

- Cancha de la U. de Caldas: 2:00 p.m. Cafeteros - Masiaz; 4:00 p.m. Santa Cruz - Cantrera Caldense.

- Cancha de Minitas: 8:00 a.m. Wikam - Fortaleza; 10:00 a.m. Boca Juniors - Colseñora; 12:00 m. Unión Manizales - Club Caldense.

- Cancha Polideportivo de Villamaría: 2:00 p.m. Valfor - Titanes.

- Cancha de La Enea: 2:00 p.m. La Cantera Soccer - Campeones Manizales; 4:00 p.m. Coch - Atlético Manizales.

- Cancha de La Cabaña: 2:00 p.m. La Cabaña - Coch.

- Cancha de Betania: 1:30 p.m. Atlethic Bilbao - Salsoteca MJ Jaragual.

- Cancha de Confa: 3:30 p.m. Comercializadora El Virrey - Hotel Central.

- Cancha de Los Almendros: 2:30 p.m. Coocalpro - JJ Abogados.

Fútbol de la Liga, mañana

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Arcila FC - Alexánder Rozo; 10:00 a.m. Escarlata - La Garrucha; 12:00 m. Amigos FC - Dimas Barber; 2:00 p.m. Galgos - Catalanes; 4:00 p.m. Deportes Santa - Comer Sano.

- Cancha de Arrayanes: 8:00 a.m. Taller Alejo - Peralonso; 10:00 a.m. Gamatex - Juventus; 12:00 m. Futuros Neira - Masiaz; 2:00 p.m. Alianza Manizales - Enea FC; 4:00 p.m. Ingeodril - Salazar Constructores; 8:00 p.m. Real Alcázar - Reales.

- Cancha de la Universidad de Caldas: 2:00 p.m. Churrasco Loco y Más - Jugar, Aprende y Crear.

- Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Uno 27 - Deporte Manizales; 4:00 p.m. Atlético Manizales - Cafeteros FC.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. Coch - Masiaz; 10:00 a.m. Kumanday Caldense - Cantera Caldense; 12:00 m. Semenor - River Manizales; 2:00 p.m. Holocausto - Forza FC.

- Polideportivo de Villamaría: 2:00 p.m. Selección Caldas - Selección Risaralda.

- Centro Vacacional Santagueda: 11:00 a.m. Integral de Servicios - Fama Mantenimiento; 1:30 p.m. Sporting Caribe - Certiredes; 4:00 p.m. Instituto Cardiovascular - Justeam.

- Cancha de Los Almendros (La Rochela): 9:00 a.m. LYM Electricistas - SYG Construcciones; 11:30 a.m. Panasonic - Monitos Pizza; 1:30 p.m. Codyd - Emas; 4:00 p.m. Ideas Constructivas - Triana Duque y Cardona;

- Torneo de Confa: 8:30 a.m. JJ Abogados - Symh Ingeniería; 11:00 a.m. La Academia Uded - Cordesec; 1:30 p.m. Mía GPS - Autolegal; 4:00 p.m. Toro Médicas - Pintuacabados.

- Cancha de Eucaliptus: 10:00 a.m. Estrellas Caldas - Campeines 2010; 11:00 a.m. Holocausto - Campeones B1; 12:00 m. Campeones B2 - Atlético Manizales; 2:00 p.m. Asofútnbol - Licorera de Caldas.

Fútbol de Liga, el lunes

- Cancha de Arrayanes: 8:00 a.m. Bajozero - Catalanes; 10:00 a.m. Alianza Manizales - Cantera Caldense; 12:00 m. Constructora Gómez - La Garrucha; 2:00 p.m. Formadores - Asofútbol; 4:00 p.m. Vergara Construcciones - Global Ingeniería; 6:00 p.m. Diligenciando Manizales - Estudiantes FC; 8:00 p.m. Sporting Caribe - Amigos Robin.

- Cancha de La Enea: 12:00 m. River Fensecoop - Dimas Barber; 2:00 p.m. Celo Cloud - Atlas; 4:00 p.m. Holocausto - Gamatex Pinturas.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. Quiñonez - Cantera Caldense; 10:00 a.m. TPC Familia - Deport Manizales; 12:00 m. Once Deportivo - Atlético Manizales; 2:00 p.m. Peralonso - Comer Sano.

- Cancha del Polideportivo de Villamaría: 12:00 m. Selección Caldas - Selección Quindío; 2:00 p.m. Campeones Manizales - Fortaleza; 4:00 p.m. Campeones Manizales - Cafeteros.

- Cancha Centro Vacacional Santagueda: 8:30 a.m. Todo Renault - Morales y Abogados; 11:00 a.m. Choropinturas - EIC Ingeniería; 1:30 p.m. Café Redes - Compuser; 4:00 p.m. Top Ingeniería Láser - Taller Alejo.

- Cancha de Los Almendros: 9:00 a.m. Electroluz - Asesorías Tributarias; 11:30 a.m. JG Marín - Verdolagas; 1:30 p.m. Panadería San Jorge - ML Abogados; 4:00 p.m. Torniaceites - Jorbex Entregas.

- Cancha de Betania: 8:30 a.m. Polifase - La Toscana; 11:00 a.m. Municipio de Palestina - Troqueles Caldas; 1:30 p.m. Asporcal - Deportes Santa; 4:00 p.m. Acabados Vidrialum - Adrenalina.

- Cancha de La Asunción: 8:00 a.m. 602 Santa Óptica - Tenis Láser; 10:00 a.m. Real Sinaí - BS Fútbol Club; 12:00 m. Rosco Burger - Botero y Abogados; 2:00 p.m. Store Vanner - La Curva del Pan; 4:00 p.m. Donde Gallo - Deportivo La 20.

- Cancha de la Baja Suiza: 10:00 a.m. Tenis Láser José - Vidrio Listo; 12:00 m. Automotores Japón Korea - Tenis Láser; 2:00 p.m. Coche Express - La Élite Cocteles; 4:00 p.m. Rusticas Burger - MR Broaster.