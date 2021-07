Consulte la guía deporte para hoy y mañana en Manizales

Arranca la Liga Femenina

Manizales. Con el juego América - Medellín empezará hoy (11:00 a.m.) la Liga Femenina. No juega el Once Caldas, pero sí la deportista Vanessa Franco. Resto de la jornada. Mañana: 3:00 p.m. Atlético Nacional - Real Santander; 6:00 p.m. Millonarios - La Equidad. Lunes: 2:00 p.m. Fortaleza - Llaneros; 3:00 p.m. Bucaramanga - D. Cali.

En la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. La Copa es liderada por la Academia Harlen Santiago en el Grupo A, con 16 puntos, y Masiaz Alcaldía de Villamaría, en el B con 13. Jornada para mañana en el Polideportivo: 10:00 a.m. Masiaz FC Justeam - Academia H.S.; 12:00 m. Taberna Bávara - Rusticas Burger; 2:00 p.m. Once Caldas - Ideas Constructivas; 4:00 p.m. Real Caldas Uno27 - Academia F.M.

Final Dominical en Confa

Manizales. La XXVII Dominical de Fútbol de Confa llegará mañana a su final. Por la tercera plaza, a la 1:00 p.m., chocarán Café Redes - Justeam Distrideportes. Y por el título, a las 3:00 p.m., lo harán ML Abogados Paty Yogud - Certiredes Hugo Franco Ingeniería.

En La Enea

Manizales. Mañana se jugará la última fecha de los cuadrangulares en el Dominical de La Enea: 10:00 a.m. Viejo Loco Rest. Trebole - World Pizza Lavautos El Poli; 12:00 m. Aseguramos - Hugo Franco Ing. Panasonic; 2:00 p.m. Ingelec Taller Zava - Cereales Kids Panasonic Arca; 4:00 p.m. Osorno Inm. Taberna Bávara Vidrialum.

En el Inem

Manizales. El torneo del Inem que se disputa en la cancha de San Isidro tendrá actividad mañana. Los partidos: 8:00 a.m. Construgama - Litoarte; 10:00 a.m. Inmedent - Surtiagro; 12:00 m. Taller Adelmo - Gran Combo; 2:00 p.m. Forewagen - Fundigonzalez.

Primeras medallas en pesas

Manizales. A las 8:00 de la mañana empezará la programación en el Panamericano Juvenil de Pesas que arrancó ayer en el Coliseo Menor. Participan Estados Unidos, México, Haití, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica y Cuba. Por Caldas van Angee Paola Franco, Erika Sinisterra Torres, Ingrid Vannesa Segura, Luis Miguel Quiñones y Hárrison Camilo Hurtado.

Hoy mañana es la Etapa del Café

Manizales. A doble jornada, primero en MTB y luego en ruta, se disputará la III Etapa del Café. El recorrido de ciclomontañismo será por Santágueda y la ruta irá a Arauca, Risaralda, Belalcázar, Cambía, Arauca y Palestins. Cierre de vías mañana: Santágueda - Las Margaritas, de 6:30 a.m. a 11:30 a.m.; Santágueda - La Plata, de 8:30 a.m. a 12:30 m., y Belalcázar - Cambía, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m..

Cuadras Recreativas

Manizales. La siguiente es la programación deportiva de la Secretaría del Deporte de Manizales para este fin de semana. Cuadra Recreativa: 10:00 a.m. Diagonal C.D.I. Mundo de Colores, subiendo Bellas Artes (Comuna Atardeceres). Vacaciones Recreativas: 1:00 p.m. Quiebra de Vélez. Mañana: Torneo de fútbol femenino en el parque Arenillo y el ciclopaseo Ruta del Cóndor a las 7:00 a.m., con salida en Fundadores.

Sigue el fútbol femenino

Manizales. Equipos de Estados Unidos y el otro de Venezuela, más Antioquia, Santander, Bogotá, Cundinamarca y Nariño, y 8 de Caldas, participan en el Internacional de Fútbol Femenino en Manizales. Se juega en Libre, Sub-18, Sub-15 y Sub-13, en la Unidad Deportiva Palogrande, Baja Suiza y Arrayanes.

Gana e iguala récord en el Tour

Carcasona (Francia). El británico Mark Cavendish parece imbatible en las llegadas rápidas del Tour de Francia 2021. Ayer logró su cuarta victoria e igualó con 34 al belga Eddy Merckx, el hombre con más triunfos individuales en la ronda gala. El maillot amarillo sigue en manos del esloveno Tadej Pogacar; la general apenas sufrió cambios. Hoy van de Carcassonne a Quillan, sobre 183 kilómetros.

En La Bombonera

Manizales. Hoy: Super Arroz - Real Sociedad; 7:30 p.m. Gafas y Lentes - New Camp; 9:00 p.m. La Isla Compuser - Ardyco Construcciones.

Mañana: 8:00 a.m. River - Los de Hito; 9:30 a.m. Inversiones Espejo - Rapitienda; 11:00 a.m. Los Pelaos de la Esquina - La 33; 12:30 m. Compraventa El Paisa - Los de Hito; 2:00 p.m. Real San José - United; 3:30 p.m. El Carmen - Sttugart; 5:00 p.m. Racing - Bosques del Norte; 6:30 p.m. Los del Mono - Work Pizza; 8:00 p.m. Los de Papas - Piratas del Caribe.

En El Tablazo

Hoy, microfútbol: 5:00 p.m. Los de Pinocho - San Peregrino; 6:00 p.m. Ferretería Tablazo - Unión USM; 7:00 p.m. Javas FC - Santacruz Motos; 8:00 p.m. Combo F.C. - Escarlata; 9:00 p.m. La Bodega - Talleres FC.

Mañana: 2:00 p.m. Tercera Edad - Santacruz Motos; 3:00 p.m. Japón Korea - Delicias Estambul; 4:00 p.m. Los Amigos - Inter; 5:00 p.m. Motoexpres - Real Sociedad; 6:00 p.m. Llantas y Rínes - Corinto.

Mañana, fútbol siete: 8:30 a.m. Praga - Combo de Juancho; 9:40 a.m. Combo F.C. - Hostal Piedra del Ocaso; 10:50 a.m. Reencauche - Javas FC; 12:00 m. La Recocha - Burger Pizza; 1.10 p.m. Arsenal - Escarlata; 2:20 p.m. Green Hause - Discoteca El Poblado; 3:30 p.m. Sporting - S.J.; 4:40 p.m. Juventus - La Minga.