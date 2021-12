Consulte la guía de los torneos aficionados en Manizales

Juegan los mayores de 50 en Villamaría

Manizales. Se juega la tercera fecha de la Copa Ciudad de Villamaría para mayores de 50 años. Mañana: 12:00 m. Neira - Lavadero El Poli; 2:00 p.m. Poliface - Fama Mantenimiento; 4:00 p.m. Planet Sport Vidrialum - Miprealtur.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. EIC Ingeniería 6 2. Pía 4 3, Poliface 3 4. Fama Mantenimiento 1 5. Arauca 1 6. RSV Cracks40 1 7. Lavadero Poli 0 8. Neira 0 9. Superarroz 0 10. Planet Sports 0 12. Alcaldía de Villamaría 0

Novena fecha en la Baja Suiza

Manizales. Se disputa la novena jornada de la Copa Nacho Gómez - Félix Chica, en la Baja Suiza. El certamen es liderado por Grupo CYC con 22 puntos. Mañana: 8:00 a.m. Semenor La Red - Rusticas Burger; 10:00 a.m. RX24 Ultradoll - Botero y Abogados; 12:00 m. Santa Sofía - Vergara Construcciones; 2:00 p.m. Con Amor Pastelería - Grupo CYC Construcciones; 4:00 p.m. Coach - Real Caldas; 6:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Lubriautos; 8:00 p.m. Asesorías Ocupacionales - Midas Company.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Grupo CYC 22 2. RX24 Ultradoll 16 3. Con Amor Pastelería 16 4. Mabe C. Manizales 15 5. Semenor La Red 15 6. Rusticas Burger 12 8. Coach Bank 10 9. Midas Company 10 10. Dinamo 9 11. Vergara Construcciones 7 12. Botero y Abogados 6

13. Santa Sofía 3

14. Asesorías Ocupacionales 2

Acción en Reyes Magos

Manizales. En el torneo de Aranjuez, Ideas Constructivas mantiene el liderato. Mañana: 10:00 a.m. Alcaldía de Palestina - Aladino Justeam; 12:00 m. El Fiambre - Llanitos Alcaldía de Villamaría; 2:00 p.m. Tenis Láser - Ideas Constructivas; 4:00 p.m. Opera Eventos - Selección Aranjuez; 6:00 p.m. Novo Construcción - La Roka Estanquillo El Parque.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Ideas Constructivas 18 2. Aranjuez S. Papipan 17 3. Tenis Láser 14 4. Opera Eventos 11 5. Salón de Eventos La 33 10 6. Llanitos A. de Villamaría 8 7. Café Redes 7 8. El Fiambre 7 9. Deportivo Estudiantil 7 10. Alcaldía de Palestina 4 11. Aladino Justeam 4 12. Novo Construcción 3 13. La Roca Estanquillo 0

También en El Carmen

Manizales. Hoy: 6:00 p.m. Gafas y Lentes Jota - Real Socieadad; 7:30 p.m. Superarroz - Quilmes; 9:00 p.m. Efrec Justeam - El Paisa. Mañana: 8:00 a.m. Nuestra Señora del Carmen A - Nuestra Señora del Carmen B; 9:30 a.m. Sttugar Polifase - Super Arroz; 11:00 a.m. Academia Vélez - Efrec Justeam; 12:30 m. Nuestra Señora del Carmen - Academia Vélez; 2:00 p.m. Nuestra Señora del Carmen - El Nevado; 3:30 p.m. Indeportes Felinos - Quilmes; 5:00 p.m. Efrec Justeam Polifase - J Burger; 6:30 p.m. All Boys - Radar Topografía; 8:00 p.m. Los del Paisa - Galaxys FC.

- Posiciones

Mayores





P. Equipos Puntos 1. El Nevado 19 2. Radar Topografía 18 3. Óptica Mejía 18 4. La 33 17 5. All Boys 16 6. El Paisa 14 7. Marubar 13 8. Familia Vásquez 12

Veteranos





P. Equipos Puntos 1. El Carmen 15 2. Gafas y Lentes 12 3. Sttugart Polifase 12 4. Indeportes Felinos 12 5. TG Consultorías 10 6. Super Arroz 7 7. Real Sociedad 5 8. Quilmes 0 9. World Pizza 0 10. Talleres 0

Avanza en Arrayanes

Manizales. Hoy y mañana habrá jornada en la Copa Aguardiente Cristal que se juega en la cancha de Arrayanes. Hoy: 6:00 p.m. Salazar Construcciones - Pintuacabados; 8:00 p.m. Paraíso - Pollos del Campo. Mañana: 2:00 p.m. Salazar Constructores - Heladería La Viña; 4:00 p.m. Fama Aguas Manizales - Fisioacuática; 6:00 p.m. Pintuacabados - Panadería El Cafetal.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Pintuacabados 25 2. Criadero San Miguel 20 3. Paraíso 19 4. P. El Cafetal 19 5. Rincón del Buho 18 6. Celumovil La 21 18 7. Fama Aguas M. 17 8. Panadería Octavios 17 9. Fisioacuática 16 10. Pollos del Campo 14 11. Heladería La Viña 14 12. ML Abogados 10 13. Gallo Store 9 14. Real Vélez 9 15. Buldos Serco 9 16. Salazar Constructores 7 17. Once Caldas 7

Avanza en San Isidro

Manizales. Mañana: 7:45 a.m. Gran Combo - Surtiagrgo; 9:50 a.m. Nano FC - Trofeos Leo; 11:40 a.m. Forewagen - El Carmen; 1:40 p.m. Aquamaná - Fundigonzález; 3:20 p.m. Deportivo Veracruz - Metálicas Salazar.

- Posiciones





P. Equipos Puntos 1. Inmedent 15 2. Autos Naessa 11 3. Taller Adelmo 10 4. Once Amigos 10 5. Catalanes 8 6. Alta Suiza 8 7. Construgama 5 8. Empanadas Mauro 4 9. Litoarte 2 10. Tenis Láser 2 11. U. de Caldas 1

Tres líderes en Arrayanes

Manizales. Son Atlético Manizales en el Grupo A, y Once Caldas y Manizales FC en el B. Hoy: 10:00 a.m. Fortaleza Manizales - Atlético Manizales; 12:00 m. Fortaleza Puntualcar - Aranjuez; 2:00 p.m. Campeones Manizales - Formadores FC; 4:00 p.m. Manizales FC - Once Caldas; 6:00 p.m. Cantera Caldense - Cafeteros.

- Grupo A





P. Equipos Puntos 1. Atlético Manizales 3 2. Fortaleza Manizales 2 3. Campeones Manizales 1 4. Formadores 0

- Grupo B