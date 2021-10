Consulte la agenda deportiva para hoy y mañana

A ver al Real Caldas

Manizales. El quinteto caldense recibirá hoy, a las 6:00 p.m., en el Coliseo Menor, a Caciques del Quindío en la última fecha de la primera fase de la Liga Nacional de Fútbol de Salón. El pasado sábado perdió 6-1 con Milagroso de Buga. El equipo se prepara para los Juegos Nacionales. El bono de ingreso vale $6 mil.

Se juega superclásico argentino

Buenos Aires. River Plate, que es segundo en la Liga Argentina, a solo dos puntos de Talleres de Córdoba, recibirá mañana (3:00 p.m., por Espn) a Boca Juniors en una nueva edición del superclásico con la intención de asumir, aunque sea por unos días, el liderato del torneo en la décimo cuarta jornada.

Segunda jornada en élite femenino

Manizales. 9 equipos empezaron en Carabineros la disputa por dos cupos al torneo de la Feria de Manizales en el III Élite de Fútbol Femenino. Hoy: 2:00 p.m. Wicam - Coxti; 4:00 p.m. Atlético Manizales - Carmensusuerte. Mañana: 9:00 a.m. Club Caldense - Enea; 11:00 a.m. Serna FC - Alianza Manizales. Descansa: Supía F.C..

En Villa Beatriz

Manizales. Se disputa hoy la sexta fecha del VIII Campeonato de Fútbol Senior Máster - Copa Pastelería Venecia- en el centro recreacional de Villa Beatriz. Los juegos: 8:00 a.m. Lazer Productos - Coocalpro; 10:00 a.m. Universidad de Caldas Jer Pub Oral Total; 12:00 m. J.J. Abogados - Metálicas Salazar; 2:00 p.m. Los Amigos - Los Pelaos; 4:00 p.m. JCR Fútbol - La Toscana.

Festival de Fútbol Sala

Manizales. Hoy, durante todo el día, se efectuará el festival de fútbol sala infantil en las canchas de la Unidad Deportiva Palogrande, organizado por la Liga Caldense de Fútbol. Los entrenadores de la entidad observarán a los deportistas asistentes para incluirlos en los nuevos procesos para las competencias nacionales.

Sigue en San Isidro

Manizales. Se juega la segunda fecha del Grupo A en el Torneo Senior Máster que antes se disputaba en la cancha del Inem. Los partidos para mañana: 8:00 a.m. El Carmen - Gran Combo; 10:00 a.m. Trofeos Leo - Surtiagro; 12:00 m. Metálicas Salazar - Aquamaná; 2:00 p.m. Fundigonzález - Nano FC; 4:00 p.m. Deportivo Veracruz - Cidecal.

Sigue la fecha 12 de la Liga

Manizales. El Once Caldas jugó el pasado jueves y venció 0-1 al Deportivo Pasto. Los demás partidos. Hoy: 2:00 p.m. La Equidad - Deportes Quindío; 4:00 p.m. Envigado - Deportivo Cali; 6:00 p.m. Deportivo Pereira - Atlético Nacional; 8:00 p.m. América - Atlético Huila. Mañana: 4:00 p.m. Millonarios - Águilas Doradas; 6:00 p.m. Medellín - Bucaramanga; 8:00 p.m. Alianza Petrolera - Jaguares.

La octava en Villamaría

Manizales. Se disputa la octava jornada de la segunda fase en el Polideportivo de Villamaría. Los juegos: 8:00 a.m. Masiaz FC - Taberna Bávara; 10:00 a.m. La Posada FC - Rusticas Burger; 12:00 m. Academia H.S. - Alcaldía de Chinchiná; 2:00 p.m. Academia F.M. - Mabe Campeones Manizales; 4:00 p.m. Once Caldas - Futsal Umanizales; 6:00 p.m. Universidad de Manizales - Celumovil La 21.

Segunda en La Asunción

Manizales. El torneo de La Asunción - Copa Full Reto Aladino Salas de Juego - tendrá mañana su segunda fecha. Los juegos: 8:00 a.m. Construequipos Caldas - Dimas Barbería Style; 10:00 a.m. Tenis Láser La Curva del Pan - Heladería La Viña; 12:00 m. Banda Sinaí Justeam Distrideportes - Fonda Venga que no es pa eso; 2:00 p.m. Deportivo La 20 - Selección La Carola; 4:00 p.m. Aladino Salas de Juego Academia La Fiera - Donde Gallo; 6:00 p.m. Inmedent Real Caribe - Storewanner Megapapa.

Para la Copa en la Baja Suiza

Manizales. Se desarrollará en homenaje a Ignacio Gómez, fallecido el año pasado, y con los siguientes equipos: La Sultana, Semenor La Red, Vergara Construcciones, Real Caldas, Dinamo F.C., Grupo CYC, Rusticas Burger, Tenis Láser, Santa Sofía, Tromoldes Wikam, Coach, Botero y Abogados, Asesoría Ocupacionales y Arias Aristizábal.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Torneo Relámpago en la vereda Javas: 3:00 p.m. Talleres - Japón Korea; 4:00 p.m. Newells - Los Amigos; 5:00 p.m. Los de Tino - Real Sociedad; 6:00 p.m. Los Parceros - Jenavi Machete F.C..

Fútbol 7 en El Tablazo

Manizales. 9:00 a.m. Reencauche F.C. - Compañía Bolívar; 10:10 a.m. Escarlata - Burguer Pizza; 11:20 a.m. Hostal Piedra del Ocaso - Javas F.C.; 12:30 m. Praga - Combo F.C.; 2:00 p.m. Tabllazo - Estudiantes Villamaría; 3:00 p.m. Tablazo - Estudiantes Villamaría; 4:00 p.m. Tablazo - Estudiantes Villamaría; 5:00 p.m. Tablazo - Estudiantes Villamaría.

Primeras medallas en Triatlón

Manizales. Empezó ayer con la disputa de la categoría élite en la que Caldas, con Carlos Javier Quinchará y Eduardo Londoño, logró oro y bronce, respectivamente. Por su parte, en damas, Carolina Velásquez y Maira Alejandra Vargas fueron plata y bronce. El seleccionado departamental participa con el equipo que irá a los Juegos Nacionales, más los atletas de las demás categorías.

Fútbol por TV para hoy

6:30 a.m. Manchester United - Everton (Espn y Star+)

7:00 a.m. Osasuna - Rayo Vallecano (Espn y Star+)

8:30 a.m. VfB Stuttgart - Hoffenheim (Star+)

8:30 a.m. Borussia Dortmund - F. C. Augsburgo (Espn y Star+)

9:00 a.m. Burnley - Norwich City (Star+)

9:00 a.m. Leeds - Watford (Star+)

9:00 a.m. Chelsea - Southampton (Espn y Star+)

11:00 a.m. Torino - Juventus (Espn y Star+)

11:30 a.m. Cádiz - Valencia CF (Directv)

11:30 a.m. Brighton & Hove - Arsenal (Espn y Star+)

1:45 p.m. Sassuolo - Inter (Espn y Star+)

2:00 p.m. Atlético de Madrid - Barcelona (Directv)

Fútbol por TV para mañana

5:30 a.m. Bolognia - Lazio (Espn y Star+)

6:00 a.m. Rennes - París Saint-Germain (Espn y Star+)

8:00 a.m. Crystal Palace - Leicester City (Star+)

8:00 a.m. Tottenham Hotspur - Aston Villa (Star+)

8:30 a.m. Mainz 05 - Unión Berlín (Star+)

9:15 a.m. Espanyol - Real Madrid (Espn y Star+)

10:30 a.m. Bayern Munich - Eintracht Frankfurt (Star+)

10:30 a.m. Liverpool - Manchester City (Espn y Star+)

11:00 a.m. Fiorentina - Nápoles (Espn y Star+)

11:00 a.m. Roma - Empoli (Star+)

1:45 p.m. Atalanta - Milán (Espn y Star+)

2:00 p.m. Granada CF - Sevilla (Espn y Star+)