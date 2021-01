Consulte la agenda deportiva en Manizales para el fin de semana

En la Copa Abierta Manizales Basketball

Manizales. Hoy habrá programación en el Coliseo Mayor: 3:00 p.m. XL Fitness - MBC Infantil; 4:145 p.m. Power Mix - MBC Juvenil; 5:30 p.m. Milenium - Power Élite. Son 8 equipos en femenino y 9 en masculino los que juegan el campeonato de baloncesto en la Unidad Deportiva Palogrande.

Definen la Copa Suramericana

Buenos Aires. Lanús y Defensa y Justicia disputarán hoy (3:00 p.m.) la final argentina de la Copa Sudamericana 2020 en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. El equipo ganador le dará al país su noveno título en este certamen continental. El 'Granate' irá por su tercera conquista internacional y el séptimo título de su historia. Para Lanús esta será su cuarta final internacional tras las conquistas de la Copa Conmebol 1996 y la Copa Sudamericana 2013, más la final perdida ante el Atlético Mineiro en la Conmebol 1997.

Convocan a Los Cámbulos - Potro Rojo

Manizales. El domingo 31 de este mes se correrá Los Cámbulos - Potro Rojo. Los interesados pueden llamar al 3154567388. Recibirá un aporte voluntario de $5 mil y $3 mil para cubrir la hidratación, compra de bocadillos, toma de tiempos y control de la clasificación general.

Bosque Popular y Alcázares, abiertos

Manizales. Alcázares y Bosque Popular estarán abiertos hoy y mañana. El Instituto de Cultura y Turismo anunció que abrirá, entre las 8:00 a.m. y a las 5:00 p.m., Alcázares y Bosque Popular el Prado. La idea es evitar que otros espacios de la ciudad se aglomeren de personas. Exigirán el cumplimiento del protocolo de bioseguridad.

Aún sin ciclovías

Manizales. Las ciclovías dominicales tendrán que esperar una semana más para volver a la ciudad. La Secretaría del Deporte explicó ayer que aún no sale el contrato para operar el programa. Por eso no estarán disponibles los espacios en la Avenida Santander, Chipre, La Enea, La Sultana y otros más.

Viejo Loco, líder en La Enea

Manizales. El torneo de veteranos está entre la cuarta y la quinta fecha. Partidos para mañana: 8:00 a.m. Osorno Inmobiliaria Taberna Bávara - 882 Heladería La Viña; 10:00 a.m. Viejo Loco - Universidad de Caldas; 12:00 m. Su Desvare - Aseguramos; 2:00 p.m. 2:00 p.m. Sintrauniversidad - World Pizza; 4:00 p.m. Emas - Combo de Víctor.

- Posiciones

P. Equipos Ptos





1. Viejo Loco 10 2. La Toscana Color Print 8 3. Son de la Loma 8 4. Universidad de Caldas 7 5. Emas 6 6. Alta Suiza 4 7. Independiente 3 8. Combo de Víctor 3 9. Hugo Franco 2 10. Cidecal 1

Tenis Láser domina en la Baja Suiza

Manizales. Los dos equipos de Tenis Láser comandan la tabla con 12 unidades. Mañana hay fecha: 8:00 a.m. Vidrio Listo Dot - Rusticas Burger; 10:00 a.m. Tenis Láser José Ñiñi - Cochexcars; 12:00 m. Emas Dínamo - Tenis Láser Ultradoll; 2:00 p.m. Médicos Caldas - Automotores Japón Korea; 4:00 p.m. C.L. La Élite - AGG Ingeniería; 6:00 p.m. MR Broaster Asadero - Ferretería Barreno. Ernesto Naranjo transmite por su Facebook Live.

- Posiciones





P. Equipos Ptos 1. Tenis Láser Ultradoll 12 2. Tenis Láser José Ñiñi 12 3. Cochecars 9 4. Vidrio Listo Dot 7 5. AGG Ingeniería 6 6. Rusticas Burger 6 7. C.L. La Élite 6 8. Automotores Japón 5 9. MR Broaster 4 10. Emas Dínamo 3 11. Ferretería El Barreno 0 12. Médicos Caldas 0

Tres líderes en La Bombonera

Manizales. Vidrialum, Holocausto y la Tienda La Amistad controlan las tablas de posiciones en veteranos y mayores. Programación. Hoy: 6:30 p.m. Vidrialum - La Posada; 8:00 p.m. Holocausto - Los de Papas; 9:30 p.m. La 18 de Alejandro - Bosques del Norte.

Mañana: 8:00 a.m. Distri La Esquina - Los de Jito; 9:30 a.m. Servimotos Lince - Rapitienda Medellín; 11:00 a.m. Volton - New Camp; 12:30 m. Los del Mono - Heladería La Viña; 2:00 p.m. Tienda La Amistad - La 27; 3:30 p.m. Gigantes La 22 - JMR Cocteles; 5:00 p.m. La Posada - Work Pizza; 6:30 p.m. Chuletas Argenis - Bosques del Norte; 8:00 p.m. Los de Papas - La 33; 9:30 p.m. San Cayetano - Holocausto.

- Posiciones Veteranos





P. Equipos Ptos 1. Vidrialum 16 2. Los del Mono 16 3. Heladería La Viña 15 4. La Posada 15 5. Servimotos Linse 12 6. New Camp 11 7. Volton 10 8. Work Pizza 8 9. Los de Jito 6 10. Rapitienda Medellín 4 11. Japón Corea 0

- Posiciones Mayores

P. Equipos Ptos

Grupo A





1. Holocausto 21 2. Los de Jito 12 3. La 33 12 4. Los de Papas 10 5. Jimmy FC 9 6. Galaría FC 4 7. Los Pelaos SEB 3 8. San Cayetano 0 9. Distri La Esquina 0

Grupo B





1. Tienda La Amistad 13 2. Bosques del Norte 12 3. JMR Cocteles 10 4. Chueletas Argenis 10 5. La 27 9 6. La 36 7 7. La 18 6 8. Torre 2 0 9. Gigante La 22 0

Atlético puntea en Arrayanes

Manizales. Con 18 unidades, cinco más que el segundo, Atlético Manizales suma 18 unidades en la Copa Tenis Láser. Los partidos: 12:00 m. Futuros Neira - La Enea; 2:00 p.m. Marines La Deliciosa - Selección Caldas; 4:00 p.m. Taiger - Atlético Manizales.

- Posiciones Mayores





P. Equipos Ptos 1. Atlético Manizales 18 2. Formadores 13 3. Independiente Villamaría 13 4. Fortaleza Manizales B 13 5. Fortaleza Manizales Minuto 90 10 6. Selección Caldas 10 7. Campeones Manizales 9 8. Once Deportivo 4 9. Taiger 3 10. Enea FC 5 11. Marines La Delicia 5 12. Aranjuez 5 13. Futuros Neira 6

Cuatro líderes en Arrayanes

Manizales. Son la Panadería Octavio Morales, la Heladería La Viña y Gallo Store en el Grupo A, y Celumovil La 21 en el B. Programación para mañana: 7:00 a.m. Audio Láser - Chivas y Morales; 9:00 a.m. Panadería Delicias del Tolima - Real Vélez; 11:00 a.m. Heladería La Viña - Panadería Octavios; 1:00 p.m. Justeam Distrideportes - Sanlac; 3:00 p.m. Independiente Manizales Café Redes - Celumovil 21; 5:00 p.m. Serket Ingeniería - Fátima; 7:00 p.m. Codyc - Gallostore.

- Posiciones Mayores

P. Equipos Ptos

Grupo A





1. Panadería Octavio Morales 12 2. Heladería La Viña 12 3. Gallo Store 12 4. Fátima 6 5. Serket Ingeniería 3 6. Gimnasio Evolución 3 7. BetPlay Coopsocial 0 8. Codyd 0

Grupo B





1. Celumovil La 21 9 2. Independiente Manizales 7 3. Sanlac 5 4. Justeam Distrideportes 5 5. Chivas y Morales 5 6. Real Vélez 5 7. Panadería Delicias Tolima 4

De la Liga de fútbol

- Hoy

La Asunción: 2:00 p.m. y 4:00 p.m. Holocausto - Formadores.

Aranjuez: 8:00 a.m. Huracanes - Coch; 10:00 a.m. Wikam - Santa Cruz; 12:00 m. Unión Manizales - Independiente FC; 2:00 p.m. La Cantera Soocer Club - Cafeteros; 4:00 p.m. Once Deportivo - Aranjuez.

Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. Aranjuez - River Manizales; 12:00 m. Kumanday Caldense - Kumanday Caldense; 2:00 p.m. Real Manzanares - AV Villas Sabatino;

Fátima: 2:00 p.m. Holocausto - Fútbol Pasión; 4:00 p.m. Alexánder Rozo - Campeones Manizales.

Universidad de Caldas: 10:00 a.m. Atlético Manizales - Atlético Manizales; 12:00 m. Rive Manizales - Atlético Manizales; 2:00 p.m. Sanduchería Hello - Escarlata;

- Mañana

Aranjuez: 8:00 a.m. Deportes Santa - TPC Familia; 10:00 a.m. Galgos - Comer Sano; 12:00 m. Uno 27 - Peralonso; 2:00 p.m. LM Abogados - Estudiantes; 4:00 p.m. Estudiantil Villamaría - Alianza Manizales.

La Asunción: 8:00 a.m. Diligeciando Manizales - Ingeodril; 10:0 a.m. Bajozero - Taller Alejo; 12:00 m. Holocausto FC - Dimas Barber; 2:00 p.m. Coch - Titanes; 4:00 p.m. Santa Cruz - La Cantera.

Universidad de Caldas: 12:00 m. Global Ingeniería - Jugar Aprender y Crear; 2:00 p.m. Catalanes - Deport Manizales; 4:00 p.m. Floresta - Naj FC.

Fátima: 2:00 p.m. Formadores - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Escarlata . Fortaleza.

Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. Gamatex Pinturas - Sporting Caribe; 10:00 a.m. Amigos FC - Amigos de Robin; 12:00 m. Universidad del Quindío - Juventus; 2:00 p.m. Vergara Construcciones - Salazar Constructurores.

En Marchagás

- Hoy: 7:00 p.m. GR Construcciones - Optica Cristalino; 7:00 p.m. Isomet - Los de Buldos.

- Mañana: 2:00 p.m. La Enea FC - Taller JYD; 2:00 p.m. Chuzos Nelson - Futboleros; 3:00 p.m. Real Santa Ana - Repuestos El Bombi; 3:00 p.m. AR Plate FC - United; 4:00 p.m. Compured Manizales - MYM; 4:00 p.m. Colonia Pensilvania - Racing FC; 5:00 p.m. Villa City - Fama; 6:00 p.m. Camilo Torres - Turín; 6:00 p.m. Aluminios MAM LAN; 7:00 p.m. Real Sociedad - Autoeléctricos Arboleda.