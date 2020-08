"Condorito" Corredor venía para Colombia y se subió en un avión que iba para Japón

Osvaldo Hernández

La Coors Classic, carrera emblemática de los Estados Unidos, había finalizado y Édgar "El Condorito" Corredor debía regresar al país para atender el resto de la temporada.

A Édgar le dicen "Condorito" desde niño: "En 1975, en una carrera de turismeros, en Duitama (Boyacá), mientras esperábamos la premiación, molestando, un amigo me puso así porque en esa época estaba en auge la revista de Condorito. Nos llevaron a Sogamoso en una camioneta y cuando me bajé todos me despidieron diciéndome así y así me quedé".

Después de la Coors Classic, "Condorito" fue el aeropuerto y en medio de las carreras abordó el avión de regreso para Colombia: "En esa época no había los controles de hoy. Me subí al avión, me instalé, esperando que todos se acomodaran. Creo que pasaron unos 15 minutos cuando llegó una azafata y me dijo que me tenía que bajar porque ese avión iba para Japón y no para Colombia. Eso hice, bajarme".

"Condorito" es uno de los grandes la llamada "Conquista de Europa" con Pilas Varta y Café de Colombia. Corrió 4 Tours de Francia y 5 Vueltas a España. Fue quinto en la Vuelta de 1984 y mejor colombiano en el Tour de 1983. En 1991 ganó los premios de montaña de la Vuelta a Portugal. Y fue campeón de la Vuelta a Aragón (España) en 1991.

Las anécdotas no paran ahí en la vida de Édgar "Condorito" Corredor. En Premio Guillermo Tell, carrera suiza, ganada por el local Richard Trinkler, también vivió otro episodio loco.

"Fuimos con Pilas Varta y en la etapa que gané y quedé de líder, había una variante con desvío a la derecha y a la izquierda. Allí estaba un Policía al lado derecho y yo tomé la vía hacia la izquierda. Por ahí no era, pero perdí tiempo muy importante por mala señalización".

A lo largo de su carrera, "Condorito" vistió las camisetas de Lotería de Boyacá, Pilas Varta, Teka, Café de Colombia, Sicasal. Finalizó competencias como ciclomontañista; fue uno de los pioneros de esta disciplina en el país con el equipo Diamondback Bike House.

Hoy, con 60 años y tras 20 años de actividad deportiva, se retiró y se dedicó a la formación de talentos. Vive con su esposa María Vilma Corredor y sus hijos Édgar Darwin y Edward Breiner.