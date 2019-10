Con protestas de futbolistas transcurre la fecha 15 de la Liga Águila

LA PATRIA | Colprensa | Bogotá

Ayer inició la fecha 15 de la Liga Águila II con tres partidos, en los cuales solo Jaguares de Córdoba resultó ganador. Sin embargo, los focos se los llevaron los jugadores quienes se unieron en protesta ante la Dimayor por no aceptar el pliego de peticiones de Acolfutpro (Asociación de Futbolistas Profesionales).

No solo en la Liga, sino también en el Torneo Águila, los futbolistas decidieron o sentarse en el césped los primeros minutos o pasarse la pelota de un lado al otro sin hacerse daño. La relación entre la Dimayor y Acolfutpro, que a mitad de semana ya había recibido el apoyo de varias estrellas locales, no pasa por su mejor momento.

Carlos González Puche, presidente de la Asociación, ha asegurado que Jorge Enrique Vélez (presidente de Dimayor) y sus colegas no les han dado la atención que merecen como voz de los jugadores en busca de soluciones para un mejor fútbol profesional.

En el pliego de peticiones que presentó Acolfutpro se destacan los siguientes puntos: el calendario de competición, los horarios de los partidos, la minuta única de contrato de trabajo y condiciones para la Liga femenina. La situación ya escaló al Ministerio de Trabajo.

Después de poner al tanto al Ministerio, se espera que tanto la Asociación, como Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se reúnan a concertar por el bien del deporte local. De hecho, se ha comentado que de no ser así los jugadores podrían entrar en paro de sus actividades de manera indefinida como manera de presión.

En cuanto a los partidos, Atlético Huila ante Envigado y Jaguares ante Once Caldas fueron los que dieron luz verde a las acciones este fin de semana, aunque en ambos hubo problemas con la iluminación. En Neiva el juego tuvo que postergarse, mientras que en Montería se jugó con algunas lámparas apagadas.

Lo más insólito del asunto en la capital huilense es que todo se debió a que sobre el minuto 29 unos ladrones cortaron parte del cableado del Estadio Plazas Alcid y se lo robaron. Casi una hora después el juego se pudo reanudar.

Después de superar los inconvenientes, el marcador no se movió y el juego terminó con igualdad sin goles; Huila ahora tiene 15 unidades en la clasificación y Envigado 17.

Por otro lado, los goles en el Estadio Jaraguay los pusieron Pablo Bueno, para los locales al minuto 6, Johan Carbonero igualó al minuto 43 para el equipo manizaleño y Yulián Anchico sentenció el marcador al último minuto. Jaguares, que pelea por la permanencia, ahora tiene 12 puntos, mientras que el Once se quedó en 20.

En el último duelo de la jornada, entre Cúcuta y Alianza, los 'Motilones' fueron los que abrieron el marcador en el Estadio General Santander por intermedio de Luis Fernando Miranda luego de un contragolpe rápido y letal.

Sin embargo, a 18 minutos del final en la frontera con Venezuela apareció Yhorman Hurtado para la escuadra de Barrancabermeja. Los rojinegros alcanzaron la barrera de los 25 puntos en la clasificación de la Liga, mientras que los aurinegros tienen 28 y podrían perder su liderato este domingo.

Jornada 15 - Liga Águila II 2019

- Atlético Huila 0-0 Envigado

- Jaguares de Córdoba 2-1 Once Caldas

- Cúcuta Deportivo 1-1 Alianza Petrolera

- Deportivo Pasto Vs. Deportes Tolima (hoy - 2:00 p.m.)

- Millonarios Vs. Patriotas (hoy - 3:00 p.m.)

- Unión Magdalena Vs. Rionegro (hoy 4:00 p.m.)

- Atlético Nacional Vs. Junior (hoy - 4:00 p.m.)

- Deportivo Cali Vs. América de Cali (hoy - 5:00 p.m.)

- La Equidad Vs. Santa Fe (hoy - 6:00 p.m.)

- Atlético Bucaramanga Vs. Independiente Medellín (hoy - 8:00 p.m.)