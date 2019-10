Colombia perdió y se acabó el idilio: esto opinan periodistas deportivos del país

EFE | LA PATRIA | París

Nada funcionó en la selección colombiana en el amistoso que disputó ayer en Lille contra Argelia, campeona de África, que, impulsada por un gran Riyad Mahrez, se impuso por 3-0 y sumó su decimosexto partido sin derrota, un récord para la selección magrebí.

El jugador del Manchester City marcó dos tantos y dio la asistencia del tercero.

En un ambiente encendido por numerosos aficionados argelinos, la selección que dirige el portugués Carlos Queiroz naufragó en todos los terrenos, tierna en defensa y muy floja en ataque, y lleva cuatro partidos de cinco sin marcar, lo que pone de manifiesto el peso que tienen las ausencias de James Rodríguez y Radamel Falcao.

Tras el empate ante Chile, Colombia volvió a demostrar que no pasa sus mejores momentos, con cinco encuentros sin vencer, tras la serie de cinco triunfos consecutivos anteriores. Los de Queiroz solo han sido capaces de marcar frente a Brasil (2-2) en septiembre pasado.

Todo lo contrario de Argelia, que en la estela de su victoria en la Copa África de Naciones (CAN) superó su mejor serie de partidos sin derrota, que databa de 1991. Desde que perdió ante Benín en octubre de 2018, Argelia ha encadenado 13 triunfos y tres empates.

Pese a la renovación ofensiva decidida por Queiroz tras el descanso, el panorama del partido no varió. La debilidad defensiva de los cafeteros quedó de manifiesto en una magistral jugada de Mahrez a los 65 minutos, un rally por el borde del área, de la derecha al interior, que culminó con un medido disparo ajustado a un palo.

La nueva salva de cambios del seleccionador de Colombia tampoco despertó a una selección que vivió una noche oscura en Lille. Incluso Argelia pudo aumentar el marcador.

Síntesis

Argelia: M'Bolhi, Atal, Benlamri, Mandi, Bensebaini (Abdellaoui, m.91), Guedioura, Bennacer, Feghouli, Mahrez (Mehdi Abeid, m.84), Bounedjah (Slimani, m.72) y Belaïli (Brahimi, m.77)

Colombia: David Ospina, Orejuela, Dávinson Sánchez, Murillo, Mojica, Moreno (Sinisterra, m.46), Lerma, Uribe (Barrios, m.70), Muriel (Sinisterra, m.46), Morelos (Ibargüen, m.70) y Cuadrado (Luis Díaz, m.46)

Goles: 1-0, m.15: Bounedjah; 2-0, m.20: Mahrez; 3-0, m.65: Mahrez

Árbitro: Ruddy Buquet (FRA). Amonestó al argelino Benlamri y a Sánchez y a Lerma.

Se acabó el idilio

Gabriel Meluk (El Tiempo)

No creo que tenga mucha transcendencia, lo que sí es claro es que se acabó la luna de miel y que tenemos un técnico que juega de una manera y no tenemos los 70 jugadores que dicen los genios. Hay que entender que son amistosos y que jugaron todos los suplentes.

Wbeimar Muñoz (Win Medellín)

Vi una Colombia que perdió muy rápido el orden en la cancha, frente a Argelia con más cuerpo colectivo. Estos partidos sin gol reclaman a James, quien encuentra el espacio donde otros no lo ven, aporta asistencias y gol. Se comprueba que Wílmar Barrios es fundamental para que funcione distinto Juan Guillermo Cuadrado. Es una lección para que Queiroz corrija.

Esteban Jaramillo (Todelar)

Con visión y sin acción. A quien poco le importan los resultados... ni el rival: lo ha dicho. No se afecta en la humillante caída, porque no tiene sentido de pertenencia y su sueldo no se altera. El mal momento afecta a los colombianos que amamos a la Selección. No nos gusta perder, y menos cuando una serie de empates, más una goleada, son alternativas justificadas. Perder o empatar no es “ganar un poco.” Lo grave es que por estos días, la Selección no es una fiesta. Cuántas mentiras desde los medios hablando del chip europeo que, hasta ahora, estropea un estilo... el nuestro. No juguemos con la Selección, que ella juegue con sus rivales y menos con nuestras ilusiones.

Carlos Antonio Vélez (Antena Dos)

1. Es un partido de preparación en el que se le dio opción a otros jugadores, para eso son estos juegos; 2. Varios demostraron que no están para la idea que durante 11 partidos se construyó; 3. 11 juegos con un equipo reconocible y hoy fue irreconocible, los jugadores se sacan solos; 4. El bloque que venía demostró tenerla clara, muchos de los de hoy demostraron lo contrario, por eso es bueno que jueguen todos para ver quiénes son y quiénes no; 4. Para los dos juegos que faltan vendrán otros y mostrarán si están o no, y terminados tendrá el técnico el grupo que podrá usar para comenzar. Estos golpes aterrizan todo. La idea está clara unos la interpretan mejor, los que venían jugando y otros no como varios de los que jugaron hoy.