Clara Juliana Guerrero: la niña bolichera que conquistó a Hong Kong

Osvaldo Hernández

LA PATRIA | Manizales

La bolichera Clara Juliana Guerrero recuerda como si fuera ayer aquel día de 1996 cuando les contó a sus padres que se había tenido que defender sola en Hong Kong (China). Apenas tenía 14 años de edad.

La delegación nacional volvió al país y recibió todos los honores en Bogotá por el título mundial que logró Sara Vargas. Las recibieron en Eldorado en carro de bomberos y después las homenajearon.

En la tarde, cuando todo había terminado, don Diego, su padre, quería conocer Macro, recién abierto en la capital. Su familia fue en carro a recibirla. Por el camino, sin darle la trascendencia del caso, Clara Juliana les contó lo que le había pasado en Hong Kong. Su padre se enfureció tanto que no entró a Macro y se devolvió para la casa donde se habían hospedado.

¿Y qué fue lo que le sucedió en el Mundial? El día que empezaban competencias Clara Juliana se fue con los primeros deportistas para hacer perforar una bola y jugar en la tarde. Con 14 años ya estaba en el Mundial Sub-23.

Desde que llegaron los deportistas todo lo hicieron juntos. Comidas, transportes y entrenamientos. No se separaban para nada. Sin embargo, ese día que arrancaban pruebas, Clara Juliana olvidó el uniforme de competencia en el hotel.

Y le tocó devolverse a hotel sola. El entrenador estaba en la justa con los primeros deportistas y ella no podía participar si no tenía el uniforme. Entonces, con todas las orientaciones de su técnico, se devolvió para el hotel.

"Fueron momentos de angustia, no hablaba en inglés y tampoco sabía chino. A todo el que le preguntaba me hacía las mismas señas, tanto en el Metro como en la calle. Y apareció una niña, yo digo que es un ángel que casi me llevó hasta la puerta del hotel".

La pequeña, criada en el sector de Fundadores, a cuadra y media del Bolo Club de Armenia, donde se formó, entró al hotel y sus compañeras no le podían creer que hubiera llegado sola: "Hoy no entiendo cómo hice eso en un mundo desconocido".

Por eso, don Diego, su padre, se enfureció y no podía creer la historia que le estaba contando su niña.

Aquí, a la izquierda, con el equipo en Hong Kong.

15 años después volvió a Hong Kong y vivió otra historia que la marcó. Dos semanas antes una camioneta la arrolló en su vehículo en una avenida de Austin Texas (EE.UU.). El golpe fue tan duro que la tiraron con carro al otro carril de la vía.

"No sé, pero de lo único que me acordé fue de guardar mi mano derecha, con la que juego. Sufrí lesiones, pero nada grave, eso sí, me quedó marcado el cinturón de seguridad. Llamé a mi esposo y le conté antes de que me subieran a la ambulancia. Aunque me incapacitaron, seguí entrenando porque el mundial estaba encima".

"Y ya previo a ese viaje, llegó el Huracán Irene. Fue terrible por los desplazamientos hacia San Francisco, donde debíamos iniciar el vuelo internacional. Todo fue congestión, desde cambiar los tiquetes hasta ubicar a las demás compañeras. Fue terrible, nos subimos al avión y faltaban dos, después nos dimos cuenta que el auto en el que venían para el aeropuerto se había varado".

Colombia, en ese Mundial, logró medalla de bronce en ternas con Paola Gómez, Rocío Restrepo y Anggie Ramírez. Clara Juliana acusó allí detalles que le faltaron todos los problemas que tuvo con el accidente.

Clara Juliana es graduada en negocios internacionales de la Universidad de Wichita, en Kansas (EE.UU.), donde vive desde el 2002. 3 años después debía ir al World Ranking en Florida, prueba a la que llegan los 8 mejores de cada continente.

Para esa época estaba estudiando inglés, 101 y 102. Pidió permiso para ausentarse de las clases y ni la profesora y tampoco el director de carrera le dieron permiso. Llamó a sus padres, les contó y ellos la autorizaron para que se fuera a la competencia.

Y Clara Juliana quedó campeona mundial. Emocionada le escribió a la profesor, con muy buenos términos y éste ni se inmutó. Igual sucedió días después con el Director de la carrera. Recurrió al marco legal: si perdió la clase y gana el examen final, pasa, y eso hizo, estudió, se presentó a la prueba y no solo estrenó título mundial, sino buena calificación en el quis.

Clara Juliana vive en Texas, está casada con Joshua Kubiak y no olvida esas historias que le permitieron madurar como persona y como deportista.

La celebración del título de Sara Vargas.

En su hoja de vida tiene 7 títulos mundiales:

- 2019 World women’s championships. Equipos. Las Vegas.

-2017 World Games Wroclaw, Polonia. (Dobles)

-2015, AMF World Cup, Las Vegas

- 2014, AMF World Cup, Wroclaw Polonia.

- 2009 WTBA World Women’s Championship, Todo evento, Las Vegas.

- 2009 WTBA World Women’s Championship, Masters, Las Vegas.

- 2005 World Ranking Masters.

Juegos panamericanos.

- Medalla de oro (individual) 2019 Pan American Games Lima, Peru

- Medalla de oro dobles) 2017 Pan American Games Toronto, Canadá

Otros reconocimientos.

- World Bowling Writers Hall Of Fame inductee (2010)

- 2009 Athlete of the Year in Colombia (Espectador)

- 2009 World Bowling Writers Bowler of the Year

- 2000 World Amateur Bowler of the Year