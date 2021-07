Cinco campeonatos nacionales se disputan en Manizales

800 bicicrosistas en el Bosque Popular

Foto I Cortesía I Secretaría del Deporte de Manizales

Manizales. Hoy se disputará el Campeonato Nacional de BMX en el Bosque Popular el Prado de Manizales. 800 deportistas llegaron a la ciudad para disputar mañana, además, la III Válida de la Copa Nacional. Caldas participa con 70 deportistas. Al escenario se puede acceder con la prueba de covid-19 al día. Aquí, parte de la delegación caldense.

Sí hay ciclovías

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales anunció que mañana hará las ciclovías habituales. El programa recreativo operará en la Avenida Santander, entre la Calle 62 y Fundadores; también se efectuará en La Sultana, La Enea y Chipre. La programación va de 8:00 a.m. a 12:00 del día.

Sigue el Sub-21 de Fútbol

Manizales. Quindío será hoy (12:00 m.) el rival de hoy de Caldas en el Nacional Sub-21 de Fútbol que se disputa en la Unidad Deportiva Palogrande. En el otro juego, a las 10:00 a.m. chocarán Guaviare y Risaralda. Mañana: 11:00 a.m. Quindío - Valle del Cauca, y 1:00 p.m. Caldas - Risaralda; martes: 10:00 a.m. Risaralda - Quindío, y 12:00 m. Valle - Guaviare; miércoles: 8:00 a.m. Guaviare - Quindío, y 10:00 a.m. Caldas - Valle.

Hay cronoescalada en Chinchiná

Manizales. Mañana, a las 8:00 de la mañana, se disputará la cronoescalada de la Alcaldía de Chinchiná. Los pedalistas saldrán de la Plaza Principal de Chinchiná y ascenderán hasta Colina del Sol, en el Chuscal. Está reglamentada para Avanzados e Intermedios.

El tiro, en Medellín

Foto I Cortesía I LA PATRIA

Manizales. El tiro con arco compite este fin de semana en el Nacional Interligas Juvenil de Medellín. Por Caldas participan Karen Saray Ordoñez Flórez, Luisa María Morales Sánchez, Andrea Bustamante Usma y Mauricio Quintero. El equipo hace el proceso de preparación para los Juegos Nacionales del 2023.

Llegan los duros del crossfit

Manizales. 250 deportistas de todo el país, más Venezuela, Estados Unidos, Brasil y Argentina, participan desde ayer en la ciudad en el PER - Games Colombia -Nacional de Crossfit-. La competencia se hace en la Unidad Deportiva Palogrande y Bosque Popular para Principiantes, Intermedia, Avanzado, Teens, Menores de 19, Máster, Equipos y Élite.

En acción en balonmano

Manizales. 24 equipos (400 deportistas), llegados de Antioquia, Quindío, Valle, Bogotá, Huila, Norte de Santander, Risaralda, Chocó y Caldas, participan desde ayer en Nacional Júnior y Juvenil de Balonmano en la Unidad Deportiva Palogrande. La programación comenzará todos los días a las 8:00 de la mañana, pero el acceso a las gradas estará condicionado a las disposiciones de la Alcaldía de Manizales.

También en baloncesto

Manizales. Power, MBC, Más Magia, XL-Fitnnes y la Universidad Nacional son los equipos de Caldas que participan en la Copa Nacional AC de Baloncesto que comenzó ayer en Manizales. Se juega en categoría abierta. De afuera llegaron equipos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda.

En movimiento con la Alcaldía

Manizales. La Secretaría del Deporte de Manizales tendrá actividad deportiva hoy y mañana en varios sectores. Hoy: 1:00 p.m. Actividad recreativa corregimiento El Remanso (vereda Cueva Santa) con alianza de la casa de la cultura del Remanso; 9:00 a.m. Muestra de circuito de fuerza en el Polideportivo Samaria; Mañana: 9:00 a.m. torneo fútbol femenino en el Arenillo.

Por la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Programación para mañana: 10:00 a.m. Masiaz FC Justeam - Estudiantes de Caldas; 12:00 m. Academia Harlen Santiago - Ideas Constructivas; 2:00 p.m. Real Caldas Uno27 - Rusticas Burger; 4:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Taberna Bávara.

El lunes, en Villamaría

Manizales. Programación en la Copa Ciudad de Villamaría para el lunes festivo: 8:00 a.m. Masiaz FC Alcaldía de Villamaría - La Posada FC; 10:00 a.m. Llanitos Aquamaná - Celumovil La 21; 12:00 m. Tenis Láser Materiales Caldas - Casitas FC; 2:00 p.m. Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta - U. de Manizales Vidrialum; 4:00 p.m. Futsal Umanizales - Alcaldía de Villamaría.

Sigue en La Enea

Manizales. Mañana habrá programación de los cuadrangulares en la cancha sintética del sector: 9:00 a.m. Cereales Kids. Panasonic Arca - World Pizza- Lavautos El Poli; 11:00 a.m. Ingelec Taller Zava - Viejo Loco Rest. Trebole; 1:00 p.m. Osorno Inm. Taberna Bávara - Aseguramos; 3:00 p.m. Hugo Franco Ing. Panasonic - Vidrialum.

En el Inem

Manizales. Se disputa en la cancha de San Isidro. Los partidos para mañana: 8:00 a.m. Trofeos Leo - Universidad de Caldas; 10:00 a.m. Metálicas Salazar - Tenis Láser;

12:00 m. Empanadas Mauro - Once Amigos; 2:00 p.m. Alta Suiza - Aquamaná; 4:00 p.m. Catalanes - Nano F.C.

En El Tablazo

- Hoy, microfútbol: 6:00 p.m. Santacruz Motos - Talleres FC; 7:00 p.m. Combo FC - Ferretería Tablazo; 8:00 p.m. Javas FC - Delicias Estambul; 9:00 p.m. Unión USM - SJ.

- Mañana, microfútbol: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., Copa América; 2:00 p.m. Llantas y Rínes - Los Amigos; 3:00 p.m. Motoexpres - Delicias Estambul; 4:00 p.m. Real Sociedad - Los de Tino; 5:00 p.m. San Peregrino - Japón Korea; 6:00 p.m. Tercera Edad - Inter; 7:00 p.m. Santacruz Motos - Los de Pinocho.

- Mañana, fútbol 7: 9:00 a.m. Praga - Javas FC; 10:10 a.m, Reencauche - Combo FC; 11:20 m. Burger Pizza - Greenpeace House; 12:30 p.m. Escarlata - La Recocha; 1:40 p.m. Borussia - Hostal Piedra del Ocaso; 2:50 p.m. Sporting - La Minga.

- Lunes: 3:00 p.m. Escarlata - Unión USM; 4:00 p.m. Los de Pinocho - Motoexpres; 5:00 p.m. Escarlata - Combo FC; 6:00 p.m. Llantas y Rínes - La Bodega.

En La Bombonera

- Hoy

7:00 p.m. Bosques del Norte - El Carmen.

8:30 p.m. Real San José - La 33.

- Mañana

8:00 a.m, United - Piratas del Caribe.

9:30 a.m. Los del Mono - Inversiones Espejo.

11:00 a.m. El Carmen - Los de Hito.

12:30 m. Heladería La Viña - Real Sociedad.

2:00 p.m. Los de Hito - La 33.

3:30 p.m. Racing FC - River.

5:00 p.m. Compraventa El Paisa - New Camp.

6:30 p.m. Los Pelaos - Ardyco.

8:00 p.m. El Carmen - Claro FC.

- Lunes

11:00 a.m. Sttugar - New Camp.

12:30 m. Real Sociedad - Inversiones Espejo

2:00 p.m. Los Pelaos - Los de Papas.

3:30 p.m. Rapitienda Medellín - Work Pizza.

5:00 p.m. Bosques del Norte - La Isla.

6:30 p.m. Los de Hito - Real San José.

8:00 p.m. Claro FC - Ardyco.