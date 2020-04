Casi se muere de hambre en la Vuelta a Colombia y con la comida en sus bolsillos

Osvaldo Hernández

La primera participación en la Vuelta a Colombia es inolvidable para don Fernando Gutiérrez Rivillas y no propiamente porque la haya ganado. Fue su primera actuación en la carrera, con apenas 16 años de edad, casi se muere de hambre y con los bolsillos llenos de comida.

Gutiérrez Rivillas participó con el apoyo de Tejidos Única, al lado de los también caldenses Arturo Castellanos, Arturo Peluca López, Faber Giraldo y Moisés Vanegas.

"Hicieron un convite para recoger plata por mi al frente del estadio y sobró plata, por eso fueron los demás compañeros. En la séptima etapa, entre Riosucio y Manizales, casi no duermo la noche anterior. Era muy especial, llegar a mi casa, donde mi familia y mis amigos. Recuerdo que Jaime Alarcón, quien conducía el carro acompañante de Tejidos Única, me empacó la comida, panela, aguapanela, pollo y banano, lo que daban en esa época, en los bolsillos de atrás.

La etapa empezó y salimos hacia Anserma, subimos a Risaralda y bajamos a Arauca. De Tres Puertas para arriba ya subía solo, era el líder de la jornada y no tenía ni idea quién venía atrás. Llegué a La Linda y pasé por detrás de Villa Pilar, crucé por Liborio y subí caminando hacia la Carrera 23. Y no era capaz de pedalear, no me daban las piernas; venía cansado y con mucha hambre. Y en ese momento me pasó José Gómez del Moral (español), quien ganó la etapa en el estadio y se convirtió en el líder de la carrera. También me superó Arturo Peluca López; llegué de tercero.

Cuando llegué a la meta, Jaime me preguntó qué había pasado y le respondí que me había quedado limpio, sin fuerzas y con mucha hambre. Me preguntó que si me había comido toda la comida y le dije que si. Me metió la mano a mis bolsillos y sacó toda la comida que me empacó. No sé qué pasó, la ansiedad, las ganas de ganar y el desespero me traicionaron y ni siquiera me acordé que tenía comida atrás".

En esa Vuelta, la primera de su carrera deportiva, don Fernando, hoy con 81 años y dedicado a la formación de jóvenes, quedó de quinto a 1 hora y 8 minutos del español José Gómez del Moral.

Don Fernando dice que ese tipo de vivencias se las transmite hoy a sus pupilos, porque hoy no puede creer que haya perdido en su tierra por un descuido de ese tamaño.