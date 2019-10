Carlos Queiroz negó que James haya pedido no ser convocado a la Selección Colombia

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Este martes, el entrenador de la seleción Colombia de mayores, Carlos Queiroz, realizó una rueda de prensa en España, donde la selección Colombia está concentrada para el juego amistoso ante Chile, y habló, entre otras cosas, de la ausencia de James Rodríguez y Falcao García de la convocatoria a la tricolor.

Un tema delicado en la reciente convocatoria del seleccionador portugués fue que los dos referentes del último tiempo en el equipo nacional no aparecieron en la lista, por lo que dio explicaciones al respecto.

"Estamos hablando de los capitanes de la Selección. James y Falcao son muy importantes en la memoria colectiva, pero no me gusta hablar de los jugadores que no están", aseguró Queiroz.

Sobre el 'Tigre', el entrenador comentó que "desde la Copa de 2014 solo ha estado en el 55% de las convocatorias de la Selección por lesión, por diferentes motivos. Hay muchos partidos, muchos viajes, mucha intensidad. Colombia, como los jugadores de Sudamérica, no ha tenido vacaciones por Copas América, Copas del Mundo, esa es la razón".

Además, en el caso puntual de James fue más duro, en especial con quienes dijeron que el jugador había solicitado no ser citado para esta fecha FIFA.

"No es verdad. Nunca me pasó eso en mi carrera. Perdón no tener algo para decir, de hablar de confrontaciones y conflictos, que creo que ayudaría a la prensa. Tengo que hablar con honestidad, la decisión fue tomada con las observaciones. Los 24 que están acá son los jugadores que responden a dos objetivos importantes: continuar trabajando en el grupo base y consolidar los nuevos valores del fútbol colombiano que necesitan una oportunidad de jugar", sentenció.

Añadió: "si no está uno, el otro tiene que estar mejor. Es la solución que hay que procurar, no quedarnos llorando y lamentando que no está A, B o C. Nos encantaría tener aquí a (Carlos) Valderrama, pero no está. Hay que continuar con el trabajo a futuro. Cuando Colombia está en la cancha es el equipo nacional, es mucho más que yo, que cualquiera".

Si bien habló de oportunidades para los jugadores más jóvenes y de buscar alternativas cuando los referentes no están, Queiroz también fue claro en que a los dos los quiere tener pronto de regreso en el equipo.

"Hay que saber manejar estas situaciones. Yo tengo la ilusión de tener listos a los mejores jugadores cuando el partido sea por los 3 puntos. Ahí nos jugamos la vida. Nosotros tratamos de hacer las cosas siempre bien, no digo que siempre nos salga, pero lo intentamos", añadió el portugués.

El partido ante el seleccionado de Chile, el cual dirige Reinaldo Rueda, será sábado 12 de octubre a partir de las 11:00 a.m. y posteriormente el equipo se trasladará a Lille (Francia) para el partido ante Argelia del martes 15 de octubre a las 2:00 p.m