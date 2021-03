Atento a la agenda deportiva del fin de semana

LA PATRIA I Manizales

A vivir Boca - River

Buenos Aires. El superclásico Boca Juniors - River Plate, que se jugará mañana (4:00 p.m.) en la Bombonera, será el plato fuerte de la quinta jornada de la Liga Profesional Argentina. Boca Juniors es cuarto del Grupo B con 8 puntos, producto de 2 victorias y 2 empates, a una unidad de los tres líderes. River Plate es sexto del Grupo A con 6 unidades, 6 menos que Colón de Santa Fe. Santos Borré y Rafael Carrascal van con River, Edwin Cardona (en la foto), Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Frank Fabbra, con Boca.

Semifinales en La Bombonera

Manizales. Entre hoy y mañana se disputarán las semifinales de los torneos relámpagos que se disputan en la cancha de El Carmen. Hoy: 6:00 p.m. Barcelona - Los de Boli; 7:30 p.m. Heladería La Viña - Vidrialum. Mañana: 2:00 p.m. RB Leipzig - Juventus; 3:30 p.m. La 27 - La 33; 5:00 p.m. Los del Mono - La Posada; 6:30 p.m. La Tienda La Amistad - Bosques del Norte.

Empiezan los cuartos en la Baja Suiza

Manizales. En la Copa Andino Home ya se hizo el primer corte y arrancan los cuadrangulares. Mañana: 10:00 a.m. Vidrio Listo Dot - Cochexcars; 12:00 m. Rusticas Burger - Automotores Japón Korea; 2:00 p.m. Tenis Láser José Ñiñi - C.L. La Élite; 4:00 p.m. Tenis Láser Ultradoll - MR Broaster.

Final en Marchagás

Manizales. Hoy se jugará la final del torneo de la categoría B en el Centro Deportivo de Marchagas. A las 7:00 de la noche jugarán Compured y Chuzos Nelson.

Inauguran cancha sintética en Colseñora

Manizales. El colegio Mayor de Nuestra Señora Manizales inaugurará el próximo viernes, a las 10:00 a.m., la cancha sintética del centro educativo. Por este motivo ese día habrá programación especial sobre el nuevo escenario.

Veedurías en baloncesto

Manizales. La Zona Centro-Sur, integrada por Chinchiná, Neira, Palestina, Villamaría y Manizales, hará hoy la veeduría que programó la Liga Caldense de Baloncesto. La programación, en el Coliseo Mayor, empezará a las 12:00 del día para los varones y a las 2:00 de la tarde para las damas.

Hay tiro con arco

Manizales. 18 deportistas de Caldas participarán entre hoy y mañana en el Internacional de Tiro con Arco, Recurvo y Compuesto, simultáneo. Organiza la Liga Caldense de este deporte, entidad que tiene la obligación de subir a la plataforma los resultados locales para sacar los generales. La programación en el Bosque Popular empezará a las 9:00 de la mañana.

Sigue el fútbol sala

Manizales. Los partidos se disputan en Aranjuez. Hoy: 2:00 p.m. Terranova - Colseñora A; 3:00 p.m. La Cantera - Mi Casita Ravasco. Mañana: 9:00 a.m. Preciado Recreo - Unión Manizales; 10:00 a.m. Campeones Manizales - Independiente FC; 11:00 a.m. Cafeteros - Mi Casita Ravasco.

Sigue la fecha 11 de la Liga BetPlay

Manizales. El Once Caldas visitará el lunes al Atlético Bucaramanga. Hoy: 5:30 p.m. Deportivo Pasto - Alianza Petrolera, y 8:00 p.m. Patriotas Boyacá - Millonarios. Domingo: 5:35 p.m. Águilas Doradas - I. Medellín, y 8:00 p.m. Atlético Nacional - Junior. Lunes: 8:00 p.m. Atlético Bucaramanga - Once Caldas.

El Reto Marulanda, ya casi

Manizales. La Alcaldía de Marulanda realizará el próximo 3 de abril el Desafío Marulanda La Rodada. La invitación para los amantes del ciclomontañismo incluye dos recorridos: 86 kilómetros desde Manizales por la vía a Cementos Caldas y 34 kilómetros desde la finca El Guayabo. Inscripciones: 3215857212-3208186770.

Empieza en el INEM

Manizales. El torneo Senior Máster en el INEM empezará hoy con dos grupos. El A: Deportivo Veracruz, Taller Adelmo, Inmedent, El Gran Combo, Surtiagro, Construgama, Kenedy, Fundigonzález y Litoarte, Forewagen. El B: Trofeos Leo, Metálicas Salazar, Aquamaná, Alta Suiza, Nano FC, Colanta, Empanadas Mauro, Once Amigos, Universidad de Caldas y Catalanes. Juegos mañana: 8:00 a.m. Deportivo Veracruz - Surtiagro; 10:00 a.m. Gran Combo - Construgama; 12:00 m. Fundigonzalez - Litoarte; 2:00 p.m. Inmedent - Kennedy; 4:00 p.m. Taller Adelmo - Forewagen.

Marubar, líder en La Asunción

Manizales. 8:00 a.m. Real Sinaí - La Curva del Pan; 10:00 a.m. Botero y Abogados - BS Fútbol Club; 12:00 m. Diabetes Estore - Store Vanner; 2:00 p.m. Marubar Construcciones - 602 Sandra Óptica; 4:00 p.m. Rosco Burger - Tenis Láser.

P. Equipos Puntos





1. Marubar 9 2. Rosco Burger 8 3. 602 Sandra Óptica 7 4. Donde Gallo 7 5. Botero y Abogados 6 6. Deportivo La 20 6 7. BS Fútbol Club 5 8. Diabetes 3 9. La Curva del Pan 3 10. Tenis Láser JM 1 11. Store Vanner 1 12. Real Sinaí 0

La Enea, en acción

Manizales. Los partidos: 8:00 a,m. Ingelec Taller Zava - Su Desvare; 10:00 a.m. Vidrialum - Llantas y Rines Bolivia Heladería La Viña Panasonic; 12:00 m. Son de la Loma Capitano Sport - Combo de Víctor; 2:00 p.m. Aseguramos - World Pizza; 4:00 p.m. Cereales Kids Panasonic Arca - Osorno Inmob. Taberna Bávara.

Grupo A







P. Equipos Puntos 1. La Toscaca 17 2. Viejo Loco 17 3. Son de la Loma 13 4. Emas 12 5. Hugo Franco 8 6. U. de Caldas 8 7. Alta Suiza 7 8. Cidecal 5 9. Combo de Víctor 5 10. Independiente 4

Grupo B







P. Equipos Puntos 1. Cereales Kids 19 2. Osorno Inmobiliaria 13 3. Aseguramos 12 4. World Pizza 10 5. Su Desvare 10 6. Llantas y Rínes 10 7. Ingelec Taller Zava 10 8. Vidrialum 8 9. Sintrauniversidad 7 10. Forewaguen 1

Fútbol de Liga, hoy

- Cancha de La Asunción: 2:00 p.m. Filadelfia - Talentos Caldas; 4:00 p.m. Campeones Manizales - Formadores.

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Cafeteros - Holocausto; 9:00 a.m. La Cantera - Alexánder Rozo; 10:00 a.m. Alexánder Rozo - Manizales FC; 11:00 a.m. Coch - Fortaleza; 12:00 m. América Villamaría - Wikam; 2:00 p.m. Escarlata - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Real Manzanares - Escarlata.

- Cancha de Arrayanes: 12:00 m. Semenor - Alianza Manizales; 2:00 p.m. Coch - Independiente FC; 4:00 p.m. Once Deportivo - River Manizales; 6:00 p.m. Super Arroz - Aranjuez Papi Pan.

- Sintética Luis Fernando Montoya: 12:00 m. Coch - La Cantera Soccer; 2:00 p.m. Futuros Neira - Masiaz.

- Cancha de San Isidro: 12:00 m. Fortaleza B - Campeones Manizales; 2:00 p.m. Manizales FC - Atlético Manizales B; 4:00 p.m. River Manizales - Wikam.

- Cancha de Fátima: 12:30 m. Felinos Manizales - Boca Juniors; 2:00 p.m. Asofútbol - Fortaleza; 4:00 p.m. Borussia Dormount - Atlético Manizales.

- Universidad de Caldas: 10:00 a.m. Team Enea - Atlético Manizales; 12:00 m. Cafeteros FC - Santa Cruz; 2:00 p.m. New Castell - Cantera Caldense; 4:00 p.m. NAJ FC - Sanduchería.

- Cancha de Arrayanes: 12:00 m. Colseñora - Fútbol Pasión; 1:30 p.m. Transportadores - Oral Total; 3:30 p.m. Justeam Distrideportes - Remodelarq; 3:00 p.m. Once Deportivo - Escarlata; 4:30 p.m. Enea FC - Dimare; 6:00 p.m. Tigers - Club Caldense.

Fútbol de Liga, mañana

- Cancha de Aranjuez: 8:00 a.m. Escarlata FC - Alexánder Rozo; 10:00 a.m. Real Alcázares - Constructora Gómez Pavón; 12:00 m. Fortaleza - Unión Manizales; 2:00 p.m. Estudiantil Villamaría - Cantera Caldense; 4:00 p.m. Churrasco Loco y Más - Vergara Construcciones.

- Cancha de Arrayanes: 8:00 a.m. Coch - Cantera Caldense; 10:00 a.m. Alianza Manizales - Kumanday Caldense; 12:00 m. Kumanday Caldense - Enea FC; 2:00 p.m. Forza FC - Dimas Barber; 6:00 p.m. Gamatex - Amigos de Robin; 6:00 p.m. Holocausto - Juventus; 8:00 p.m. Amigos FC - Sporting Caribe.

- Cancha de la U. de Caldas: 12:00 m. Uno 27 - Comer Sano; 2:00 p.m. Deportes Santa - Catalanes; 4:00 p.m. Arcila FC - Tasca Burger.

Cancha de Fátima: 2:00 p.m. Masiaz - Enea FC; 4:00 p.m. Holocausto - Semenor.

- Cancha Luis Fernando Montoya: 8:00 a.m. Bajozero - Peralonso; 10:00 a.m. Reales - Halcón Imperial; 12:00 m. River Manizales - Masiaz; 2:00 p.m. Diligenciando Manizales - Global Ingeniería.

- Polideportivo de Villamaría: Boca Juniors - Fortaleza Manizales; 10:00 a.m. Selección Caldas - Talentos Caldas; 12:00 m. Titanes - Wikam; 4:00 p.m. Atlético Manizales - Wikam.

- Cancha de San Isidro: 10:00 a.m. Gallo Store - Buldos Vélez.

- Santagueda: 8:30 a.m. Café Redes - ML Abogados; 11:00 a.m. Compuser - Jorbex; 1:30 p.m. EIC Ingeniería - Taller Alejo; 4:00 p.m. Panadería San Jorge - Torniaceites.

- Cancha de Los Almendros: 9:00 a.m. Teo Gym - La Toscana; 11:30 a.m. Municipio de Palestina - Acabados Vidrialum; 1:30 p.m. Chorupinturas - Morales y Abogados; 4:00 p.m. Todo Renault - Top Ingeniería.

- Cancha de Betania: 8:30 a.m. Cooperativa Cesca - Asesoría Tributaria y Contables; 11:00 a.m. Electro Luz - Verdolagas; 4:00 p.m. Asporcal - JG Marín.

- Cancha de Eucaliptus: 7:45 a.m, Manizalitas - Asofútbol; 9:00 a.m. Sporting - Parceritos; 10:00 a.m. NKI - Campeones; 11:00 a.m. Manizalitas - Fortaleza; 12:00 m. Fortaleza FC - Campeones; 1:00 p.m. Sporting - Fortaleza; 2:00 p.m. Atlético Manizales - Estrellas Caldas; 3:00 p.m. Holocausto - Escarlata; 4:00 p.m. NKI - Campeones; 5:00 p.m. Campeones - Asofútbol.

Fútbol por TV

- Hoy

7:00 a.m. Angers - Saint Etienne (Directv)

7:30 a.m. Leeds - Chelsea (Espn2)

8:00 a.m. Alavés - Cádiz (Espn)

9:30 a.m. Werder Bremen - Bayern Munich (Win)

10:15 a.m. Real Madrid - Elche (Directv)

11:00 a.m. Marsella - Stade Brestois (Espn)

11:00 a.m. Kayserispor - Galatasaray (Win)

12:30 m. Everton - Burnley (Espn)

12:30 m. Borussia Dortmund - Hertha Berlín (Win)

12:30 m. Osasuna - Valladolid (Directv)

3:00 p.m. Getafe - Atlético de Madrid (Directv)

3:00 p.m. Fulham - Manchester City (Espn)