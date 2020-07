América 5 Deportivo Cali 3 en 1977: la reaparición soñada para Álvaro Muñoz Castro

Osvaldo Hernández

Empezó la temporada futbolera de 1977 y Álvaro Muñoz Castro pasó del Deportivo Cali al América. Alcanzó a jugar cinco o seis partidos, pero la Dimayor lo paró mientras se solucionaba la transferencia por el reclamo del don Álex Gorayeb, del onceno azucarero.

"Fueron dos meses y medio entrenando juicioso, a la par con mis compañeros. Esperando la autorización".

En abril, América y Cali llegaron a un acuerdo, justo una semana antes del clásico entre rojos y verdes: "Se imagina la emoción, volver a jugar y justo ante el equipo con el que actuaba, el rival de patio".

América llegó mal al clásico. Días antes habían echado a Adolfo Pedernera y en su reemplazo asumió Pedro Nel Ospina: "Cuando me enteré, le dije al técnico que yo quería jugar ese partido. Me respondió que analizaría el tema y que todo dependía también del trabajo en la semana".

Pasaron los días y Álvaro Muñoz le insistió al técnico Pedro Nel Ospina que lo llevara al juego: "Ese partido fue por la noche, debió ser un miércoles; un día antes el profe nos paró a todos y habló abiertamente de mi caso. El grupo estuvo consciente y me convocó para ir al juego como titular".

El juego empezó en medio de las tribunas marcadas por la rivalidad de ambos. A Álvaro no le fue bien el primer tiempo. El equipo empezó perdiendo 1-0 y lo empató al final con un tiro libre de Óscar "El Pinino" Mas y el rebote que le quedó a Luis Eduardo Reyes que lo igualó.

"No me fue bien. No tenía velocidad, ritmo. El profe me preguntó que cómo me sentí y le reconocí que no estaba bien, pero seguidamente le sugerí que me dejara 15 minutos y si no reaccionaba, me excluyera".

Empezó el complemento y las cosas cambiaron para el América y para Álvaro Muñoz: "A los 10 minutos marqué un golazo de 35 metros de distancia, luego le hice el pase a Jorge Olmedo para el 3-1, y posteriormente, el cuarto lo marcó La Fiera Cáceres también con un pase mío. El quinto también de La Fiera fue una tocata".

Al partido le faltaban más emociones: "Nos quedamos sin dos jugadores por lesión y el Cali descontó. Finalmente América ganó 5-3 y ese partido, por los momentos previos y por lo que sucedió en el campo se quedó en la memoria de Álvaro Muñoz Castro, hoy, con 66 años, es agente de jugadores, después de haber pasado por Deportivo Cali, América, Santa Fe y Tolima.

Con su familia: María Antonia, Ana María y María José.