Alejandro Valverde, el ídolo que venció a Sergio Higuita

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Al lado de Egan Bernal, Daniel Martínez e Iván Sosa, Sergio Andrés Higuita es uno de los grandes ciclistas colombianos en el mundo, después de Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

Higuita empezó en suelo paisa y se ganó un espacio en el lote nacional gracias a sus condiciones. Llegó a Manzana Postobón y dio el salto al Euskadi, de España.

Estando allí fue a participar a una de las clásicas de Mallorca y se encontró con su ídolo en el ciclismo internacional: el español Alejandro Valverde, campeón del mundo, campeón de la Vuelta a España, tercero en el Giro de Italia y el Tour de Francia y múltiple vencedor de la Vuelta a Cataluña, País Vasco y el Dauphiné Liberé.

"En una etapa de esa clásica íbamos en un lote de 20 corredores. A 20 kilómetros de meta saltó Tim Wellens y en el equipo me ordenaron que me fuera con él. El puntero de la jornada era el alemán Emanuel Buchmann. Durante la carrera y las etapas veía a Valverde y me parecía increíble...ver esa man, con esa camiseta arco iris de campeón del mundo y yo a su lado. Él iba en el lote antes que saltáramos en busca de la victoria final. Me fui con Wellens y a 5 kilómetros de la meta, cuando le di el relevo, se me fue y no lo alcancé. Y así fueron los kilómetros finales, Buchmann puntero, Wellens segundo y yo tercero. A dos o tres kilómetros de la llegada miré hacia atrás y vi la camiseta blanca con el arco iris. ¡Alejandro Valverde! Pero yo pensaba...quiero ser tercero, debo ser tercero, quiero podio.

Me alcanzó, pero a mi se me olvidó que era rival ante la admiración y el respeto que le tengo. Cuando me llegó me dijo..."muy bien chaval" y yo me emocioné.

Y faltando 500 metros (risas) me levanta el embalaje y me gana la posición. Yo venía viendo mariposas, limpio, no tenía más fuerzas. Lo único que hice fue pensar...ehhh pero qué mala gente (risas). Esa foto de esa carrera con Valverde la guardo con mucho aprecio.

Hoy sé que ya no lo puedo dejar ganar, respetos y admiración por siempre, pero es mi rival".

Higuita dice que por sus características, buen escalador, buen esprinter y lo agresivo que es, se parece a Alejandro Valverde, pero también a otros grandes, como el también Joaquím Purito Rodríguez (ya retirado) y al francés Julian Alaphilippe.

Del Euskadi, Sergio Andrés pasó al EF Education First, equipo con el que este año ganó el Campeonato Nacional y el Tour Colombia. El año pasado fue 14 en la Vuelta a España, 48 en el Mundial de Ruta. Por dolencias abandonó el Tour de Francia.