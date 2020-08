Al crack colombiano que le frustraron el sueño de ir a un grande del exterior

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Bernardo Redín jugó una temporada, entre 1990 y 1991, en el CSKA Sofía (Bulgaria). El "Beni" fue un crack del fútbol colombiano; por muchos años fue el socio de Carlos "El Pibe" Valderrama en el Deportivo Cali.

El hoy asistente de Reinaldo Rueda en el seleccionado nacional de Chile se fue del fútbol con la espinita porque el Deportivo Cali no lo dejó ir cuando aparecieron ofertas de gigantes de Suramérica y Europa. Y no fue una, ni dos, ni tres, fueron varias.

Las dos primeras le llegaron en 1987, después del Preolímpico, donde fue elegido como el mejor jugador en la primera fase y en la Copa América de Argentina en el mismo año.

"Ahí ya me ofrecieron para ir a Flamengo, de Brasil, o Independiente, de Argentina, pero en esa época mis derechos deportivos eran del Deportivo Cali y no veían factible mi salida".

Un año después se fueron con la Selección a Europa y allí un gigante le hizo una oferta que aún no le cree: "Jugamos tres partidos amistosos, con Inglaterra, Finlandia y Escocia. Ese partido con Inglaterra fue una experiencia inolvidable porque allí empatamos 1-1 con gol de Andrés Escobar ante un equipo que tenía figuras como Peter Shilton, Tony Adams, Bryan Robson y Gary Lineker. El técnico era Bobby Robson. Por la noche hubo una cena y en ella estaba el vicepresidente del Arsenal, me llamó, yo no tenía ideal del inglés. Pero el representante de Carlos Valderrama nos sirvió de interprete y el señor me dijo que quería que yo me quedara en el equipo y ofrecieron 1 millón 500 mil dólares. Me acuerdo que llamaron a Cali y les dijeron que no, quizá, porque el Pibe acababa de ser transferido", recuerda, aún entre lamentos, nostalgia y risas Redín.

Al año siguiente, en 1989, llegó a Cali un representante de la Lazio, de Italia, también con la intención de llevarlo al equipo que acababa de ascender: "Nos reunimos en el Hotel Intercontinental con un socio del Cali que me sirvió de interprete, pero el club dijo que no necesitaba dinero. Otra frustración más".

Las ofertas no pararon ahí. El turno le correspondió a César Luis Menotti que lo quiso llevar a Peñarol de Uruguay: "Tampoco se pudo y por los mismos motivos". Seguidamente jugaron un amistoso con Estados Unidos en Miami y ya fue Juanito, el ídolo del fútbol español, le propuso ir al Málaga, donde tenía un cargo: "Esa oportunidad tampoco se dio".

Luego del Mundial de Italia 1990, donde hizo dos goles y por fin se le dio la oportunidad de salir. Se fue al CSK de Sofía en Bulgaria: "Fue una experiencia muy bonita, jugué como quería, me divertí y accedimos a lo que es hoy la Liga de Campeones. No me pude quedar, tenía el acuerdo para seguir, vine y jugué la Copa América de 1991 y quería volver, pero por una diferencia de 200 mil dólares no se dio el negocio. Ahí sentí que había perdido muchas oportunidades en mi carrera".

Redín jugó con el Deportivo Cali, CSK de Bulgaria, América, Deportes Quindío, Junior, Unicosta, Deportes Tolima, Huila, Oriente Petrolero (Bolivia).

Tiene 57 años, está casado con María Elena y son padres de Paola Andrea, Julián Andrés, y es abuelo de Antonia.