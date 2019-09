Agenda: La U. de Manizales busca la clasificación en fútbol sala

Manizales. A las 8:00 p.m., en el Coliseo Menor, la Universidad de Manizales recibirá a Inter Soacha en el segundo juego de los octavos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La serie la ganan los caldenses 1-4. Hoy empezará con Diego Muñoz, Alejandro Serna, Ronald Arenas, Bryan Mera y Cristian Torres.

Actívese en Expofit

Manizales. Hoy y mañana se cumplirá en Expoferias el Expofit Manizales, feria de deporte, salud y bienestar. La programación incluye actividades deportivas, académicas y culturales para niños, jóvenes y adultos. La entrada cuesta $10 mil por día. Hay programación desde las 8:00 a.m.

Récord del mundo

Foto | Cortesía Comité Olímpico | LA PATRIA

Bogotá. Yenny Sinisterra, con 19 años de edad, registró ayer el récord mundial de la categoría júnior en la modalidad de envión con 116 kilogramos en el Campeonato Mundial de Pesas de Pattaya (Tailandia). En el arranque, levantó 94 kilogramos, posición que hizo respetar en el envión con los 116 kilos del récord mundial y se afianzó como la quinta del mundo en el total olímpico con 210 kilogramos.

Departamental de motovelocidad

Manizales. 140 pilotos de Caldas, Antioquia, Valle, Risaralda, Quindío y Tolima competirán mañana desde las 9:00 a.m. en el Departamental de Motovelocidad que organiza la Liga Caldense de Motociclismo. Estarán en 13 categorías en la pista Felipe Rojas del Bosque Popular El Prado.

Se corre en GP de Singapur

Madrid. El británico Lewis Hamilton (Mercedes) marcó ayer el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Singapur, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula Uno, que se correrá mañana, a partir a las 7:00 de la mañana. El pentacampeón mundial, defensor del título y líder del certamen, regresó a lo más alto tras dar su mejor vuelta al trazado urbano Marina Bay.

Amistoso de balonmano

Manizales. La Selección Caldas de Balonmano que irá a Juegos Nacionales tendrá hoy, a las 9:00 a.m. en el Coliseo Menor, un partido de preparación contra la Selección Quindío, que también estará en las justas. La Liga recibirá la próxima semana la visita del entrenador de la Selección Colombia, Fernando González, para hacer veedurías y capacitación a deportistas del Eje Cafetero.

En Suramericano de natación

Foto | Cortesía Marcelo González | LA PATRIA

Buenos Aires. Stefanía Gómez, Natalia Sánchez, Valeria Villamarín, Sofía Ospina, David Valero, Nicolás Londoño, Jhónatan Rodríguez, Daniel Gutiérrez, Jhon Rodríguez y Juan Pablo Arias asisten este fin de semana al Torneo Suramericano, selectivo a Tokio 2020, que organiza la Federación de Natación Buenos Aires. Se preparan para los Juegos Nacionales de Bolívar.

Empieza en Arrayanes

Manizales. La Copa Tenis Láser arranca hoy y mañana con los siguientes partidos: 10:00 a.m. Independiente Villamaría - Repuestos El Hogar; 12:00 m. Semenor - Futuros Neira; 2:00 p.m. Selección Enea - Academia American Tenis; 4:00 p.m. Asofútbol - Fortaleza. Mañana: 8:00 a.m. Once Deportivo - Aranjuez.

Corrieron el Mil Ciudades

La Dorada. Buenavista, de Chinchiná; Independiente, de Norcasia; Arsenal, de Manizales; Caldas - Hugo Franco Ingeniería; La Dorada y Anserma, se enfrentarán después de elecciones en la final del Departamental del Mil Ciudades de Microfútbol. Se jugará en la cancha del barrio Renán Barco.

Citan a la Betplay de Microfútbol

Manizales. 10 equipos están listos para participar en la Copa Betplay Q'hubo de Microfútbol. La convocatoria es para los quintetos de Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina y Neira. Informes: 3104044569, 8781700 extensión 221. Se jugará en los mejores campos de la ciudad.

Fama ganó en Marchagás

Manizales. El grupo deportivo de Fama se llevó los máximos honores del XXII torneo de fútbol, categoría B, en Marchagás. En la final superaron 4-2 a ABC Jurídica. La tercera plaza fue para Embragues Cajas Quintero, tras vencer desde el punto penal a Niupi, luego del empate 3-3 en el tiempo reglamentario.

Atlético La Dorada, mañana

Manizales. Atlético La Dorada, el otro equipo de Caldas que juega los octavos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, jugará mañana, a las 11:00 a.m., ante Inter de Cartagena. Será el primero de los dos juegos; el segundo está programado para el próximo sábado.

La Clásica a San Félix invita

Manizales. Está lista la XXIX Clásica a San Félix, del 11 al 13 de octubre. 1. Manizales - Cementos Caldas - San Félix, de 90 kilómetros; 2. San Félix - Marulanda - San Félix, de 30 kilómetros; 3. Circuito en San Félix, de 60 kilómetros. Informes: 3128541230, 3135312716 y 3108237423.

En Villa Beatriz

Manizales. Mañana habrá programación de los cuadrangulares en el XXIV torneo para mayores de Foncaldas en Villa Beatriz. Los juegos: 9:00 a.m. Miscelánea Sese La Sultana - El Labrador Lácteos Yo Good; 11:00 a.m. Café Redes - Multisalud Ortodoncia; 1:00 p.m. Tenis Láser Imaginarte - Sindicato Universidad de Caldas; 3:00 p.m. Peliplásticos La Viña - Tax La Feria.

Chiquifútbol hoy

- Cancha sintética Luis Fernando Montoya

10:00 a.m. Fortaleza - Granadino; Wikam Corporación Chinchiná.

11:20 a.m. Semilleros - Coocalpro.

12:40 m. Once Caldas - Soccer Quality; La Cantera - Inmedent.

2:00 p.m. Campeones - Asofútbol; Formadores - Pibes.

3:20 p.m. Caldense - Fútbol Paz Chinchiná; Colseñora - Aranjuez.

4:40 p.m. Felinos Independiente Manizales - Licorera; Soccer Quality - Villa Jordan.

- Cancha de Aranjuez

8:00 a.m. Horizontes - Semenor.

9:00 a.m. Semillero Vanegol - Semilleros Yeis.

10:10 a.m. South Fork - Redentoristas.

11:20 a.m. Preciado - Estrellas.

12:30 m. Preciado - Estrellas Caldas; 12:30 m. Semenor - Felinos.

1:40 p.m. Formadores Aya - Robles Wilton.

2:50 p.m. Wikam - Semilleros Alcázares.

4:00 p.m. Atlético Manizales - Corpa Palestina.

5:00 p.m. Fundación Once Caldas - Fútbol Paz Chinchiná.

Se definen los cuadrangulares

Villamaría. La tercera y última fecha de los cuadrangulares de la XVI Copa de Fútbol del municipio se jugará este fin de semana. Estudiantes U. de Manizales, en el grupo A; Mabe, en el B; Once Caldas, en el C; y Alcaldía de Neira, en el D, defenderán el liderato de sus zonas para buscar la clasificación a los cuartos de final. Avanzan dos equipos por grupo.

- Hoy

8:00 p.m. Taberna Bavara - Celumóvil La 21; 8:00 p.m. Salón de Eventos La 33 - Alcaldía de Neira (Auxiliar).

- Mañana

8:00 a.m. CDA Santamaría - Academia Gensa; 10:00 a.m. Once Caldas - Tenis Láser Constructora Pabon; 12:00 m. Tenis Láser Ñiñi - Administrativos U. de Manizales; 2:00 p.m. Mabe - Academia Marquesinas Manizales; 4:00 p.m. Estudiantes U. de Manizales - Salsoteca La Fuga; 6:00 p.m. Vidrialum - Universidad Nacional.

Clásico en la Serie A

Roma. El derbi de Milán entre el Inter y el Milan es el partido más destacado de la cuarta jornada de la Serie A italiana. Los oncenos se enfrentarán hoy, a la 1:45 p.m., en el estadio San Siro, que albergará un clásico de alta tensión entre un Inter herido tras el tropiezo europeo contra el Slavia Praga (1-1) y un Milan que, pese a venir de dos triunfos consecutivos, sigue sin brillar.

- Hoy

6:30 a.m. Leicester - Tottenham; 9:00 a.m. Manchester City - Watford; 8:30 a.m. Bayern - Köln; 11:00 a.m. Juventus - Hellas Verona; 11:30 a.m. At. Madrid - Celta; 2:00 p.m. Granada - Barcelona.

- Mañana

8:00 a.m. West Ham - Manchester Utd.; 8:00 a.m. Bologna - Roma; 8:00 a.m. Lecce - Napoli; 9:45 a.m. PSV Eindhoven - Ajax; 10:30 a.m. Arsenal - Aston Villa; 10:30 a.m. Chelsea - Liverpool; 11:00 a.m. Atalanta - Fiorentina; 11:00 a.m. Yeni Malatyaspor - Galatasaray; 2:00 p.m. Lyon - PSG; 2:00 p.m. Sevilla - Real Madrid.