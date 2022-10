Agenda deportiva del fin de semana: hay Primera C en el Palogrande

Primera C, mañana en el Palogrande

Manizales. Manizales FC buscará mañana su paso a los cuartos de final del Campeonato Nacional de Primera C. Los dirigidos por Tito Correa recibirán, a las 2:00 de la tarde, en el estadio Palogrande, a Independiente Popayán. Los caldenses ganan la serie 1-2. La entrada es gratuita a la tribuna de Occidental. Masíaz FC, el otro equipo de Caldas en la justa, visita a Bicentenario de Casanare.

La novena en San Isidro

Manizales. Sigue el Senior Máster para mayores de 50 años. Los juegos para mañana: 7:30 a.m. Cidecal - Catalanes; 9:30 a.m. El Carmen - Alta Suiza; 11:15 a.m. Construgama - Aluminios Merlo; 1:00 p.m. Inmedent - Nano FC; 2:40 p.m. Taller Adelmo - Taller Adelmo 2; 4:10 p.m. Zona Big Frenos - Socobuses.

Llega el IV Festival de Verano

Manizales. El fin de semana arranca el IV Festival de Verano 2022 en el Lago Cameguadua de Chinchiná. Allí disputarán el Campeonato Nacional de Interligas Enduro, eliminatoria X3; la Copa Colombiana de Triatlón, categoría menores Ay B, y el Festival Nacional de Acuatlón, categoría infantil y Sub-19. Llegarán a lo largo de la semana 500 deportistas.

Por la Copa Ciudad de Villamaría

Manizales. Se juega la sexta fecha de la segunda fase. Mañana: 8:00 a.m. Masíaz - La Posada; 10:00 a.m. Silvio Arango - Cesca Llanitos; 12:00 m. Opera Eventos - Universidad Nacional; 2:00 p.m. Ideas Constructivas - Deportivo Kumanday; 4:00 p.m. Alcaldía de Chinchiná Compañía Cafetera La Meseta - Academia Fiera Gutiérrez Lavadero El Poli Estética Belisia; 6:00 p.m. Mabe Campeones Manizales - Salón de Eventos La 33.

F1: Verstappen, su primera 'bola de Mundial' en Singapur

Singapur. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, dispondrá hoy y mañana (7:00 a.m., por Star+) de su primera oportunidad de dejar matemáticamente resuelta la revalida del título mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Singapur. Será el decimoséptimo del año, que tendrá lugar en el circuito urbano de Marina Bay, sede de la ya tradicional carrera nocturna; que se recupera tras dos años ausente debido a la pandemia.

Fortaleza, líder en Arrayanes

Manizales. Es líder con 13 puntos, 4 más que el Once Caldas, segundo en la tabla. Los partidos: 12:00 m. River Manizales - Unión Manizales; 2:00 p.m. Campeones Manizales - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Once Caldas - Wikam; 6:00 p.m. Cantera Soccer Club - Cantera Caldense.

Microfútbol en El Tablazo

Manizales. Hoy: 7:00 p.m. Los Primos - Niuoy; 8:00 p.m. Ajax - Real Tablazo; 9:00 p.m. Caselata - Asadero MC Jhons. Mañana: 3:00 p.m. Los Amigos - Tridente Game Over; 4:00 p.m. Mateguadua - Chinchiná; 5:00 p.m. Bajo Corinto - San Peregrino; 6:00 p.m. PSH - Los de Tino: 7:00 p.m. Niupy - Jenavi Machete; 8:00 p.m. Variedades Luna - Independiente; 9:00 p.m. Sin Nombre - Real Sociedad.

Sigue en La Enea

Manizales. La última fecha, antes de definir los semifinalistas, es de trámite en la cancha de La Enea. En el Grupo A están listos Su Desvare y Pueblito Paisa, y en el B, Ingelec Taller Zava y Labrador La Ponceña. Mañana: 2:00 p.m. RAG Ingeniería - Kapital Shots Universidad de Caldas; 4:00 p.m. Pueblito Paisa Parapente - Su Desvare.

En Villa Beatriz

Manizales. Se disputa la sexta fecha de la primera fase del X Campeonato Senior Máster - Copa Pastelería Venecia - en la cancha de Villa Beatriz, en Santágueda. Los partidos hoy: 8:00 a.m. Coocalpro - Variedades Vivisol; 10:00 a.m. Jorge Eduardo Castrillón Abogado - Universidad de Caldas; 12:00 m. Jot4 Ingeniería - La Toscana Color Print; 2:00 p.m. Los Pelaos Capital Graphic - Caldas Medicas; 4:00 p.m. Lazer Productos - Hospital Santa Sofía.

De la Liga de Fútbol para hoy

- Aranjuez: 8:00 a.m. Fortaleza - Semenor; 10:00 a.m. Futuros Neira - Holocausto ; 12:00 m. Escarlata - Soccer Star; 2:00 p.m. Inmedent - Semenor Diosa; 4:00 p.m. Manizales FC - San Miguel.

- Auxiliar: 2:00 p.m. Once Caldas - Titanes; 4:00 p.m. Deportes Caldas - Nki.

- Enea: 12:00 m. River Manizales - Atlético Manizales.

- Velódromo: 10:00 a.m. Coch Chinchiná - Fortaleza.

- Fátima: 8:00 a.m. Semenor Juan David - Los Cracks.

- La Asunción: 2:00 p.m. América Wikam - Wikam.

- Arrayanes: 12:00 m. River Manizales - Unión Manizales; 2:00 p.m. Campeones Manizales Trilladora M Y C - Atlético Manizales; 4:00 p.m. Once Caldas - Wikam; 6:00 p.m. Cantera Soccer Club - Cantera Caldense.

- Minitas: 11:10 a. m. Rozo Manizales - Valfor; 12:20 p.m. Manizales- Valfor; 12:20 p.m. Atlético Manizales - Rozo Manizales; 1:30 p.m. Semenor Jairo - Mi Casita Ravasco; 1:30 p.m. Valiente - Atlético Manizales; 2:40 p.m. Huracanes - Once Caldas; 2:40 p.m. Cafeteros - Club Caldense; 3:50 p.m. Valfor - Dimare; 3:50 p.m. Once Caldas B - Valfor; 5:00 p.m. Valbu Aranjuez - Mi Casita Ravasco; 6:10 p.m. Rozo Manizales - Atlético Manizales; 6:10 p.m. Valbu Aranjuez - Atlético Manizales.

- Betania: 12:30 p.m. Calzado Rafa Riosucio - Polifase Ingeniería Lubricantes Campo; 2:00 p.m. Labrador Tromoldes - Comité Deportes Chec.

- Villamaría: 8:00 p.m. Santa Ana - TPC Amilia Okey Bebidas Saludables.

De la Liga de Fútbol, para mañana

- Arrayanes: 8:00 a.m. La Roka El Salvador - Max Pizza; 10:00 a.m. Estudiantil - Enea; 12:00 m. San Miguel - Pimboras Filadelfia.

- Aranjuez: 8:00 a.m. Once Deportivo - Holocausto; 10:00 a.m. Fénix de Riosucio - Holocausto o Manizales; 11:30 a.m. Fénix de Riosucio - Cantera; 1:30 p.m. Fénix de Riosucio - Wikam; 3:30 p.m. Atlético Manizales - Formadores; 5:00 p.m. Mi Casita Ravasco - Rozo Manizales.

- Baja Suiza: 4:00 p.m. Salazar Constructores - Surtidora Manizales; 6:00 p.m. Naj.

- La Enea: 8:00 a.m. Wikam - Once Caldas Kenworth; 10:00 a.m. Vision Urbana - Dormund Campo Amor; 2:00 p.m. RAG Ingeniería - Kapitals Shots Universidad de Caldas; 4:00 p.m. Pueblito Paisa Parapente - Su Desvare.

- Cancha Auxiliar: 8:00 a.m. ML Abogados - Reales Quorum Abogados; 10:00 a.m. La Cantera - Fortaleza; 12:00 m. River Fensecoop - Jugar Aprender y Crear; 2:00 p.m. Wikam- Unión Manizales.

- Minitas: 9:00 a.m. Cafeteros - Atlético Manizales; 9.00 a.m. Semenor Juan David - Atlético Manizales; 10:10 a.m. Racing - Once Caldas; 10:10 a.m. Holocausto - Fortaleza; 11:20 a.m. Holocausto - Valfor; 11:20 a.m. Holocausto B- Valfor; 12:30 p.m. Once Caldas - Valfor; 12:30 p.m. Holocausto A - Atlético Manizales.

- Terminal 1: 9:00 a.m. Packing Parnaso - Licitaciones; 10:00 a.m. Chec - Helppo.

- Terminal 2: 10:00 a.m. Bendito Higuera - Isopor.

- Velódromo: 8:00 a.m. Águilas Manizales - Villanos; 10:00 a.m. Ariel - Depor Virgin Mobile; 12:00 m. La Villa - Estudiantes.

- Betania: 9:00 a.m. Polifase Ingeniería - Assorty; 11:00 a.m. Ays Contables Betos Pizza - Syj Construcciones; 1:00 p.m. Mía Gps - Tenis Láser; 3:00 p.m. Ngt Ingeniería - Autolegal.

- Los Almendros: 11:00 a.m. Diesel Repuesto - Hotel Arauca Central; 1:00 p.m. Lym Discoteca Cuando Quieras Quiero - Vidriolisto; 3:00 p.m. Soldaaceros - Cibercopy.

- Sintética de Santágueda: 9:00 a.m. River - Suministros Técnicos Industriales.

- CV Santágueda: 9:00 a.m. Acabados Vidrialum - Fisioacuática; 11:00 a.m. Leños de Palma - Caldas; 1:00 p.m. Uno 27 - Confa; 3:00 p.m. Sporting Mauro Parrilla - Fama Mantenimiento.

Fútbol de hoy por TV

6:30 a.m. Arsenal - Tottenham Hotspur (Star+)

7:00 a.m. Cádiz - Villarreal (Star+)

8:00 a.m. Napoli - Torino (Star+)

8:30 a.m. Wolfsburgo - VfB Stuttgart (Star+)

8:30 a.m. Eintracht Braunschweig - Unión Berlín (Star+)

9:00 a.m. Bournemouth - Brentford (Star+)

9:00 a.m. Liverpool - Brighton & Hove (Star+)

9:00 a.m. Southampton - Everton (Star+)

9:00 a.m. Crystal Palace - Chelsea (Star+)

9:00 a.m. Fulham - Newcastle (Star+)

9:15 a.m. Getafe - Valladolid (Directv)

11:00 a.m. Inter - Roma (Star+)

11:30 a.m. West Ham Utd. - Wolverhampton (Star+)

11:30 a.m. Sevilla - Atlético de Madrid (Star+)

1:45 p.m. Empoli - Milán (Star+)

2:00 p.m. Mallorca - Barcelona (Star+)

De la Alcaldía de Manizales

Hoy (sintética de la Unidad Deportiva)

8:00 a.m. a 12:00 m. Festival Semilleros.

- Hoy, Coliseo Mayor

8:00 a,m. a 12:00 m. Chiquibaloncesto premini.

1:00 p.m. Chiquibaloncesto pulguitas.

2:00 p.m. Chiquibaloncesto mini mixto

- Cancha Auxiliar de techo

10:00 a.m. Chiqui baloncesto mini mixto

1:00 a.m. Chiqui baloncesto mini mixto

- Semenor

10:00 a.m. a 11:00 a.m. Chiquibaloncesto premini.

12:00 m. a 2:00 p.m. Chiquibaloncesto mini mixto.