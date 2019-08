Agenda del fin de semana: siguen los Juegos de Filadelfia

LA PATRIA | Manizales

Manizales. Los 43 Juegos Deportivos de Filadelfia continuarán hoy con varias actividades. El programa: 8:00 a.m. Exhibición de ciclomontañismo en Morritos; 9:00 a.m. Competencias de natación en la piscina Semiolímpica; 9:00 a.m. Campeonato de Ajedrez; 9:00 a.m. Campeonato de billar a Tres Bandas; 9:00 a.m. Campeonato de Tejo.

Programación en Malhabar

Manizales. Hoy, a partir de las 10:00 a.m., se realizarán el show de Stunt, el Hombre Más Fuerte y Calistenia en el Polideportivo de Malhabar, en su cumpleaños 50. Mañana, a las 9:00 a.m., será la carrera atlética de seis kilómetros desde la iglesia hasta la glorieta de Villa Carmenza y viceversa, que organiza Calmaster.

A asegurarse la clasificación

Manizales. Atlético Dorada, que derrotó el jueves 5-2 a Sanpas de Boyacá, juega mañana, a las 6:00 p.m., contra Tolima Syscafé, en Cajamarca. Los del Puerto se ubican terceros en su grupo y cerca de la clasificación. La Universidad de Manizales, líder en su grupo, recibirá el lunes, a las 6:00 p.m., a Icsin, de Yumbo, en el Coliseo Menor con entrada gratuita.

Fecha en el Alto Tablazo

Manizales. 17 partidos se jugarán entre hoy y el lunes festivo en la 44 Copa de Microfútbol del Alto Tablazo. La programación del primer día, para mayores, irá de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.; el domingo, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.; y el tercer día, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m..

Sofía, en el Nacional

Zipaquirá. Sofía Villegas competirá hasta mañana en la Quinta Válida de la Copa Colombia de Ciclomontañismo en contrarreloj y campo traviesa o cross country. Tras cumplir con su compromiso se preparará para viajar a Canadá, en donde disputará el Mundial el próximo fin de semana.

Segundo en Panamá

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Manizales. El exciclista profesional caldense Mauricio Moreno (a al izquierda) quedó segundo en la Vuelta a Chiriquí en Panamá. Moreno corrió en la categoría C, en la que ganó Jorge León; el tercero fue Mario Ríos.

Segunda fecha de Fútbol Americano

Manizales. Toros recibirá mañana, a las 8:00 a.m., a Hunters de Medellín por la segunda fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Americano, que organiza la Federación Colombiana (Fecofa). En el primer partido perdieron como visitantes ante Lobos, también de la capital antioqueña.

Válida Nacional de Motovelocidad

Popayán. Los motociclistas caldenses tendrán acción este fin de semana en la Cuarta Válida Nacional de Motovelocidad. Por el departamento estarán Andrés Felipe Navarrete, Juan Andrés Rodríguez, Juan Marín y Matías Arcila.

Mañana, Baby fútbol

Manizales. En la cancha de El Terminal habrá programación. Cancha C: 8:45 a.m. Kids FC - NKI; 10:00 a.m. Aranjuez - Licorera; 11:00 a.m. Felinos - Titanes; 12:00 m. Futuro Caldense - Titanes. B: 10:00 a.m. Souht Fork United - Titanes; 11:00 a.m. Licorera - Talentos; 12:00 m. Felinos - Kids. Ruta 30: 7:45 a.m. Asofútbol - Campeones Manizales; 9:00 a.m. South Fork United - Felinos; 12:00 m. NKI - Titanes.

En Cambía

Manizales. La segunda jornada del VII Campeonato Senior Máster - Copa Javier Giraldo Neira- en Cambía, se disputará hoy. Los juegos: 9:00 a.m. Caldas Médicas - Oral Total; 11:00 a.m. Los Pelaos - Tromoldes Wilkam; 1:00 p.m. Consa Fátima - Metálicas Salazar; 3:00 p.m. Corguaduales - Coocalpro.

En Villa Beatriz

Manizales. El torneo de Foncaldas en Villa Beatriz tendrá partidos mañana: 10:00 a.m. Sindicato U. de Caldas - Tenis Láser Imaginarte; 12:00 m. Multisalud Ortodoncia - Lavautos El Poli; 2:00 p.m. Profesores U. de Caldas - Miscelánea Sese La Sultana.

220 enduristas en Santa Bárbara

Manizales. En este municipio antioqueño se correrá hoy y mañana la III Válida de la Copa Nacional de Enduro. La primera jornada será de entrenamientos y mañana la carrera sobre la pista de 32 kilómetros. La cuarta y última competencia será en Cali.

Apuntan para los Juegos

Manizales. Los tiradores locales Eulises Calvo Cataño (compuesto), Víctor Alejandro Patiño (recurvo) y Karen Saray Ordóñez (recurvo) participan este fin de semana en el II Nacional Interligas de Bogotá. Se preparan para los Juegos Nacionales de Bolívar. También Adolfo González, Andrea Bustamante y Luisa Morales.

Alistan las mechas

Barbosa (Antioquia). La Selección Caldas de Tejo asistirá desde mañana hasta el lunes al Campeonato Nacional Mayores. El departamento está eliminado de los Juegos Nacionales de Bolívar, y por eso irá con un grupo juvenil y Sub-25 para iniciar el proceso para las justas del 2023. Viajan Edier Montoya, Blaumer Alexis Cortés, Jhon Édison Cortés, Álex Montoya, Juan Diego

Agudelo y José Jesús López.

Inscripciones en la Ruta del Renacimiento

Manizales. Están abiertas las inscripciones para los pedalistas interesados en participar en la IV Ruta del Renacimiento el 10 de noviembre próximo. Los interesados pueden llamar al 3135412395 y 3147652866. Anuncian una premiación de $50 millones. La etapa es de Norcasia a Sonsón.

Final primera fase en Villamaría

Manizales. La Copa llegará este fin de semana a su final en la primera fase. Se definen los clasificados a la próxima ronda con los siguientes juego. Hoy: 6:00 p.m. Salsoteca la Fuga - Celumóvil La 21.

Mañana: 2:00 p.m. Salón de Eventos La 33 - CDA Santamaría; 4:00 p.m. Once Caldas - Mabe-

Lunes: 10:00 a.m. Salsoteca la Fuga - Tenis Láser Fortaleza; 12:00 m. Tenis Láser Constructora Pabón - Academia Marquesinas; 2:00 p.m. Administrativos U. de Manizales - Celumóvil La 21;

4:00 p.m. Tenis Láser Ñiñi - Vidrialum Ideas Constructivas; 6:00 p.m. Estudiantes U. de Manizales - Bar Las Vegas.

James, con el Real

Foto | EFE | LA PATRIA

Madrid. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, convocó a James Rodríguez (arriba, a la izquierda) para el primer partido de LaLiga Santander, hoy ante el Celta de Vigo en Balaídos, en una citación en la que no entran por lesión Eden Hazard, Ferland Mendy, Marco Asensio y Rodrygo. Todos los jugadores que están disponibles del Real Madrid viajan a Vigo y Zidane realizará los descartes horas.

- Hoy

6:30 a.m. Arsenal - Burnley (Espn 2).

8:30 a.m. Borussia Dortmund - FC Augsburgo (Fox Sports).

8:30 a.m. Bayer Leverkusen - Paderborn (Fox Sports).

9:00 a.m. Southampton - Liverpool (Espn 2).

10:00 a.m. Celta de Vigo - Real Madrid (Directv)

11:30 a.m. Manchester City - Tottenham Hotspur (Espn2)

3:45 p.m. San Lorenzo - Rosario Central (TYC Sports)

6:00 p.m. Racing Club - River Plate (Fox Sports)

- Mañana

8:00 a.m. Sheffield United - Crystal Palace (Espn)

10:30 a.m. Chelsea - Leicester City (Espn)

1:30 a.m. Defensa y Justicia - Arsenal de Sarandí (TYC Sports)

2:00 p.m. Rennes - Paris Saint-Germain (Directv)

3:00 p.m. Atlético de Madrid - Getafe (Directv)

3:45 p.m. Lanús - Vélez Sarsfield (Fox Sports)

6:00 p.m. Boca Juniors - Aldosivi (Fox Sports)

Chiquifútbol, mañana

- Cancha Luis Fernando Montoya

10:00 a.m. Atlético Manizales - Fundación Once; Colegio Ravasco - Gimnasio Horizontes.

11:20 a.m. Sporting - Águilas; Semenor A - Semilleros El Carmen; Boca - Manizales.

12:40 m. Sagrados Corazones - Talentos.

2:00 p.m. Cafeteros - Atletics; Valfor - Titanes.

3:20 p.m. Coch Chinchiná - Los Robles Neira; Pasión - Semenor.

4:40 p.m. Colombia - Racing.

- Cancha de Aranjuez

9:00 a.m. Inmedent Pibes - Estudiantil; Ravasco - Campeones.

10:10 a.m. Granadino - Coch Chinchiná;

11:20 a.m. Cafeteros - Once Caldas.

12:30 m. Manizales FC - Racing.

1:40 p.m. Valfor - Fortaleza; Formadores - Holocausto Norte.

2:50 p.m. La Cantera - Asofútbol.

4:00 p.m. Los Crack - Atletics.