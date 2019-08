Agenda del fin de semana: hay rugby

Fútbol femenino local

Manizales. En la Escuela de Carabineros y con la participación de Once Caldas y Deportivo Pereira se disputa este fin de semana la segunda jornada del IV Torneo de Fútbol Femenino. Los partidos: Hoy: 12:00 m. Fénix Inmedent - Las Devils; 2:00 p.m. Pereira - San Miguel. Mañana: 8:0 a.m. Once Caldas - Creaciones; 10:00 a.m. Estudiantil - América Villamaría; 12:00 m. South Fork - Arenillo.

River - Boca, mañana a las 3:00 p.m.

Buenos Aires. El superclásico que River Plate y Boca Juniors disputarán mañana (3:00 p.m.) en el Monumental será el plato fuerte de la quinta jornada de la Superliga Argentina. Los dos se encontrarán previo a lo que será el duelo que disputarán por la semifinal de la Copa Libertadores.

Tres juegos en Villa Beatriz

Manizales. Con tres juegos seguirá mañana la XXIV Copa de fútbol para mayores de Foncaldas. Los partidos: 9:00 a.m. El Labrador Lácteos Yo Good - Profesores U. de Caldas; 12:00 m. World Pizza Panete Soprt - Peliplástiscos La Viña; 2:00 p.m. Lavautos El Poli Justeam - Sindicato U. de Caldas.

En Villamaría

Villamaría. Los grupos C y D completarán mañana la primera jornada de la segunda fase de la Copa. Los partidos: 10:00 a.m. Celumóvil La 21 - Alcaldía de Neira; 12:00 m. Academia Gensa - Tenis Láser Constructora Pabón; 2:00 p.m. Salón de Eventos La 33 - Taberna Bávara; 4:00 p.m. Santa María Alcaldía de Chinchiná - Once Caldas. En el A y B lideran Estudiantes Universidad de Manizales y Mabe Campeones Manizales, respectivamente.

Semifinales en Marchagás

Manizales. El Campeonato B tendrá hoy las semifinales en el Centro Deportivo. Los juegos: 7:00 p.m. Niupi - Fama; 8:00 p.m. Embragues y Cajas Quintero - ABC Jurídica. El campeonato de fútbol siete reúne a figuras de este deporte en Caldas.

Cumplió en Canadá

Manizales. Sofía Villegas ocupó la posición 36 entre 54 competidoras en el Campeonato del Mundo de Ciclomontañismo que se cumple en Canadá. Su compañera Valentina Garcés llegó en el puesto 48. Mañana, Rafael y Marcelo Gutiérrez competirán en Down Hill.

A cumplir calendario

Manizales. La Universidad de Manizales visitará mañana, a las 1:00 p.m., a Universitarios de Cali en su penúltimo partido de la primera fase de la Liga Profesional de Futsal. El equipo manizaleño ya tiene asegurado el primer lugar y su paso a octavos de final.

Campeonato de Rugby Seven

Manizales. 12 equipos de Manizales, Armenia, Pereira y Cali (6 masculinos y 6 femeninos) competirán mañana, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., en la cancha de Arrayanes, en la quinta versión del Rugby Seven del Ruiz. Los vigentes campeones son Juglares, de Cali, en varones y Kumanday, de Manizales, en damas.

Nacional de BMX

Bogotá. 14 bicicrosistas caldenses estarán entre hoy y mañana en las válidas 10 y 11 de la Copa Nacional de BMX. Samuel Valencia, en expertos 8 años, y Jerónimo Marín, en expertos 9 años, compiten por el liderato de sus categorías. Valentina Villegas estará en élite damas y Felipe Jaramillo y Jerónimo Cortés tendrán la oportunidad de prepararse para los Intercolegiados Nacionales.

Torneos en el Tablazo

Manizales. Mañana continúan la 44 versión de la Copa de microfútbol El Tablazo, para veteranos, y la 40 versión de la Copa Fútbol Siete, en mayores. Los partidos del primer campeonato irán de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., y las del segundo, de 8:30 a.m. a 4:40 p.m..

Corren en patinaje

Envigado. Desde el martes y hasta el domingo se realiza en el municipio antioqueño la II Válida Nacional de Patinaje de Carreras en mayores. Caldas asiste con 16 deportistas de los clubes Milenium, Azores, Speed Line, Sobre Ruedas y Ocuzca (Anserma). Sara Juliana Aranzazu se reportó con una medalla de bronce en 100 metros velocidad carriles.

Vuelven los Toros

Manizales. Toros recibirá mañana, a partir de las 11:00 a.m., en la cancha Luis Fernando Montoya, a Raptors de Medellín por la tercera fecha del Torneo Nacional de Fútbol Americano. Los locales vienen de perder los dos partidos pasados.

Eligen al rey del Skate

Manizales. Seis patinadores de Manizales, Armenia, Ibagué y Bogotá se enfrentarán hoy, a la 1:00 p.m., en el Coliseo Menor, para definir al campeón del skateboarding en el Eje Cafetero en la categoría flatground. También habrá, en categoría abierta, premiación para mejor truco y mejor línea de trucos. Los profesionales Mauricio Mejía y Sebastián González serán los jueces. También habrá batalla de gallos (Hip Hop).

En Cambía

Manizales. Se juega la tercera fecha del VII Campeonato Sénior Máster - Copa Javier Giraldo Neira-. Los partidos: 9:00 a.m. Los Pelaos - Consa Fátima; 11:00 a.m. Coocalpro - Metálicas Salazar; 1:00 p.m. Oral Total - Tromoldes Wilcam; 3:00 p.m. Corguaduales - Caldas Médicas.

Gran Fondo de Ciclismo

Manizales. Mañana habrá ruta ciclística, denominada Gran Fondo por Caldas. La salida será a las 6:30 de la mañana desde Santágueda para pasar por Cambía, Belalcázar, Viterbo, Crucero, Arauca y regresar a Santágueda. Hay dos rutas, una de 140 kilómetros y la otra de 95. Informes: 3205274437.

Sigue el Baby Fútbol

- Cancha del Terminal: 7.45 a.m. Campeones Manizales - Talentos; 9:00 a.m. Campeones Manizales - Talentos B; 10:00 a.m. Ravasco - Titanes; 11:00 a.m. Licorera - South Ford United; 12:00 m. Kids FC - Holocausto Norte; 1:00 p.m. Manizalitas - Aranjuez; 2:00 p.m. Cafeteros - Titanes; 3:30 p.m. Manizalitas - Aranjuez; Asofútbol - Cafeteros; 5:00 p.m. Asofútbol - Valbu; 6:00 p.m. Asofútbol - Valbu.

- Chiquis: 9:00 a.m. Licorera - Titanes; 10:00 a.m. NKI - Futuro Caldense; 11:00 a.m. Ravasco - Asofútbol.

- Eucaliptus: 8:45 a.m. Campeones Manizales - Manizalitas; 10:00 a.m. Lion - Campeones Manizales; 11:00 a.m. Talentos - Racing; 12:00 m. Talentos - Titanes; 2:00 p.m. Titanes - Manizalitas.