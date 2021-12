Les tocó irse a vivir a un andén: Así es el drama de una familia en Filadelfia

LA PATRIA | Manizales

Los planes que tiene la familia de Luz Adriana López, integrada por ella, su esposo y tres hijos menores, es pasarse a vivir a un andén de Filadelfia, pues no tienen dónde vivir y, asegura, que el alcalde no ha querido ayudarles.

“Hace más de un año le pedí al alcalde que nos auxiliara para nuestra vivienda. Dijo que sí, que sí, pero nos bananeó. Mi esposo, este año, salió beneficiado en un mejoramiento, pero cuando fuimos por él nos dieron una varilla y un bulto de cemento. Volvimos y dijeron que hicieron nuevos sorteos y que quedamos por fuera. El aporte nunca salió. La gente del pueblo nos ayudó a demoler la casa, por el mal estado. Quedó un terreno baldío. Me sacaron de donde estoy viviendo, por eso me iré a vivir a un andén, sufro con 3 menores de edad”, relató Luz Adriana.

En el momento de esta entrevista, el esposo de esta mujer preparaba el andén donde se van a instalar, con permiso de los dueños del predio. Allí pondrán una bandera de Colombia, por sugerencia de vecinos, para evitar que la Policía los mueva de allí.

Al parecer, el mandatario no les colabora porque no hicieron política con él. “Me dijo que si seguía comentando en redes sociales que era mal alcalde, que no servía, que si seguía chuzando para mi casa, me iba a demandar, porque no era Germán (anterior burgomaestre). Cuando publica sobre las viviendas que ha hecho, le digo que no veo que me haya solucionado mi problema. Una vez indicó que no me ayudaba porque no hice campaña con él, sino con Román Aristizábal”.

Publicación del pasado martes. “Seguimos trabajando, hicimos presencia en varias de las viviendas que se les está haciendo mejoramiento, 61 auxilios en ejecución de recursos asignados del DPS, Gobierno Nacional. En estos dos años restantes ejecutaremos más recursos para poder llegar a más familias que requieren estos auxilios.

Sin soluciones

LA PATRIA consultó desde el martes al alcalde, William Jairo Noreña Vásquez (foto), para conocer su versión sobre este caso. Esto fue lo que respondió vía Whatsapp:

*”Considero que debe hablarse con la Secretaría de Planeación, que es donde está toda la información”.

*”Las aseveraciones de ella son temerarias y mal enfundadas”.

*”Es la oposición que quiere desvirtuar nuestra labor”.

*“Estar muy atento sobre las apreciaciones, pues en mi Administración no se hace eso, espero que la señora tenga pruebas contundentes”, respondió a la acusación de que no le ayuda a la mujer porque no votó por él.

*Jefry Giraldo, de Planeación, dijo esto el viernes: Desde a Secretaría se realizó visita a la casa de la señora, la cual efectivamente no se encuentra en buenas condiciones en ese momento, por lo cual se prioriza para ser beneficiada del subsidio de arrendamiento que otorga por 3 meses el Municipio a las familias que se encuentran en situación de riesgo inminente.

“Ella manifiesta que no tomará el beneficio por ser temporal y que buscaría trasladarse a una finca en préstamo. Posteriormente demuele la vivienda en cuestión y no se presenta de nuevo a la Administración Municipal a comentar la nueva situación que nos referencian ustedes. Sin embargo, consultando la base de datos de potenciales beneficiarios del programa de Vivienda Social Para el Campo, donde con aportes del Municipio, el Departamento y el Ministerio de Vivienda se construirán 40 viviendas nuevas rurales en sitio propio en el Municipio, se evidencia que la señora se encuentra validada y que puede ser postulada para el proyecto, por lo cual desde esta dependencia se buscará realizar la encuesta de esta familia para realizar la validación antes del 15 de diciembre de 2021, fecha límite para realizar este proceso”.