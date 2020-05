SpaceX inicia la era de las misiones comerciales al espacio

EFE | LA PATRIA | Miami

El despegue este sábado del cohete Falcon 9 de la compañía privada SpaceX supuso el principio de la comercialización de la órbita terrestre en lo que se espera que sea "la nueva era espacial" y el regreso de las misiones a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense después de nueve años de ausencia.

Los astronautas de la NASA Douglas Hurley y Robert Behnken pusieron rumbo a la EEI abordo de la cápsula Crew Dragon para certificar el sistema de vuelo de la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, generando una expectación entre la población que no se veía desde hacía años.



We have liftoff. History is made as @NASA_Astronauts launch from @NASAKennedy for the first time in nine years on the @SpaceX Crew Dragon: pic.twitter.com/alX1t1JBAt

— NASA (@NASA) May 30, 2020