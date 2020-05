Saludo a primera nave espacial comercial: "Aquí Houston, bienvenidos a la EEI"

EFE | LA PATRIA | Miami

Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley abrieron este domingo un "nuevo capítulo en la exploración espacial" al llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de una cápsula de la compañía aerospacial SpaceX, en el que fue el primer vuelo comercial tripulado con humanos al laboratorio en la órbita terrestre.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX 's Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

"Aquí Houston, Bob y Doug, bienvenidos a la EEI", fueron las primeras palabras que escucharon los dos astronautas tras atracar con éxito en el módulo Harmony a las 12:17 p.m.

La nave de la compañía estadounidense es la primera en llegar a la órbita terrestre desde EE.UU. después de que la agencia aeroespacial estadounidense cancelara su programa de transbordadores en 2011, lo que obligó a la NASA a enviar a sus astronautas al espacio mediante la nave rusa Soyuz durante casi una década.



"The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world." - Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa

