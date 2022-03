Estación Espacial Internacional: un paseo de casi 7 horas para hacer mejoras

EFE | LA PATRIA | Redacción Ciencia

Los astronautas Raja Chari y Matthias Maurer salieron este miércoles de la Estación Espacial Internacional para labores de mantenimiento, un paseo de 6 horas y 54 minutos, durante el que el casco del astronauta alemán registró algunos problemas.



Your task: cable management.

Your equipment: bulky, pressurized gloves.

Your location: space.

Could you do it? @Astro_Raja and @Astro_Matthias did, as they installed @Space_Station hardware upgrades during a spacewalk: https://t.co/9sOiBQsU2d pic.twitter.com/oE21KuIsEs

— NASA (@NASA) March 23, 2022