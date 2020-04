El telescopio Hubble celebra 30 años con la imagen de un "arrecife cósmico”

EFE | LA PATRIA | Madrid

El telescopio espacial Hubble celebra este viernes su treinta aniversario con la publicación de la imagen de una "turbulenta" guardería de estrellas ubicada a 163.000 años luz, una fotografía que ha sido bautizada como "Arrecife cósmico" por su parecido al mundo submarino.

La imagen muestra la nebulosa gigante NGC 2014 y su vecina NGC 2020, uno de los muchos viveros estelares turbulentos que el telescopio ha observado desde que fue lanzado el 24 de abril de 1990 desde la base de Cabo Cañaveral (EE.UU) y desde entonces orbita a 560 kilómetros de la Tierra.

El título de "Arrecife cósmico" se debe a que NGC 2014 "se asemeja a parte de un arrecife de coral que flota en un vasto mar de estrellas", explica en un comunicado la Nasa que, junto a la Agencia Espacial Europea (ESA), operan el telescopio.



The Hubble Space Telescope has given us a new image of a nursery for stars in a nearby galaxy to the Milky Way.

