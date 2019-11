“Voy a ser independiente”, asegura Luis Carlos Velásquez, electo gobernador de Caldas

Como en familia se va a sentir el gobernador electo de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, haciendo el empalme con el gobernador saliente, Guido Echeverri Piedrahíta, pues su campaña fue por la continuidad del gobierno.

Velásquez cuenta que ya se sentó con el gobernador, pero que no han profundizado en muchos temas. Echeverri le envió una carta con propuesta de agenda para el empalme, que comenzará a finales de la próxima semana. Para ello, dice el próximo gobernador, está armando un equipo que no necesariamente serán personas que conformarán su gabinete departamental.

“Quiero personas muy independientes, que tengan una visión muy tranquila. Por el momento tengo a Néstor Eugenio Ramírez (exalcalde de Manizales) que me acompañó en la parte programática, y estamos mirando más nombres. Queremos hacer un zoom muy especial en Empocaldas, entender muy bien qué se puede llegar a hacer allí”.

De este ejercicio saldrá una constancia de cómo recibe el departamento. “A mayor amistad, mayor claridad. Será un documento muy detallado en temas, con todo el profesionalismo para hacer gobierno de continuidad y empezar a tomar decisiones”.

El mandatario seccional le contó a LA PATRIA en entrevista lo que piensa de otros temas de Caldas.

No esperaba tanto voto

- ¿Tiene ya algunos nombres para su gabinete?

Luis Roberto Rivas es el principal opcionado para que siga en la Gerencia de la Industria Licorera de Caldas. No ha aceptado, no he hablado con él seriamente; hemos tenido acercamientos, creo que esa decisión se toman en unos 15 días, me daría mucha tranquilidad. Si él queda no sería representando ningún partido político, como candidato me comprometí a que la Licorera iba a ser de los caldenses, continuará por lo que él representa y ha hecho como gerente.

- En el debate de LA PATRIA dijo que le gustaría tener al actual gobernador en su gabinete, ¿ya le hizo la oferta y él qué dice?

Anoche (miércoles) estuvimos compartiendo un café y le dije que si estaría interesado. Se sonrió y me dijo: déjeme miremos más adelante. No me dio un no rotundo.

- En la elección del domingo alcanzó un récord en votación para la Gobernación -208 mil 757-, ¿lo esperaba y a qué lo atribuye?

No lo esperaba. Son votos con un grado de independencia muy alto; el gran ganador de las elecciones es el pueblo caldense, porque las estructuras políticas nos pudieron poner entre 70 mil y 80 mil votos. El resto de esa votación significa varias cosas. Hicimos una gran campaña, nunca insultamos a nadie, siempre nos centramos en dar propuestas. Sí creo que esta Gobernación endosó votos, muy difícil calcularlo, pero creo que es una realidad por sus resultados. Perdimos en ocho municipios, en La Dorada pensamos que íbamos a perder por más votos. Sobre los 97 mil 37 votos de Manizales, el corazón no me cabe en el pecho de la gratitud, y ahí creo que la cuota de juventud contó mucho. Se dio todo, fuimos muy estratégicos.

Apoyo a Manizales

- ¿Políticamente qué influyó en su triunfo?

No me senté con todo el mundo. Tuve dos líderes políticos muy importantes, me reservo los nombres, que pusieron sus votos y sus fuerzas a disposición, pero hasta el último minuto no quise sentarme con ellos. Fue una campaña que logró recoger gente, las campañas de Fabio Hernando Arias y de Luis Guillermo Giraldo.

- ¿Pero la de Mauricio Lizcano sí era la fuerza política que estaba detrás de su campaña?

Lizcano es la primera persona que cree en este proyecto, puso su casa como matriz para que el proyecto comenzara a tener fuerza, ahí hay 27 mil votos; pero no soy del Partido de la U, le debo gratitud a este Partido, pero voy a ser un gobernador independiente que obre naturalmente con justicia con aquellas fuerzas que me acompañaron. La primera que llega es la U; Cambio Radical, directamente desde Germán Vargas Lleras; tengo 18 gobernadores indígenas con los que hice un pacto de 10 temas; tengo otra línea de la U con Fabio Arias, con él hice un pacto de 10 temas por la educación, y tengo al Partido Alianza Verde con el que me cruzo en transparencia y movilidad, que es en lo que el alcalde de Manizales electo, Carlos Mario Marín, centra su discurso. Le he propuesto hacer un Plan de Desarrollo en conjunto, por primera vez en Caldas, en el que haya coincidencias en cosas tan importantes como ponerle plata a Aerocafé y donde yo pueda ayudarle en el tema de cables aéreos a través de Inficaldas. Quiero ser un gobernador muy presente en Manizales.

Institucionalidad

- En La Dorada ganó Camilo Gaviria, ¿qué va a hacer para tener gobernanza allí cuando la política va por otro lado?

He hablado ya casi con todos los alcaldes electos, incluyendo a quienes no me acompañaron, y pasada la efervescencia de la campaña ya somos un solo Caldas. No voy a mirar si este me apoyó o no, vamos a estar con todos. Tengo un almuerzo con los gobernadores electos del Eje Cafetero, y de lo primero que vamos a hablar es de la Región Administrativa y de Planificación (RAP). Digo esto porque La Dorada no es solo de Caldas, es del Eje Cafetero y hasta de toda la conformación del Valle del Cauca. Si logramos vender a La Dorada como una posibilidad de macrorregión, le van a llegar más recursos. Quiero también para La Dorada reabrir el hospital del barrio Las Ferias, porque las condiciones allá son complejas; queremos fomentar el Área Metropolitana del Magdalena Centro, que genere movilidad y más desarrollo. Allí me preocupa mucho el tema de vivienda, creo que tiene que empezar a repensarse y construir en lugares que estén por encima del nivel del río Magdalena porque sino cada dos meses vamos a estar viviendo emergencias.

- Se comprometió a empezar a formalizar la contratación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, ¿se mantiene en esa posición?

Sí. Todas las prácticas de buen gobierno corporativo de la Licorera o el rediseño institucional de la Gobernación deben llegar a la Territorial de Salud y a Empocaldas. En la gestión del talento humano están gran parte de las soluciones, y ahí hay que mirar qué podemos empezar a hacer en la Territorial para mejorarla, cómo podemos tener más personas en carrera, naturalmente sacar concursos.

- ¿Qué es lo que le preocupa tanto de Empocaldas?

De alguna manera la entidad ya ha dado utilidades, pero muchas personas, cuando recorrí Caldas, se quejaron. Me comprometí a hacer un Empocaldas más social, con venta de bienes y servicios sin tasas de usura, financiando obras civiles a través del Plan Departamental de Aguas sin sobrecostos en la factura. Que las utilidades que genere se inviertan porcentualmente en otros municipios, porque en La Dorada manifiestan que el gran aporte de Empocaldas está allí y no sienten retribución en empleos ni en obras. El tema de la factura me preocupa, estamos mirando la estructura tarifaria. Tengo que ser claro que el gerente ha obrado en derecho, pero la empresa tiene que ser más social.

- El presupuesto para el 2020 en Caldas tendría $77 mil millones menos de inversión que el de este año, ¿ya vio cómo puede acomodar estas cifras a su programa?

Decreció 5%, pero no suma recursos del crédito ni los del balance, si se sumaran creceríamos 5,5% El presupuesto de Caldas no es amplio, por eso la importancia de hacer Aerocafé para que dinamice la economía; de Miel II que puede dar unos buenos millones al año una vez se estructure, porque el Departamento tendrá que ser socio del proyecto. Además aparecen figuras como las alianzas público privadas en las que el Gobierno Nacional tendrá que colaborarnos para que todo el Valle del Cauca y el Eje Cafetero se comuniquen con el Magdalena Centro. ¿Cómo?, entregando los cinco peajes de Autopistas del Café, e insisto en el peaje de Honda. Pero debemos tener la voluntad nacional.

Hacia afuera

- Va a tener como jefe de la oposición en la Asamblea de Caldas a Camilo Gutiérrez, su contrincante en esta campaña, ¿qué espera de eso?

Así como en la empresa privada me encantaba la competencia, en lo público me encanta la oposición. A Camilo Gaviria le reconozco ideas muy interesantes, dice ser muy cercano al presidente Duque y estoy seguro que los puntos que él llegue a plantear los vamos a analizar y primará la verdad, seguramente tendrá razón en unos y en otros no; pero sobre todo aprovecharlo dada la cercanía con el Gobierno Nacional para jalonar recursos.

- Gaviria dijo tener el mejor programa de gobierno, y una vez perdió lo puso a su disposición, ¿tomará algo de ese programa para su administración?

Sí, pero del programa de gobierno de él, del de Ángelo Quintero y de las diferentes ideas que podamos recibir. En eso estoy muy desprevenido. Del programa de Camilo me parece que se articula muy interesante con el proyecto de Economía Naranja del presidente Duque, yo también lo tengo con otro nombre, pero me parece que ahí sí valdría la pena sentarme con Camilo y mirar qué posibilidades le ve a este tema y hacer cosas. Y Ángelo lo reconozco como experto en agricultura, también me gustaría tener diálogos con él para aprovechar el networking que tiene en el Ministerio de Agricultura.

- ¿Ya habló con el presidente Duque?

No, con alguien de su oficina; tengo una cita con él probablemente el 15 de diciembre. Voy a llevar unos puntos, el primero será obviamente Aerocafé.

Primero Área Metropolitana

- ¿Cuál será su estrategia con la RAP y el Área Metropolitana?

Como gobernador quiero incentivar mucho el Área Metropolitana, ahí tenemos 30 rutas veredales, necesitamos gestionar nuestros bancos de tierras, gestionar nuestro impuesto predial, planificar mejor esta región de cara también al Aeropuerto del Café para que cuando llegue la Región Administrativa y de Planificación (RAP) ya encuentre un Área Metropolitana consolidada y que esa RAP respete unos acuerdos y unos pactos que tengamos con los transportadores locales. Tendremos más maniobrabilidad teniendo un Área Metropolitana primero.

- Por la modernización administrativa de planta de personal en la Gobernación hay unas demandas en curso, hay quienes consideran que no se hizo cumpliendo protocolos legales, ¿no teme por lo que se pueda venir?

No, para nada. Si hay demandas obviamente se obrará en derecho. Lo que se tenga que resarcir se hará, pero sí creo que hay una buena intención con los ejercicios que se han hecho. No me preocupa, todo lo contrario, estoy dispuesto a colaborar en la búsqueda del deber ser.

- De esta modernización falta una segunda fase, ¿la ejecutará o no la cree necesaria?

No creo que sea necesaria. Con lo que se ha hecho vamos bien, de pronto de la segunda fase tomar algunos temas, pero en todo caso no necesitamos un nuevo rediseño institucional. Con lo que ya se hizo creo que hay como 40 concursos por hacerse, sería darles continuidad a estos temas y trabajar con los sindicatos, todos buscamos lo mismo: mejores condiciones laborales.

Seguridad y territorios

- En seguridad, ¿le preocupa lo que viene ocurriendo en el oriente de Caldas con los cultivos de coca y la presunta incursión en el departamento de grupos al margen de la ley?

Hablé con la ministra del Interior y en esto hay que ser muy prudentes. Llegan rumores fuertes, hay líderes amenazados, pero no se tiene constatada la presencia de ciertos grupos. Como gobernador, me la juego por los líderes sociales, queremos extender una mano amiga, tener en la Gobernación un área que los atienda de la mejor manera, que sirva también de interlocución con el Ministerio del Interior. Pero también vienen otras estrategias en seguridad. Tenemos que hacer el Comando Departamental de Policía en Chinchiná; ubicar sedes de Carabineros en Salamina, Chinchiná y La Dorada, y un fuerte militar en Samaná. Estoy atento a los informes, al incremento de los cultivos de coca y por eso hay que llegar a hablar con las comunidades.

- ¿A qué le va a apostar en el tema de paz y posconflicto en el departamento?

Desde el enfoque de víctimas es algo que depende mucho del Gobierno Nacional. En Caldas tenemos hechos victimizantes muy complicados, pero indistintamente de eso, quiero llegar, como en otros departamentos, con cooperativismo. El 17 de enero vamos a reunir a los líderes comunitarios del departamento con Socodebi, la agencia de gobierno canadiense que promueve el cooperativismo en el mundo. Y creo que la Central de Beneficio de Café en Chinchiná, por $8 mil millones con el Comité de Cafeteros, nos va a marcar un nuevo camino.

- ¿Qué hará dentro del pacto que hizo con comunidades indígenas de Caldas?

Los 18 gobernadores están con nosotros. Quiero trabajar con ellos. Me gusta mucho el tema de la reforestación que ellos plantean, volver a los cultivos de pancoger, tienen también posibilidades turísticas y por eso les hemos pedido que abran los resguardos indígenas. Me preocupan los índices de pobreza en algunos resguardos, parece que vivieran en el Siglo XVI. En el tema de tierras obraré en derecho, que se respete la propiedad privada que ha sido conseguida de buena fe, pero también hacer pactos con los gobernadores indígenas en lo que se pueda hacer, como el mejoramiento de sus viviendas, infraestructura deportiva, tambos medicinales.

- El tema minero es de tensión ambiental en Caldas por la forma de explotación artesanal y con la minería formal en la parte baja de Marmato, ¿qué piensa hacer?

Con quien ya tiene concesiones o licencias debo obrar en derecho. Pero el problema no es tanto ese, es la pequeña minería, la de subsistencia y de la cual dependen en Caldas cerca de 600 familias. Marmato necesita la gestión de la Ley Marmato, porque es un modelo que debe ser revisado por el Ministerio de Minas y Energías. El actual ministro viene de trabajar en el Banco Mundial y sé que podremos traerlo a Marmato para que nos ayude. Me comprometo a trabajar con todo el equipo de congresistas de Caldas para hacer la gestión. Lo que más me preocupa son los residuos de la veta, porque ahí hay una cantidad de piedras y un tonelaje que puede generar una tragedia. Necesitamos gestionar un terreno donde los residuos de la veta puedan ser ubicados y usados incluso como material de construcción. También necesitamos al menos cinco molinos comunitarios que generen un vertimiento de aguas más amigable y dejar de envenenar la tierra. No creo que la solución sea prohibir esa minería, la solución es legalizarla, y la Ley Marmato nos puede ayudar.

En cultura

- Se comprometió a mejorar bastante el presupuesto de la cultura, ¿cómo va a concretar esto?

El cuatrienio de Guido Echeverri empezó con unos $1.000 millones y terminó en cerca de $3 mil 700 millones, mi compromiso es empezar con los mismos $3 mil 700 millones. Hay mucho por hacer, y más allá de la plata creo que necesitamos es un plan decenal y planes sectoriales de cultura con los expertos.

- Hay preocupación de municipios que tienen áreas patrimoniales, ejemplo Salamina, cuyos bienes están en un deterioro grande, ¿qué plantea para estos municipios en los que el patrimonio es un jalonador de turismo?

He venido hablando con arquitectos de la Universidad Nacional para hacer un programa de restauración. No he tenido claro qué presupuesto invertir en el tema, pero sí creo que esos pueblos patrimonio hay que conservarlos, ahí tenemos que meter una plata, y hay que hacer un gran plan de conservación y preservación. Hablar con los alcaldes locales a ver qué se podría hacer en exención de impuestos. Neira tiene posibilidades en su plaza principal, Chinchiná también.

- ¿Y qué hacer con el Paisaje Cultural Cafetero?

Para mí es un concepto, todos hablamos de él, pero hay que volverlo gastronomía y productos turísticos. Con la Embajada de Francia estamos haciendo acercamientos para traer chef y empezar a diversificar la cocina regional. También nos falta señalizar, en especial en inglés. Queremos tener una gran oficina que fomente lo que es Caldas en al menos los cinco idiomas que más nos visitan. Queremos ser parte de algunas ferias internacionales, donde hay muchas oportunidades. Lo turístico viene de la parte ambiental, por eso con Corpocaldas quiero comprar predios para la preservación y conservación de fuentes hídricas.

- ¿Su opinión del sello Origen Caldas?

Me parece una buena idea, queremos fortalecerla y fomentarla, no nos queremos inventar otra cosa en emprendimiento. Ahí también entra el ejercicio de Manizales Más y Crecer Más que lo queremos llevar a otros municipios.