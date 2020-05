Solo Palestina cedió una hora en pico y cédula para este fin de semana

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Mañana celebrarán el Día de la Madre quienes no deseen hacerlo después, como proponen algunos sectores. Ha sido fecha comercial por excelencia, pero, debido al confinamiento por la pandemia y a las medidas tomadas por los alcaldes, esta será una fiesta atípica en casa.

De los cinco municipios de la zona Centrosur de Caldas, solo Palestina hizo un leve cambio en su pico y cédula, petición que elevó el Concejo Municipal al alcalde, Mauricio Jaramillo.

El presidente del Concejo de Palestina, Luis Velásquez, dice que como allí no hay pacientes con covid-19 pidieron ampliar el horario solo este fin de semana en dos horas más, conservando las medidas de bioseguridad.

La Secretaría General y de Gobierno le respondió que siguiendo los protocolos dictados por la Presidencia de la República podían conceder una hora más en la tarde, es decir que hoy y mañana el pico y cédula no será hasta las 3:00 p.m. sino hasta las 4:00 p.m.

Manizales, Chinchiná, Neira y Villamaría mantienen sus pico y cédula. Conozca la medida en cada municipio para evitarse sanciones.

Manizales

El alcalde, Carlos Mario Marín, decretó la Ley Seca (limita el expendio y consumo de bebidas alcohólicas). Rige desde ayer a las 6:00 p.m. y va hasta el lunes a las 6:00 a.m. Marín dice en un video que será una celebración muy distinta. Recomienda no hacer visitas y promover reuniones virtuales porque solo podrán salir a la calle los exentos por la Presidencia, por trabajo o salud. Hoy y mañana, según el pico y cédula, solo pueden salir a la Galería habitantes de la zona rural, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Chinchiná

El pico y cédula que aplica el alcalde, Eduardo Andrés Grisales, es rotativo, de dos dígitos de cédula por día; para que el primero salga de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y el segundo de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Aplica toda la semana por igual, a población urbana como rural. El turno hoy es para los que tengan cédulas terminadas en 0 y 1, mañana en 2 y 3, el lunes en 4 y 5, y así va rotando de a dos dígitos.

Neira

De lunes a viernes pueden salir los habitantes de la zona urbana según pico y cédula (lunes las terminadas en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9). “La gente del campo sale los fines de semana por grupos de veredas y de manera intercalada, unos los sábados y otros los domingos, y se identifican con manillas”, indica el alcalde Luis Gonzaga Correa.

Agrega que el comercio está operando hasta las 4:00 p.m. (todo menos bares, griles, discotecas), después pueden seguir atendiendo por servicio a domicilio hasta las 9:00 p.m.

Palestina

El presidente del Concejo, Luis Velásquez, explica que el pico y cédula operará hoy y mañana en las dos jornadas acostumbradas, pero aumentando una hora en la tarde, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. La autorización es de dos dígitos de cédula por día. Hoy pueden hacerlo quienes tengan cédulas terminadas en 6 y 7, mañana en 8 y 9. “El lunes entrará a regir un nuevo decreto municipal, siguiendo directrices nacionales”.

Villamaría

Según el secretario de Gobierno Municipal, Leonardo Restrepo, coinciden con Manizales en la Ley Seca para este fin de semana, entendiendo que el Día de la Madre es de los más violentos en el país. El decreto entró a regir ayer a las 6:00 p.m. y estará vigente hasta el lunes a las 6:00 a.m. El pico y cédula no tuvo cambios. Hoy y mañana salen los habitantes de la zona rural, de 5:00 a.m. a 2:00 p.m., y de lunes a viernes los de la zona urbana en el mismo horario, empezando el lunes para cédulas terminadas en 0 y 1.