Sobrino de la Madre María Berenice hizo realidad el santuario en Salamina

Luis Fernando Rodríguez

LA PATRIA | Salamina

“La Madre María Berenice es mi tía. Yo le tengo mucho aprecio y veo que tiene una simpatía conmigo, porque me sueño con ella diciéndome que le haga cosas”, dijo en Salamina (Caldas), tierra natal de la beata, Bernardo Duque Restrepo, de 76 años de edad, ingeniero civil retirado, quien vive en el municipio de El Peñol (Antioquia).

En febrero del 2019 el papa Francisco reconoció por decreto las virtudes heroicas de la Sierva de Dios, otorgándole el título de Venerable y el 12 de octubre del 2021, el papa firmó el decreto del milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios María Berenice Duque Hencker. Así la declara Beata.

“Yo siempre pensé que iba a ser santa, confié en ella y le prometí que le haría este santuario por los dos milagros que me hizo. Cuando era mayor, fui varias veces con mi padre y mi madre al convento en Medellín. Ella quería mucho a mi mamá”, dijo Duque Restrepo.

El santuario, situado en un patio interior de la Casa de Oración y Peregrinación Madre María Berenice en Salamina, consta de una gruta hecha en fibra de vidrio, una pequeña fuente, un altar, una figura de tamaño natural de la beata, de dos niños y una niña, dos jardines y un pequeño pozo.

Cuenta don Bernardo que los sueños le vienen de 2:00 a 2:30 de la mañana y que en una ocasión la hoy beata le dijo que quería un santuario que tuviera una nube, con una cascada al fondo, donde ella estuviera con los niños”.

El proyecto de construcción del santuario se inició hace cerca de año y medio, en el parque contiguo a la Casa de Oración y Peregrinación, pero fue demolido. Más tarde se acordó con la superiora general de la Congregación Religiosa Hermanitas de la Anunciación, Efigenia Trujillo, su traslado y construcción en el lugar actual. Luego por la pandemia el proyecto se detuvo, pero fue abierto al público el pasado 6 de diciembre de 2021.

Las imágenes del Santuario representan a la beata hermana María Berenice y a tres niños.

Los milagros

“Yo tenía la enfermedad de Parkinson hace nueve años. Sin embargo, me he recuperado del todo. La última vez el médico me dijo que ya no pidiera cita cada mes, sino cada seis meses, porque me encontraba muy bien. Hoy debo de tener cuidado por la edad”, asegura don Bernardo.

Narra que un día llegó a Bogotá muy enfermo y que lo tenían que cargar. “Entonces una noche le dije a la Madre Berenice que si me iba a morir de esto, que fuese rápido. Que no quería poner a sufrir a la familia. Entonces ella me dijo que iba a ir mejorando y viviría diez años. De eso hace un año. Ya camino y hasta me provoca bailar. Yo digo que es un milagro”, expresa.

Nota: la enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores.

Ya hay placas de agradecimiento a la beata de personas que dicen haber sido ayudadas por su intercesión.