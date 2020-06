Siembran su experiencia en la huerta del ancianato en Aranzazu

Diego Salgado y Margaret Sánchez

LA PATRIA | Aranzazu

Don Sósimo Velásquez, de 90 años, falleció en enero en Aranzazu y su legado está vivo en la huerta del ancianato Santa Catalina de Aranzazu. La organizó y ahora está al cuidado de sus compañeros.

Él llegó hace seis años al ancianato, era agricultor y constructor, vivía solo en la vereda La Camelia. “Fue el fundador de la huerta. Se movía, era súper consciente y le encantaba la tierra”, cuenta Lina Alejandra Jiménez, auxiliar administrativa. En los últimos meses su estado de salud no le permitió a don Sósimo estar al frente de la siembra, ubicada detrás del hogar.

Ella, quien lleva nueve años a cargo del lugar, dice que le heredó los conocimientos sobre cómo cultivar, recuerda que don Sósimo se levantaba a las 6:00 a.m. a trabajar. A las 8:00 a.m. la esperaba, con botas puestas y azadón en mano, en la puerta del hogar. “Lo que él me enseñó se lo he ido compartiendo a los otros cuidadores, Anderson Galvis y Bertilda Bedoya”.

Experiencia

Desde febrero Duván, Danilo, Griselda, Teresa y Evencio se pusieron manos a la obra para revivir la huerta. Desyerbaron y abonaron los cultivos de repollo, cilantro, maíz, tomate de árbol, ahuyama, yuca, papa criolla, piña, cebolla larga, coles, arveja, plátano y plantas aromáticas.

Lina explica que de los 20 residentes del hogar, solo ellos cinco pueden trabajar en la huerta, debido a las limitaciones físicas. Trabajan en las mañanas o después del almuerzo, acompañados de un cuidador.

Agrega que aprendieron a hacer abono orgánico y los productos que cosechan los consumen en el hogar. “Siempre tenemos cebolla fresca y plátanos para los fríjoles”.

Durante la cuarentena la huerta ha sido una actividad para que los ancianos se mantengan activos y mantengan su esencia como campesinos, así como lo hizo hasta que pudo don Sósimo.

Foto | Cortesía | LA PATRIA

Don Sósimo Velásquez, el fundador de la huerta, falleció a los 90 años.

José Duván Gutiérrez Velásquez, 82 años

Estoy desde hace cuatro años. Vivía en la vereda Muelas. Siempre he sido de campo, me gusta sembrar matas. Así soy feliz, me recuerda cuando era joven.

Griselda Valencia Delgado, de 80 años

Estoy desde hace seis meses. Me gusta desyerbar y sembrar jardín. Así no me quedo sentada.

Fotos | Diego Salgado | LA PATRIA

Griselda Valencia y Danilo Ocampo le quitan la hierba a la cebolla larga.

Duván Gutiérrez logró que germinaran piñas después de que sembró las coronas de la fruta.

El hogar del ancianato Santa Catalina de Aranzazu tiene unos 25 años, está ubicado a un kilómetro de la cabecera municipal, sobre la vía a Salamina. Tiene seis funcionarios, contratados por la Sociedad de San Vicente de Paúl, administradora del sitio.