“Si nos cuidamos, protegemos a nuestros vecinos”: así viven la cuarentena los caldenses

Habitantes de Pácora, Neira, Aranzazu, Viterbo, Pensilvania, Salamina y Manizales cuentan qué acciones realizan para cuidarse del contagio de la covid-19. Lavado de manos, uso del tapabocas, respetar el confinamiento y evitar visitas son las más comúnes. Opiniones.

Pácora

Rocío López Bohórquez, ama de casa

En mi casa somos cuatro personas, al entrar de la calle mantenemos chanclas para cambiarnos los zapatos, les desinfectamos la suela; después nos lavamos las manos, nos quitamos la ropa y nos damos un baño. También tomamos aguapanela con jengibre y limón tres veces al día.

Kostar Diego Tabares, médico

El cuidado lo resumimos en tres pasos: higiene personal, incluyendo el uso del tapabocas; cero visitas en casa, y acatamos el distanciamiento de dos metros.

Nelson García, bombero

Cuido a mi familia con los protocolos de autocuidado: lavado de manos constante, uso de tapabocas en casa y fuera de ella, establecemos el distanciamiento social. De igual manera les doy estas recomendaciones a mis vecinos.

Raúl Andrés Gaviria, docente

Quedándome en casa. Solo salimos a lo necesario y pedimos casi todo a domicilio, mantengo alcohol en la entrada de mi casa para desinfectar a quienes entran y salen. Realizo teletrabajo y me cuido evitando a mis vecinos, pues veo que ellos no se cuidan ni poquito.

Yhony Alexánder Tabares, oficios varios

Estoy acatando al máximo las recomendaciones de las autoridades de la salud y trato de dar consejos a mis vecinos para que hagan lo mismo.

Sandra Milena González, empleada de la salud

Lavado constante de manos, tapabocas siempre, cero saludos corporales y, en lo posible, no recibo visitas en mi casa.

Neira

Yamil Grajales

Siguiendo los protocolos, atendiendo las medidas de los gobiernos nacional, departamental y municipal. En mi casa hago ejercicios, leo y realizo oficios domésticos.

Alexánder Ospina

Atiendo las medidas que impone el Gobierno,tengo cuidado con el aseo de manos y el cambio de ropa. Trabajo en el negocio y en la casa cumplo con los protocolos de limpieza.

Aranzazu

Mauricio Jaramillo Hernández, bombero

En mi rol de voluntario estoy buena parte del tiempo en la calle, participo en el lavado de calles y desinfección de sitios públicos y vehículos a la entrada del municipio. Cuando llego a mi casa me quito las prendas en la puerta y las introduzco en una bolsa, me desinfecto las manos y lavo la ropa. Con mi familia cumplimos las recomendaciones como el uso de tapabocas y lavado de manos.

Álvaro Jaramillo Jaramillo, docente

Mi familia y yo hemos dispuesto a la entrada de la casa un recipiente con alcohol y dejamos zapatos de calle a la entrada para no contaminarnos y evitar el contagio. Salimos si es estrictamente necesario y usamos tapabocas. Con los vecinos no hacemos visitas y recomendamos que no las reciban.

Eugenio Gómez Tamayo, empleado oficial

Hago caso a las directrices del Gobierno y cumplo con la cuarentena. Evito salir a la calle los días que no corresponda. Recomiendo el uso de elementos de protección personal y comparto en familia. Si nos cuidamos, protegemos a nuestros vecinos.

Olga Liliana Giraldo, docente de primaria

Acatando las normas del Gobierno nacional, evitando el contacto físico, las aglomeraciones de personas y la vida social. En mi familia procuramos el lavado de manos frecuente y la desinfección de áreas y utensilios comunes, así como el aislamiento de mis hijos y evitando el contacto físico con los demás

Ludivia Delgado, estudiante universitaria y madre de familia

Solo yo salgo cuando es necesario, con tapaboca y guantes, los demás se quedan en casa y trato de hacer y comprar lo que se necesite para evitar otra salida. Antes y después aplico alcohol en manos, bolsas, paquetes y suela de los zapatos. Además me cambio de ropa. Esta pandemia ha sido una gran oportunidad para compartir en familia y conocernos mejor. Ojalá todo el mundo supiera aprovechar este tiempo.

Silvio Luis Martínez Ibarra, empleado

En la casa seguimos la indicación de del lavando las manos con agua y jabón continuamente, y el secado con toallas desechables. Con los vecinos hablamos de este tema y recomendamos el uso constante del tapabocas, así nos cuidamos todos.

María Yolanda Jiménez, docente rural

Lo primero para cuidar a la familia es tener en casa los protocolos básicos de higiene: lavado de manos, desinfección del calzado con hipoclorito, uso de alcohol glicerinado a la entrada. Otra forma de cuidar a la familia es salir solo a lo estrictamente necesario, usando el tapabocas. No hacemos visitas cotidianas con los vecinos, solo nos comunicamos por llamada y compartimos las buenas prácticas para evitar el contagio.

Viterbo

Arturo Román

Tratamos de seguir las recomendaciones que se ven en televisión: constante lavado de manos, salimos estrictamente a lo necesario y el día que nos toca. Además no recibimos visitas, tanto por el bien de nosotros como por el de quienes quieren saludarnos.

Jairo Alonso Vargas

En casa hay una adulta mayor, por se extremaron las precauciones. Somos cuidadosos cuando llegamos de la calle, nos quitamos los zapatos, el constante lavado de manos, no saludamos a nadie de mano y mucho menos de beso y abrazo. Tratamos de seguir las recomendaciones que nos han dado las autoridades. Esperamos salir de esto sanos y salvos.

Jeniffer Jaramillo Rave

Por culpa de esta pandemia la vida nos ha cambiado radicalmente. Mi familia no es la excepción, ha afectado nuestro horario laboral, entre otras cosas. Sin embargo seguimos adelante. Para ir a trabajar uso tapabocas y en mi mochila llevo un spray con alcohol. Al llegar a casa sigo los pasos de desinfección. Al asear usamos detergente para desinfectar las superficies y por el momento no recibimos visitas, por el bien de mi familia.

Pensilvania

Henry Marín Ramírez, comerciante

Me cuido y cuido a los demás usando los elementos de bioseguridad y cuando veo en el pueblo a gente que no es de aquí o que no ha estado aquí, aviso a las autoridades. Es por seguridad para todos.

Dubel López Cardona, docente

Siempre uso tapabocas y al regresar a la casa desinfecto los zapatos y me lavo bien las manos. No hago ni recibo visitas para tratar de controlar el avance de esta pandemia.

Javier Alfonso Cardona Murillo, empleado

Sigo en mi casa y en la oficina los protocolos que ha fijado el Estado. Siempre llevo tapabocas y guantes. Trato de dar buen ejemplo para que las personas con la que me relaciono también cumplan con la seguridad exigida.

Horario Hurtado Cardona, adulto mayor

Uso tapabocas y me lavo las manos varias veces al día. Salgo a la calle sólo cuando es necesario, porque no tengo quién me haga los mandados, y sigo el pico y cédula que ordenó la Alcaldía.

Martín Alonso Alzate Salazar, concejal

Uso tapabocas, y me lavo las manos con frecuencia. Al entrar a la casa desinfecto los zapatos y los dejo detrás de la puerta. Cuando tengo contacto con mucha gente me cambio de ropa y la pongo a remojar en agua jabonosa. Cargo en el bolsillo un frasquito con alcohol para atomizar sobre los objetos.

Salamina

Óscar Jaime Serna

En las tardes, el corregimiento de San Félix, parece un desierto, sus habitantes hacen caso de las directrices del Gobierno y permanecen en cuarentena. San Félix es unido y hoy más que nunca las familias comparten una comida o un café, lo que hace más llevaderos los días de encierro. Aquí nos mueve la solidaridad, sin importar la necesidad. Y oramos para que retorne la normalidad y mientras tanto nos quedamos en casa.

Lina Marcela Cardona

En mi familia manejamos la cuarentena con responsabilidad, cumpliendo con los protocolos de seguridad del Gobierno. Hacemos actividades en familia y acompañamos a mi hijo en el desarrollo de las tareas del colegio. Con los vecinos poco, ya que cada uno está en su casa y la calle permanece sola. Entre nosotros existe la certeza de la solidaridad.

Willman Alberto Vásquez

La cuarentena obligatoria es una situación nueva para todos. Creo que nos hemos vuelto más creativos y con una visión diferente del mundo. Esta cuarentena es llevadera en estos pueblos, ya que nuestras casas son amplias, con grandes habitaciones, corredores y solares para entretenernos. Creo que habrá un antes y después de la pandemia y vamos a salir fortalecidos en lo relacionado con nuestras familias y vecinos y vamos a cambiar nuestras costumbres sociales.

Manizales

Lina Gañan Giraldo, psicóloga

Al salir a la calle siempre uso tapabocas y antibacterial cuando entro en contacto con algo. Mucha distancia social. En casa me quito zapatos y ropa, los rocío con alcohol y los lavo. Me lavo las manos y me baño. Además llevo una dieta rica en frutas, vegetales y mucha agua para ayudar al sistema inmune. También estoy alternando yoga y bici, para no dejar de hacer ejercicio.

Luis Felipe Ríos, ingeniero de sistemas

Hemos estado confinados desde 17 de marzo que empezó la cuarentena, soy diabético y estoy dentro de la población vulnerable, usamos careta y tapabocas cada vez que debemos salir del apartamento, todo lo pedimos a domicilio, siempre tenemos alcohol a la entrada y un trapo para limpiar zapatos y demás cosas que llegan.

Raúl Andrés Giraldo León, estudiante de Comunicación Social y Periodismo

En mi casa solo sale una persona a hacer las diligencias, de eso me encargo yo. Uso tapabocas, procuro no tener mucho contacto con otras personas. Al regresar desinfecto los zapatos, me quito la ropa, la lavo y me baño. En casa nos lavamos constantemente las manos y tenemos implementos como el gel antibacterial y jabón.

Sara Vanessa Rivero Mazzo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo

En mi casa nos cuidamos mucho ya que mi mamá es diabética. Cada vez que salgo y regreso desinfectamos con alcohol. Los zapatos los dejo afuera, la ropa va a una bolsa para luego lavarla con agua caliente. Voy directo a la ducha. También desinfectamos cada domicilio. Las chapas se desinfectan a diario y la loza se lava con cloro.Tratamos de cuidarnos y cuidar a los demás.

*Óscar Yhonny Restrepo, Jorge Iván Castaño, Diego Salgado, Fernando Gómez, Rubén Darío López, Luis Fernando Rodríguez y Margaret Sánchez.