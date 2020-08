Se restableció el transporte entre Pácora y Manizales

Óscar Yhony Restrepo Aguirre

LA PATRIA | Pácora

Este lunes se restableció el transporte de las empresas Arauca, Sideral y Autolegal en la ruta entre Pácora y Manizales.

Quienes hagan uso de los buses deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad. Se recuerda que entre las medidas está el lavado de manos, la toma de temperatura, la desinfección antes y después del viaje y el uso de tapabocas.

Los vehículo tienen un cupo limitado.

El horarios de salida desde Pácora es de 3:30 a.m., 6:00 a.m. y 10 a.m., mientras que desde la capital caldense es a las 6:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.

La ruta es Pácora – Aguadas - La Pintada – Manizales, respecto a empresas como Sideral y Autolegal.

Empresa Arauca maneja la ruta directa entre Pácora y Manizales, con salida desde el municipio del norte de Caldas a las 4:15 a.m., 7:00 a.m. y 11:00 a.m. En Manizales los vehículos viajarán a las 6:00 a.m., 11:00 a.m. y 2:00 p.m.

El costo de viaje tiene un valor de $48 mil.

Se espera en los próximos días la aprobación de la ruta entre Pácora y Medellín.